Tung bộ ảnh mới khoe nội y tinh tế, Lê Bống bỗng được cộng đồng mạng khen hết lời

Hot girl Lê Bống được biết tới là một gương mặt có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội. Cô từng dự thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 và lọt top cao.

Trong quá trình dự thi hoa hậu, Lê Bống đã có sự thay đổi khá nhiều để hình ảnh phù hợp hơn với tiêu chí cuộc thi. Thế nhưng, cô vẫn không tránh được những lần bị cư dân mạng nhắc tên vì phong cách thời trang gợi cảm quá mức.

Sau cuộc thi, hình ảnh của hot girl mạng xã hội Lê Bống thay đổi theo chiều hướng tích cực. Những hình ảnh gợi cảm được tiết chế hơn. Thậm chí, trên Instagram của cô, hình ảnh được ẩn/xoá gần hết.

Được mệnh danh là "nữ thần phòng gym" bởi sở hữu body săn chắc, ấn tượng, Lê Bống tự tin lăng xê nhiều mốt thời trang bắt mắt.

Tuy nhiên, sự thể hiện của Lê Bống qua trang phục luôn tạo nên những tranh cãi. Bên cạnh những lần mắc lỗi là nhiều lần mặc đẹp của cô.

Một trong những mốt thời trang được Lê Bống lăng xê thành công là mặc áo bra chất ren gợi cảm với áo blazer.

Cách phối đồ với các màu trung tính mang tới hình ảnh nền nã cho người đẹp Hà Thành.

Đồng thời, công thức lên đồ layer giúp Lê Bống khoe vẻ đẹp nửa kín nửa hở càng thêm cuốn hút.

Lê Bống rất chịu khó trải nghiệm nhiều mốt thời trang khác nhau, làm mới hình ảnh trong mắt công chúng.