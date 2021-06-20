Từng làm 'dậy sóng' truyền thông Trung Quốc, 'nữ thần đồng phục' Hà Nam ngày càng gợi cảm và...'hở bạo'

Khương Thị Thanh Hằng sinh năm 2002, hiện là một trong những nàng hot girl 10x khá nổi tiếng trên các trang mạng xã hội hiện nay. Cô nàng là một nữ sinh xinh đẹp và vô cùng tài năng. Vốn sở hữu một gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn, nàng hot girl được mọi người chú ý bởi thân hình nhỏ nhắn và cân đối.

Sau khi những hình ảnh diện đồng phục học sinh của cô gái này được chia sẻ rầm rộ trên một hội nhóm ngắm trai xinh và gái đẹp. Bài viết thu hút được khá nhiều tương tác và những "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.