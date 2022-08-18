Sau đó, Tâm Tít quyết định Nam tiến để thử sức ở nhiều công việc như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, MC... Có thể nói, dù xuất hiện ở vai trò nào thì Tâm Tít vẫn khiến dân tình "điêu đứng" bởi nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang đa dạng từ ngây thơ, đáng yêu đến sexy, gợi cảm.

Tâm Tít tên thật là Phạm Thanh Tâm (SN 1989), một trong những hot girl đình đám "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội suốt những năm 2008 - 2015. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, khả ái, người đẹp từng là ca sĩ độc quyền của công ty Madona, người mẫu cho nhiều tựa game online nổi tiếng lúc bấy giờ. Năm 2009, cô tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào và giành được giải nhì chung cuộc.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Tâm Tít bất ngờ lên xe hoa với thiếu gia Ngọc Thành vào năm 2014. Từ đó, mỹ nhân chính thức rút lui khỏi showbiz, trở nên kín tiếng hơn và tập trung chăm sóc cho gia đình riêng.

Ở tuổi ngoài 30, cô không ngại chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh diện bikini gợi cảm hay trang phục bó sát, cắt xẻ táo bạo. Sắc vóc của cô so với trước kia được đánh giá là ngày càng mặn mà, quyến rũ.

Ở tuổi ngoài 30, cô không ngại chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh diện bikini gợi cảm - Ảnh: Internet

Huyền Baby cũng là mỹ nhân nổi tiếng với gương mặt xinh xắn, đáng yêu, phong cách sành điều chuẩn tiểu thư đài cát. Cô tên thật là Đặng Ngọc Huyền (SN 1989) và được biết đến sau cuộc thi Miss Teen 2008.

Huyền Baby là một trong những hot girl đời đầu ở Hà Thành - Ảnh : Internet

Sau đó, người đẹp từng thử sức với diễn xuất và tham gia nhóm nhạc B.sily cùng Emily và Hạnh Sino. Ba người từng là mẫu ảnh đình đám cho các tạp chí tuổi teen. Tuy nhiên, cũng giống như Tâm Tít, khi sự nghiệp đang đi lên thì năm 2013, Huyền Baby quyết định "lên xe hoa" cùng doanh nhân Quang Huy - một thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có ở Sài Gòn.

Huyền Baby có màn 'lột xác' ngoạn mục - Ảnh : Internet

Sau khi làm dâu hào môn, người đẹp Nam tiến để xây dựng tổ ấm cùng ông xã. Cô rút khỏi các dự án nghệ thuật và bắt đầu công việc kinh doanh spa, mỹ phẩm. Ở tuổi 33, Huyền Baby có được cuộc sống giàu sang trong tòa biệt thự tráng lệ cùng sự nghiệp vững chắc. Nhan sắc của cô cũng được đánh giá là ngày càng sang trọng, tinh tế nhưng cũng không kém phần trẻ trung, tươi tắn.

Emily

Emily tên thật là Nguyễn Hương Ly (SN 1989), cô được biết đến từ cuộc thi Miss Teen 2007 và là bạn thân của Huyền Baby. Cô giành giải nhất cuộc thi năm ấy nhờ nhan sắc xinh đẹp và tài năng âm nhạc.

Nhan sắc chuẩn hot girl của Emily một thời - Ảnh: Internet

Sau cuộc thi, Emily gia nhập nhóm nhạc Lady Killah, hiện cô là ca sĩ của công ty 1989s Entertainment. Năm 2019, Emily và nam rapper đình đám Big Daddy bất ngờ công khai gia đình nhỏ sau nhiều năm sống chung và bí mật sinh con. Dẫu có chút ngỡ ngàng nhưng khán giả vẫn bày tỏ về ủng hộ và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp cho gia đình của nữ ca sĩ.

Gia đình hạnh phúc của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Vốn theo đuổi hình tượng quyến rũ pha chút ngọt ngào, không khó hiểu khi giờ tuy đã là mẹ 2 con nhưng Emily vẫn vô cùng nóng bỏng. Big Daddy cũng rất ủng hộ công việc của vợ.

Emily vẫn rất nóng bỏng ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Theo Zing News, nam rapper từng chia sẻ Emily thay đổi rất nhiều từ khi có gia đình. Cụ thể, anh cho biết: "Ngày trước, vợ tôi thức khuya, ngủ dậy muộn. Bây giờ, sáng nào cũng dậy trước cả nhà, rồi chuẩn bị đưa các con đi học. Cô ấy cũng học nấu ăn và nấu được nhiều món, còn trước đây là không biết gì".

"Mỗi lần các con ốm, tôi chứng kiến Ly hết mực sốt ruột, lo lắng. Trước đây, Emily sống rất vô tư. Bây giờ, cô ấy phải lo toan nhiều việc hơn nên đã thay đổi nhiều mặt. Tuy nhiên, chỉ có đam mê xem phim Hàn là vẫn vậy. Ngày nào, tôi cũng thấy cô ấy xem được, tài thật!".