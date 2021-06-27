Tiểu thư 'trâm anh thế phiệt' kín tiếng nhất hội con nhà giàu Việt khoe thân hình 'đồng hồ cát' nóng bỏng

Nhịp sống trẻ 27/06/2021 12:30

"Rich kid" Thanh Tú nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình gợi cảm và quyến rũ. Đồng thời, người đẹp còn khiến bao người ngưỡng mộ, ghen tị bởi cuộc sống xa hoa, sang chảnh mà cô nàng đang tận hưởng.

Điểm mặt hội con nhà giàu Việt Nam, người ta không thể bỏ qua cái tên Nguyễn Thanh Tú, hay còn được gọi là Tú Boo. Cô chiêu này được chú ý và quan tâm bởi vẻ ngoài xinh đẹp và giỏi giang trong nhiều lĩnh vực, nhất là công việc kinh doanh của mình. 

Người đẹp sở hữu một gương mặt đẹp tựa "búp bê" với sống mũi cao, đôi mắt to tròn, miệng cười rạng ngời. Không những thế, cô nàng còn có chiều cao nổi bật như người mẫu, số đo 3 vòng chuẩn "không cần chỉnh". Vậy nên, mọi người thường được chiêm ngưỡng những bức ảnh khoe tối đa dáng vóc qua những "bộ cánh" kiệm vải trong những chuyến du lịch xa hoa và sang chảnh của mình. 

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Thanh Tú là một trong những rich kid có gia thế bí ẩn nhất - Ảnh: IGNV
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Cô nàng gây ấn tượng mạnh với thân hình 'đồng hồ cát' nóng bỏng - Ảnh: IGNV
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Mỗi bức hình của người đẹp luôn nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận tích cực từ cư dân mạng - Ảnh: IGNV

 

Sinh ra trong gia đình giàu có, người đẹp 9x này không chọn cuộc sống “công chúa” mà tự mình lấy đó làm cơ hội cơ hội để phát triển bản thân. Với tuổi đời còn khá trẻ, cô nàng đã và đang quản lý một của hàng thời trang nổi tiếng tại Hà Nội. Vậy nên, cô nàng luôn khiến người ta phải choáng ngợp trước cuộc sống sang chảnh như những chuyến du lịch xa hoa, dùng bữa tại khách sạn 5 sao, sở hữu các bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền, nhiều không đếm xuể... 

 

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Những chiếc túi thời thượng nhiều đếm không xuể - Ảnh: IGNV
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Cô nàng thường diện những bộ trang phục hàng hiệu nổi tiếng và đắt tiền - Ảnh: IGNV
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Một phòng thay đồ toàn là những đôi giày đắt tiền - Ảnh: IGNV
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Thời trang tràn ngập hàng hiệu - Ảnh: IGNV

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian độc thân, người đẹp đã tuyên bố "lên xe hoa" vào cuối năm 2020. Cuộc sống sau hôn nhân của cô nàng càng khiến ai nấy đều mến mộ và ghen tị hơn.

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Cô nàng thường đi du lịch khắp nơi cùng ông xã của mình - Ảnh: IGNV
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Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn của người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị - Ảnh: IGNV

Mới đây, mỹ nhân này lại khiến người hâm mộ tiếp tục ngỡ ngàng, "mở mang tầm mắt" qua những hình ảnh bên trong căn nhà "siêu to khổng lồ", sang trọng và hiện đại của vợ chồng mình. Từ phòng khách, phòng thay đồ, bếp đến cả phòng giải trí đều toát lên "mùi tiền" được đăng tải trên story Instagram của cô nàng.

nguyen thanh tu 9Tiểu thư 'trâm anh thế phiệt' kín tiếng nhất hội con nhà giàu Việt khoe thân hình 'đồng hồ cát' nóng bỏng - Ảnh 11Tiểu thư 'trâm anh thế phiệt' kín tiếng nhất hội con nhà giàu Việt khoe thân hình 'đồng hồ cát' nóng bỏng - Ảnh 12Tiểu thư 'trâm anh thế phiệt' kín tiếng nhất hội con nhà giàu Việt khoe thân hình 'đồng hồ cát' nóng bỏng - Ảnh 13Tiểu thư 'trâm anh thế phiệt' kín tiếng nhất hội con nhà giàu Việt khoe thân hình 'đồng hồ cát' nóng bỏng - Ảnh 14
Loạt ảnh khoe nhà siêu sang rộng lớn, sang trọng và hiện đại của cô nàng - Ảnh: IGNV

Vốn nổi tiếng về nhan sắc lẫn cuộc sống hiện tại, nhưng người đẹp khá kín tiếng khi chia sẻ về gia thế của gia đình mình. Điều này, không ít người càng tò mò và quan tâm đến cô nàng hơn. Nhiều người "bông đùa" rằng cô nàng chính là rich kid có gia thế bí ẩn nhất hiện nay.

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Ngoài sắc vóc chuẩn đẹp, hotgirl Thanh Huyền còn thông minh, giỏi giang khiến nhiều người phải trầm trồ và tấm tắc ngợi khen. Mới đây, cô nàng còn được chú ý khi tham gia chương trình "Nóng cùng Euro 2021".

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Từ khóa:   Nguyễn Thanh Tú Rich kid Việt gia thế Tú Boo

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