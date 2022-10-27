Chăm diện đồ đồng điệu cho con, Vân Trang tự hào khi các con xinh như công chúa, còn nhỏ đã biết tự chăm sóc nhau

Nhịp sống trẻ 27/10/2022 16:06

Vân Trang thường xuyên đầu tư ngoại hình, trang phục đồng điệu cho các ái nữ, Queenie còn nhỏ nhưng đã biết giúp đỡ cho mẹ.

Từ khi đón chào cặp song sinh Quianna và Quinita, cuộc sống đời thường của Vân Trang được khán giả dành nhiều sự quan tâm. Nhận được tình cảm của khán giả, nữ diễn viên chăm chỉ cập nhật về các bé. 

Chăm diện đồ đồng điệu cho con, Vân Trang tự hào khi các con xinh như công chúa, còn nhỏ đã biết tự chăm sóc nhau - Ảnh 1
Cuộc sống đời thường của Vân Trang với 3 tiểu công chúa luôn được nhiều khán giả quan tâm. 

Các con gái của diễn viên Vân Trang là Queenie, Quianna và Quinita đều thừa hưởng đường nét từ bố mẹ, được khen đáng yêu. Bé Queenie năm nay 6 tuổi, có gương mặt bầu bĩnh giống mẹ và ánh mắt, sóng mũi giống bố. Vân Trang nhận xét Queenie ngoan ngoãn, lanh lợi, yêu ca hát. Ở nhà, nữ diễn viên thường tổ chức các hoạt động như đọc chữ, lắp ráp tranh ảnh, giúp con gái phát triển tư duy và sự nhạy bén.

Chăm diện đồ đồng điệu cho con, Vân Trang tự hào khi các con xinh như công chúa, còn nhỏ đã biết tự chăm sóc nhau - Ảnh 2
Queenie duy trì việc học tập trên lớp đều đặn, mới 6 tuổi nhưng cô bé đã bộc lộ trí thông minh và có thành tích ấn tượng.

Làm chị của hai nhóc tì song sinh, Queenie (bé Nì) phụ mẹ chăm em chu đáo dù mới 6 tuổi. Cô bé rất hiểu chuyện và mê chơi với em. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian trò chuyện, tâm sự với Nì mỗi ngày, hiểu thêm về con cũng như không để bé thiệt thòi tình cảm khi Vân Trang nuôi dưỡng Quianna và Quinita. Ngoài ra, sao nữ Dân Chơi Không Sợ Con Rơi còn tập cho con gái biết phụ giúp phụ huynh việc nhà ngay từ khi còn nhỏ.

Chăm diện đồ đồng điệu cho con, Vân Trang tự hào khi các con xinh như công chúa, còn nhỏ đã biết tự chăm sóc nhau - Ảnh 3
Dù còn nhỏ, nhưng chị cả Queenie đã biết phụ mẹ chăm sóc 2 em sinh đôi
Chăm diện đồ đồng điệu cho con, Vân Trang tự hào khi các con xinh như công chúa, còn nhỏ đã biết tự chăm sóc nhau - Ảnh 4
Từ khi trở thành chị Hai, Queenie rất quan tâm và biết phụ mẹ chăm em. Vân Trang cảm thấy ấm lòng khi nghe con gái xuýt xoa: 'Sao hai em dễ cưng quá vậy mẹ!', hay mỗi lần bé nhắc khéo mẹ, bà nội và bà ngoại đừng mắng các em của mình.

Không chỉ dạy con tự lập tự lập từ nhỏ, nữ diễn viên còn cung cấp cho các nhóc tì một cuộc sống ổn định, sung túc, cô đầu tư ngoại hình, trang phục cho các ái nữ, thường xuyên diện đồ đồng điệu.

Chăm diện đồ đồng điệu cho con, Vân Trang tự hào khi các con xinh như công chúa, còn nhỏ đã biết tự chăm sóc nhau - Ảnh 5

Vân Trang luôn đầu tư nhiều cho các con trong mỗi dịp quan trọng.

Chăm diện đồ đồng điệu cho con, Vân Trang tự hào khi các con xinh như công chúa, còn nhỏ đã biết tự chăm sóc nhau - Ảnh 6Chăm diện đồ đồng điệu cho con, Vân Trang tự hào khi các con xinh như công chúa, còn nhỏ đã biết tự chăm sóc nhau - Ảnh 7

Các ái nữ nhà Vân Trang thường xuyên được diện đồ đồng điệu.
Chăm diện đồ đồng điệu cho con, Vân Trang tự hào khi các con xinh như công chúa, còn nhỏ đã biết tự chăm sóc nhau - Ảnh 8
Đến kiểu tóc, các ái nữ nhà Vân Trang cũng phải đồng điệu như nhau 

Dù bận rộn đến đâu, Vân Trang vẫn tự mình chăm sóc cũng như nuôi dạy các bé. Cô không chỉ đầu tư về trang phục mà còn cả dụng cụ, xe đẩy và nhiều đồ dùng cần thiết cho các bé. Tuy đầu tư lớn cho con nhưng Vân Trang không muốn con dùng nhiều đồ hiệu đắt tiền, quan tâm về chất lượng và sự thoải mái của bé. 

Chăm diện đồ đồng điệu cho con, Vân Trang tự hào khi các con xinh như công chúa, còn nhỏ đã biết tự chăm sóc nhau - Ảnh 9Chăm diện đồ đồng điệu cho con, Vân Trang tự hào khi các con xinh như công chúa, còn nhỏ đã biết tự chăm sóc nhau - Ảnh 10

Vân Trang thường xuyên đưa con đi chơi, có những hoạt động đa dạng cho các bé phát triển toàn diện, dù lịch trình công việc cũng rất bận rộn.  

Nữ diễn viên từng viết trên trang cá nhân: "Gia đình tôi có quan niệm tự chăm con, không thuê giúp việc. Tuy hơi vất vả, chúng tôi vui vì được nhìn các con lớn lên mỗi ngày. Bốn người chăm ba em bé nhưng vẫn quần quật cả ngày. Nếu không có gia đình hai bên, tôi không biết xoay xở thế nào. Tôi rất thương mẹ tôi. Bà giống như theo con gái đi làm dâu".

Chăm diện đồ đồng điệu cho con, Vân Trang tự hào khi các con xinh như công chúa, còn nhỏ đã biết tự chăm sóc nhau - Ảnh 11
Gia đình viên mãn của Vân Trang khiến ai quan tâm cũng phải ngưỡng mộ. 
Diễn viên Vân Trang lần đầu trải lòng về quá khứ nghèo khó, chắt chiu từng đồng bên ba mẹ

Diễn viên Vân Trang lần đầu trải lòng về quá khứ nghèo khó, chắt chiu từng đồng bên ba mẹ

Trước khi tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, ít ai biết rằng diễn viên Vân Trang từ trải qua quá khứ nghèo khó bên ba mẹ.

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