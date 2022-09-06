'Số phận bi đát' của những tấm ảnh cưới sau một cuộc hôn nhân tan vỡ

Sau khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều thứ liên quan đến nó cũng bị vứt bỏ, trong đó có những tấm ảnh cưới từng được xem là "chứng nhân tình cảm" của một cặp vợ chồng hạnh phúc.
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Khi mỗi cặp đôi tổ chức hôn lễ thì việc chụp ảnh cưới là điều không thể thiếu, đặc biệt là những bức hình khổ to thường được trưng tại nơi tổ chức đám cưới. Vì vậy, nó thường được các cặp đôi đầu tư vô cùng kĩ lưỡng để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình.
Đầu tiên, ảnh cưới chính là vật để gìn giữ kỷ niệm, tiếp đó để khoe với họ hàng hai bên và bạn bè. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng thì không ít bức ảnh cưới lâm vào tình cảnh bi đát khi biến cố xảy đến.
Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền "số phận" của những tấm ảnh cưới và được các netizen quan tâm đặc biệt. Cũng từ đó mà mọi người phát hiện ra nhiều bức ảnh cưới khác cũng bị vứt đi không thương xót.
Nhiều người cho rằng, việc chụp ảnh cưới là cần thiết, tuy nhiên không cần phải đầu tư quá nhiều tiền vì điều quan trọng là tình cảm chứ không phải vật chất. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc chụp ảnh cưới quá đắt tiền là lãng phí và các cặp đôi có thể dùng tiền đó để làm những việc khác sau khi kết hôn.