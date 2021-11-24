Thiếu nữ xinh đẹp 'lột áo' thay đồ giữa vườn cúc họa mi nở rộ, hành động 'kém duyên' sau đó còn khiến dân tình 'ném đá' dữ dội

Cô gái xinh đẹp thay đồ giữa vườn cúc hoạ mi khiến dân tình xôn xao, đáng chú ý hành động sau đó của cô gái khiến dân tình “ném đá” dữ dội.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ xinh đẹp thay đồ ở vườn cúc hoạ như chốn không người có lẽ để chụp ảnh.

Cụ thể, theo đoạn clip, cô gái đã mặc chiếc áo dài choàng phía ngoài và lần lượt lột áo bên trong và thay đồ tại vườn cúc khá đông đúc. Hành động này được thực hiện ở vườn cúc có thân cây khá cao nên cũng không có nhiều người chú ý lúc đó.

Cô gái thay đồ giữa chốn đông người - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, dư luận tỏ ra phẫn nộ khi cô gái thẳng tay ném bộ đồ vừa cởi ra lên những bông hoa cúc hoạ mi nở rực rỡ bên cạnh mà không nhờ người cầm giúp.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số mọi người đều lên án hành động “vùi hoa, dập liễu” của cô gái khi thẳng tay ném bộ đồ ên những bông hoa đang nở rộ.

Cô gái lột áo rồi thẳng tay ném lên hoa - Ảnh: Cắt từ clip

Một số ý kiến của cư dân mạng:

“Mang tiếng yêu hoa, đi chụp ảnh, ngắm hoa mà cầm bộ đồ ném thẳng tay lên những bông hoa không một chút trân trọng”;

“Một người yêu hoa thật sự họ sẽ nâng niu từng bông hoa cho tới khi nó tàn hẳn còn tiếc nuối chứ không ai lại ném đồ lên như vậy”;

"Có thiếu chỗ thay đồ đâu nhỉ, mà sao lại quay clip thay đồ lên như vậy".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-nu-xinh-dep-lot-ao-thay-do-giua-vuon-cuc-hoa-mi-no-ro-hanh-dong-kem-duyen-sau-do-con-khien-dan-tinh-nem-da-du-doi-438100.html