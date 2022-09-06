'Số phận bi đát' của những tấm ảnh cưới sau một cuộc hôn nhân tan vỡ

Khi mỗi cặp đôi tổ chức hôn lễ thì việc chụp ảnh cưới là điều không thể thiếu, đặc biệt là những bức hình khổ to thường được trưng tại nơi tổ chức đám cưới. Vì vậy, nó thường được các cặp đôi đầu tư vô cùng kĩ lưỡng để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình.

Những bức ảnh cưới bị vứt ra nơi tập kết rác mà không rõ lý do - Ảnh: Internet

Một bức ảnh cưới khác được xe rác chở đi - Ảnh: Internet

Đầu tiên, ảnh cưới chính là vật để gìn giữ kỷ niệm, tiếp đó để khoe với họ hàng hai bên và bạn bè. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng thì không ít bức ảnh cưới lâm vào tình cảnh bi đát khi biến cố xảy đến.