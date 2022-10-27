Ông xã vắng nhà, bà xã "nhỏ tuổi" của Quách Ngọc Tuyên được khen chỉn chu khi một mình quán xuyến được việc này

Dù vậy, minh chứng rõ nhất cho những quyết định đúng đắn của cả hai chính là một tổ ấm hạnh phúc, đẹp như mơ suốt 3 năm qua, cô con gái của cả hai - bé Bào Ngư ngày một lớn xinh xắn, đáng yêu và có lượng người hâm mộ không thua kém bố.

Dù chưa tổ chức đám cưới, nhưng cả hai vẫn luôn hạnh phúc bên con gái, đối xử ngọt ngào như những cặp đôi mới yêu

Chuyện tình "ông chú" sinh năm 1984 Quách Ngọc Tuyên và "cô cháu" kém 16 tuổi Hân Hồ từng khiến khá nhiều người bất ngờ. Nhất là khi cả hai có con gái trước khi đăng ký kết hôn và hiện giờ vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Bà xã Quách Ngọc Tuyên mặc dù mới ở độ tuổi ngoài 20, làm mẹ sớm nhưng cô đã rất ra dáng, chững chạc và được khen nuôi dạy con khéo. Nhân dịp sinh nhật 3 tuổi của Bào Ngư, mốc tuổi quan trọng, Hân Hồ còn làm một mâm cỗ cúng báo cáo tổ tiên, thần linh và cầu sức khỏe , sự may mắn cho con gái. Mâm lễ rất đủ đầy bao gồm cả món mặn và món chay, hương, hoa, quả, hương, nến...

Mới đây, nhân dịp sinh nhật 3 tuổi của Bào Ngư nhưng Quách Ngọc Tuyên bận công tác không thể ở bên cạnh con gái, anh gọi video call và gửi lời chúc mừng sinh nhật bé "Hôm nay sinh nhật con mà ba phải đi quay xa. Thương con lắm, yêu vợ nhiều, đừng giận ba nha! Bào Ngư của ba mạnh khỏe, ba chúc con lớn lên xinh đẹp, giỏi, ngoan và có hiếu".

Bà xã nam diễn viên dù còn ít tuổi nhưng được khen ngợi chăm con khéo, và chỉn chu trong mọi việc

Qua đó có thể thấy vợ chồng Quách Ngọc Tuyên - Hân Hồ rất quan trọng từng cột mốc phát triển của con gái Bào Ngư, đặc biệt là mốc 3 tuổi. Bà xã nam diễn viên dù còn ít tuổi nhưng rất chỉn chu trong hành trình làm mẹ.

Để có được hạnh phúc như hiện tại cùng vợ và con gái Bào Ngư, Quách Ngọc Tuyên đã vượt qua nhiều thử thách, khó khăn và cả những lời đàm tiếu, tin đồn không đúng về mình. Hiện tại, cả hai đã có với nhau tổ ấm hạnh phúc và được nhiều người quý mến. Trên trang cá nhân, khán không ít lần 'ngọt sún răng' khi chứng kiến những động thái ngọt ngào của cả hai, đủ để thấy được Quách Ngọc Tuyên rất cưng chiều bà xã, yêu thương con gái hết mực.

Trải qua nhiều khó khăn, cả hai cuối cùng cũng có được cái kết viên mãn. Trên trang cá nhân, cặp vợ chồng luôn thoải mái thể hiện tình cảm. Nam diễn viên cũng không ngần ngại diện đồ đôi với vợ kém tuổi.

Quách Ngọc Tuyên thừa nhận "muốn xỉu" vì tốc độ đòi tiền mua sắm đồ cho con của vợ Thảo Hân. Bởi cách đây ít lâu, khi bà xã đi siêu thị mua sắm một số đồ cho con gái, cô cũng đã yêu cầu chồng đứng ra thanh toán. Và lần đó, Quách Ngọc Tuyên đã không ngần ngại chịu chi "quá tay".

Dù rất bất lực trước độ chi tiền cho con của vợ, nhưng nam diễn viên vẫn vui vẻ, thậm chí sẵn sàng chuyển 60 triệu cho vợ chi tiếp.

Nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên thừa nhận rất "cuồng con", thậm chí anh còn làm tất thảy mọi việc trong nhà mà không nề hà. Nhiều chị em tỏ ra ganh tị khi biết nam diễn viên dám ở nhà một mình trông con khi chỉ cần một bình sữa là ổn, việc mà không phải ông chồng nào cũng làm tốt được.

Nam diễn viên chỉ cần một bình sữa là có thể một mình ở nhà chăm con

Trong quan điểm nuôi dạy con, Quách Ngọc Tuyên và vợ từng phải thống nhất với nhau từ trước. "May mắn là cả Tuyên và vợ đều đồng quan điểm trong cách dạy con. Mâu thuẫn lớn thì chưa bao giờ, chỉ có đôi lần Tuyên xót con thấy bé biếng ăn hay ốm nhẹ thì có trách vợ. Nhưng cả hai đều hiểu tất cả đều xuất phát từ tình yêu dành cho con, nhìn Bào Ngư cười thôi là bố mẹ hòa hết".