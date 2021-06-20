Từng làm 'dậy sóng' truyền thông Trung Quốc, 'nữ thần đồng phục' Hà Nam ngày càng gợi cảm và...'hở bạo'

Nhịp sống trẻ 20/06/2021 07:36

Từng được truyền thông xứ Trung "tíu tít' khen ngợi góc nghiêng "cực phẩm" của mình, Thanh Hằng càng ngày càng trưởng thành, gợi cảm và quyến rũ hơn.

Khương Thị Thanh Hằng sinh năm 2002, hiện là một trong những nàng hot girl 10x khá nổi tiếng trên các trang mạng xã hội hiện nay. Cô nàng là một nữ sinh xinh đẹp và vô cùng tài năng. Vốn sở hữu một gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn, nàng hot girl được mọi người chú ý bởi thân hình nhỏ nhắn và cân đối. 

Sau khi những hình ảnh diện đồng phục học sinh của cô gái này được chia sẻ rầm rộ trên một hội nhóm ngắm trai xinh và gái đẹp. Bài viết thu hút được khá nhiều tương tác và những "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

khuong thi thanh hang
Truyền thông Trung Quốc khen ngợi diện mạo xinh đẹp của cô nàng - Ảnh: Internet
khuong thi thanh hang 2Từng làm 'dậy sóng' truyền thông Trung Quốc, 'nữ thần đồng phục' Hà Nam ngày càng gợi cảm và...'hở bạo' - Ảnh 3
Cô nàng 'gây bão' với những bức ảnh khoe góc nghiêng 'cực phẩm' của mình - Ảnh: IGNV

Không chỉ xinh đẹp, Thanh Hằng còn là một nữ sinh có thành tích học tập vô cùng đáng nể khi 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Song song đó, cô nàng còn gây chú ý bởi phong cách thời trang trẻ trung, năng động và "hút mắt" nhiều bạn trẻ. 

Từng làm 'dậy sóng' truyền thông Trung Quốc, 'nữ thần đồng phục' Hà Nam ngày càng gợi cảm và...'hở bạo' - Ảnh 4Từng làm 'dậy sóng' truyền thông Trung Quốc, 'nữ thần đồng phục' Hà Nam ngày càng gợi cảm và...'hở bạo' - Ảnh 5Từng làm 'dậy sóng' truyền thông Trung Quốc, 'nữ thần đồng phục' Hà Nam ngày càng gợi cảm và...'hở bạo' - Ảnh 6
Không chỉ vẻ ngoài xinh xắn mà cô nàng còn sở hữu vòng eo 'con kiến' đáng ngưỡng mộ  - Ảnh: FBNV

Hiện tại, người đẹp 10x sở hữu tài khoản Instagram với hơn 20 nghìn lượt theo dõi và quan tâm. Đồng thời, cô nàng còn là một người mẫu ảnh và quảng cáo cho các nhãn hàng trong nước.

Cô giáo sexy nhất Việt Nam: Thu nhập trăm triệu mỗi tháng, du lịch sang chảnh, khoe dáng ‘bốc lửa’ mặc lời dị nghị

Cô giáo sexy nhất Việt Nam: Thu nhập trăm triệu mỗi tháng, du lịch sang chảnh, khoe dáng ‘bốc lửa’ mặc lời dị nghị

Mới đây, một cô giáo dạy tiếng Anh "gây sốt" trên các trang mạng xã hội bởi thân hình "bốc lửa" và quyến rũ đến không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Khương Thị Thanh Hằng góc nghiêng cực phẩm Hotgirl Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề