Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ

Nhịp sống trẻ 25/05/2022 11:37

2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc khiến dân tình phát sốt với thân hình săn chắc, nóng bỏng đẹp không tì vết.

Phó Giai Mỹ - Trung Quốc

Nổi tiếng từ năm 19 tuổi nhờ vào hình ảnh diện bodysuit múa. Cô nàng Phó Giai Mỹ, sinh năm 1995 từng được mệnh danh là "mỹ nữ thể dục". Được biết, thời điểm ấy người đẹp đang theo học tại trường Đại học Thể dục Bắc Kinh khoa Thể dục nghệ thuật, nhờ vào ngoại hình xinh đẹp cô đã nhanh chóng nổi tiếng cho đến thời điểm hiện tại.

Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 1
Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 2

 Cô gái sinh năm 1995 không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, xinh đẹp mà còn nổi bật với thân hình cân đối cùng chiều cao 1m78. Sau khi tốt nghiệp, Giai Mỹ từng trở thành một vận động viên khiêu vũ chuyên nghiệp, cô còn nổi tiếng với tên gọi "mỹ nữ dancesport" của Trung Quốc.

Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 3

Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 4

 

Bên cạnh đó cô nàng còn làm người mẫu bán thời gian cho những trung tâm thể dục thẩm mỹ, thường được ưu ái xuất hiện trên các trang bìa tạp chí thời trang dành cho giới trẻ. Cô cũng nhận được nhiều lời mời của những nhãn hàng thời trang hay xe hơi tại Trung Quốc.

Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 5
Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 6

 Những tưởng hot girl 9x sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, tuy nhiên Giai Mỹ lại quyết định đi Mỹ du học. Sau khi tốt nghiệp cô quay trở về Trung Quốc thành lập công ty của  riêng mình. Cùng với đó, Phó Giai Mỹ còn tiến đến hôn nhân với một người chồng giàu có. Kể cả khi mang bầu, cô vẫn được khen rạng rỡ và xinh đẹp.

Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 7

 
Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 8
 

 

Cô sở hữu thân hình thon gọn cùng đường nét khuôn mặt đúng chuẩn ở Trung Quốc. So với những hình ảnh trước đây, hiện tại Phó Giai Mỹ vẫn có hình thể ấn tượng với vẻ đẹp mang nhiều nét mặn mà, sắc sảo có phần trưởng thành hơn trước.

Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 9
Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 10

 

Stephanie Snyder - Hàn Quốc

Stephanie Snyder cô nàng được sinh ra ở Đức, hiện tại đang làm việc tại Mỹ. Mỹ nhân mang vẻ đẹp đặc trưng của châu Á, nhưng cô lại có thân hình săn chắc, nóng bỏng chuẩn Âu Mỹ. Sở hữu ba vòng hoàn hảo Stephanie Snyder thực chất mang trong mình dòng máu Hàn Quốc và Ý.

Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 11

 Nhờ vào khuôn mặt góc cạnh, nét căng đúng chuẩn châu Á cùng body nóng bỏng phù hợp với thị hiếu Âu Mỹ đã khiến Stephanie Snyder có thể nhanh chóng đi đến thành công ở độ tuổi còn rất trẻ.

 Từ khi còn 5 tuổi, cô mỹ nhân mang vẻ đẹp lai đã biết chơi nhiều môn thể thao như bóng đá, bắn súng, bơi lội. Được biết, Stephanie chia sẻ mình đều dành một tình yêu nhất định với mỗi một môn thể thao, do đó cô có thẻ chơi tốt hơn cả những đứa con trai cùng tuổi.

Sau 12 năm miệt mài với bóng đá và bơi lội, Stephanie bắt đầu làm quen với gym. Cũng như những môn thể thao khác, mỹ nhân gốc Á đã nhanh chóng tìn thấy niềm yêu thích dành cho bộ môn thể thao này. 

Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 12

 Bắt đầu từ thời điểm cô lui tới phòng gym, Stephanie Snyder được nhiều người biết tới hơn khi thường xuyên chia sẻ những clip tập gym của mình trên trang cá nhân, tạo nguồn cảm hứng cũng như động lực cho nhiều cô gái cùng trang lứa.

Sau nhiều năm đá bóng, chạy bộ và bơi lội đã khiến Stephanie Snyder sở hữu một thân hình rắn chắc đáng ngưỡng mộ. Nay kết hợp với việc tập gym, người đẹp lai nhanh chóng có được vẻ gợi cảm đáng ngưỡng mộ, thân hình không tì vết không thua kém các mẫu gym đình đám khác. Cộng với khuôn mặt xinh xắn, vẻ đẹp phương Đông cuốn hút, ở tuổi 27 cô là một trong những cái tên được giới fitness vô cùng yêu thích.

Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 13
Phát sốt với thân hình không tì vết của 2 mỹ nữ thể dục Hàn Quốc và Trung Quốc, body đỉnh chóp ngay cả sau khi làm mẹ - Ảnh 14

Hot girl đời đầu thành mẹ bỉm 2 con, sống kín tiếng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng: 'Thả nhẹ' ảnh khoe body nóng bỏng cũng làm dân tình 'đứng ngồi không yên'

Hot girl đời đầu thành mẹ bỉm 2 con, sống kín tiếng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng: 'Thả nhẹ' ảnh khoe body nóng bỏng cũng làm dân tình 'đứng ngồi không yên'

Cô nàng hot girl đời đầu hiện đã là bà mẹ 2 con nhưng vóc dáng và phong cách thời trang vẫn thể hiện đẳng cấp. Mỗi lần xuất hiện là một lần khiến dân tình phát sốt.

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Từ khóa:   Hot girl 9x mỹ nữ xứ Trung Mỹ nữ thể dục

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