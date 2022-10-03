Tung bộ ảnh mới khoe nội y tinh tế, Lê Bống bỗng được cộng đồng mạng khen hết lời

Nhịp sống trẻ 03/10/2022 16:59

Sau cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, Lê Bống có sự thay đổi đáng kể về phong cách thời trang. Mới đây những bức ảnh khoe mẫu nội y ren đầy tinh tế của Lê Bống bất ngờ được dân mạng khen hết lời.

Hot girl Lê Bống được biết tới là một gương mặt có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội. Cô từng dự thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 và lọt top cao.

Tung bộ ảnh mới khoe nội y tinh tế, Lê Bống bỗng được cộng đồng mạng khen hết lời - Ảnh 1

Trong quá trình dự thi hoa hậu, Lê Bống đã có sự thay đổi khá nhiều để hình ảnh phù hợp hơn với tiêu chí cuộc thi. Thế nhưng, cô vẫn không tránh được những lần bị cư dân mạng nhắc tên vì phong cách thời trang gợi cảm quá mức.

Tung bộ ảnh mới khoe nội y tinh tế, Lê Bống bỗng được cộng đồng mạng khen hết lời - Ảnh 2

Sau cuộc thi, hình ảnh của hot girl mạng xã hội Lê Bống thay đổi theo chiều hướng tích cực. Những hình ảnh gợi cảm được tiết chế hơn. Thậm chí, trên Instagram của cô, hình ảnh được ẩn/xoá gần hết.

Tung bộ ảnh mới khoe nội y tinh tế, Lê Bống bỗng được cộng đồng mạng khen hết lời - Ảnh 3

Được mệnh danh là "nữ thần phòng gym" bởi sở hữu body săn chắc, ấn tượng, Lê Bống tự tin lăng xê nhiều mốt thời trang bắt mắt.

Tung bộ ảnh mới khoe nội y tinh tế, Lê Bống bỗng được cộng đồng mạng khen hết lời - Ảnh 4

Tuy nhiên, sự thể hiện của Lê Bống qua trang phục luôn tạo nên những tranh cãi. Bên cạnh những lần mắc lỗi là nhiều lần mặc đẹp của cô.

Tung bộ ảnh mới khoe nội y tinh tế, Lê Bống bỗng được cộng đồng mạng khen hết lời - Ảnh 5

Một trong những mốt thời trang được Lê Bống lăng xê thành công là mặc áo bra chất ren gợi cảm với áo blazer.

Tung bộ ảnh mới khoe nội y tinh tế, Lê Bống bỗng được cộng đồng mạng khen hết lời - Ảnh 6

Cách phối đồ với các màu trung tính mang tới hình ảnh nền nã cho người đẹp Hà Thành.

Tung bộ ảnh mới khoe nội y tinh tế, Lê Bống bỗng được cộng đồng mạng khen hết lời - Ảnh 7

Đồng thời, công thức lên đồ layer giúp Lê Bống khoe vẻ đẹp nửa kín nửa hở càng thêm cuốn hút.

Tung bộ ảnh mới khoe nội y tinh tế, Lê Bống bỗng được cộng đồng mạng khen hết lời - Ảnh 8

Lê Bống rất chịu khó trải nghiệm nhiều mốt thời trang khác nhau, làm mới hình ảnh trong mắt công chúng. 

Tung bộ ảnh mới khoe nội y tinh tế, Lê Bống bỗng được cộng đồng mạng khen hết lời - Ảnh 9

Thời gian gần đây, Lê Bống được khen ngợi về phong cách thời trang ngày càng trưởng thành hơn.

Tung bộ ảnh mới khoe nội y tinh tế, Lê Bống bỗng được cộng đồng mạng khen hết lời - Ảnh 10

Sau chuỗi ngày hướng tới cộng đồng, ghi điểm với diện mạo đơn giản, trẻ trung và năng động, mới đây Lê Bống đã có màn tái xuất trong phong cách thiếu nữ yêu kiều và nhanh chóng nhận về lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Tung bộ ảnh mới khoe nội y tinh tế, Lê Bống bỗng được cộng đồng mạng khen hết lời - Ảnh 11

Lê Bống sinh năm 1995, ở Hà Nội. Cô được biết đến với vai trò là một Tiktoker, người mẫu ảnh và tham gia diễn xuất trong một số MV ca nhạc, phim ngắn của các nghệ sĩ Việt... Sở hữu ngoại hình xinh xắn, Lê Bống đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người và thu về lượng khán giả trên mạng xã hội.

 

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