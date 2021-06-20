Từng làm 'dậy sóng' truyền thông Trung Quốc, 'nữ thần đồng phục' Hà Nam ngày càng gợi cảm và...'hở bạo'

Từng được truyền thông xứ Trung "tíu tít' khen ngợi góc nghiêng "cực phẩm" của mình, Thanh Hằng càng ngày càng trưởng thành, gợi cảm và quyến rũ hơn.
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Khương Thị Thanh Hằng sinh năm 2002, hiện là một trong những nàng hot girl 10x khá nổi tiếng trên các trang mạng xã hội hiện nay. Cô nàng là một nữ sinh xinh đẹp và vô cùng tài năng. Vốn sở hữu một gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn, nàng hot girl được mọi người chú ý bởi thân hình nhỏ nhắn và cân đối.
Sau khi những hình ảnh diện đồng phục học sinh của cô gái này được chia sẻ rầm rộ trên một hội nhóm ngắm trai xinh và gái đẹp. Bài viết thu hút được khá nhiều tương tác và những "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.
Không chỉ xinh đẹp, Thanh Hằng còn là một nữ sinh có thành tích học tập vô cùng đáng nể khi 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Song song đó, cô nàng còn gây chú ý bởi phong cách thời trang trẻ trung, năng động và "hút mắt" nhiều bạn trẻ.
Hiện tại, người đẹp 10x sở hữu tài khoản Instagram với hơn 20 nghìn lượt theo dõi và quan tâm. Đồng thời, cô nàng còn là một người mẫu ảnh và quảng cáo cho các nhãn hàng trong nước.