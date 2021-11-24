Thiếu nữ xinh đẹp 'lột áo' thay đồ giữa vườn cúc họa mi nở rộ, hành động 'kém duyên' sau đó còn khiến dân tình 'ném đá' dữ dội

Nhịp sống trẻ 24/11/2021 09:10

Cô gái xinh đẹp thay đồ giữa vườn cúc hoạ mi khiến dân tình xôn xao, đáng chú ý hành động sau đó của cô gái khiến dân tình “ném đá” dữ dội.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ xinh đẹp thay đồ ở vườn cúc hoạ như chốn không người có lẽ để chụp ảnh.

Cụ thể, theo đoạn clip, cô gái đã mặc chiếc áo dài choàng phía ngoài và lần lượt lột áo bên trong và thay đồ tại vườn cúc khá đông đúc. Hành động này được thực hiện ở vườn cúc có thân cây khá cao nên cũng không có nhiều người chú ý lúc đó.

Thiếu nữ xinh đẹp 'lột áo' thay đồ giữa vườn cúc họa mi nở rộ, hành động 'kém duyên' sau đó còn khiến dân tình 'ném đá' dữ dội - Ảnh 1
Cô gái thay đồ giữa chốn đông người - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, dư luận tỏ ra phẫn nộ khi cô gái thẳng tay ném bộ đồ vừa cởi ra lên những bông hoa cúc hoạ mi nở rực rỡ bên cạnh mà không nhờ người cầm giúp. 

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số mọi người đều lên án hành động “vùi hoa, dập liễu” của cô gái khi thẳng tay ném bộ đồ ên những bông hoa đang nở rộ.

Thiếu nữ xinh đẹp 'lột áo' thay đồ giữa vườn cúc họa mi nở rộ, hành động 'kém duyên' sau đó còn khiến dân tình 'ném đá' dữ dội - Ảnh 2
Cô gái lột áo rồi thẳng tay ném lên hoa - Ảnh: Cắt từ clip

Một số ý kiến của cư dân mạng:

“Mang tiếng yêu hoa, đi chụp ảnh, ngắm hoa mà cầm bộ đồ ném thẳng tay lên những bông hoa không một chút trân trọng”;

“Một người yêu hoa thật sự họ sẽ nâng niu từng bông hoa cho tới khi nó tàn hẳn còn tiếc nuối chứ không ai lại ném đồ lên như vậy”;

"Có thiếu chỗ thay đồ đâu nhỉ, mà sao lại quay clip thay đồ lên như vậy".

Bà mẹ trẻ 28 tuổi gặp cơn 'ác mộng' kinh hoàng khi thức dậy, gương mặt lão hóa như bà già 80, nguyên nhân lại càng gây sốc

Bà mẹ trẻ 28 tuổi gặp cơn 'ác mộng' kinh hoàng khi thức dậy, gương mặt lão hóa như bà già 80, nguyên nhân lại càng gây sốc

Cơn ác mộng mà bà mẹ trẻ gặp phải khiến cộng đồng mạng càng thêm thương cảm cho những hy sinh của người phụ nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   2 cô gái khiến sự nghiệp Ngô Diệc Phàm lao đao cô gái thay đồ giữa chốn đông người Cô gái nhà người ta

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 38 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy