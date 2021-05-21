Nữ y tá 'thời Covid' đang được giới truyền thông đua nhau săn đón, còn từng bị kiến nghị 'trục xuất' khỏi bệnh viện vì quá... đẹp

Nhịp sống trẻ 21/05/2021 05:33

Namkhing Kanyapak được mệnh danh là "nữ y tá nóng bỏng" và nổi tiếng nhất Thái Lan. Đồng thời, cô nàng này cũng là một người mẫu ảnh được nhiều người biết đến.

Namkhing Kanyapak sinh năm 1994, được mệnh danh là "nữ y tá xinh đẹp" và khá nổi tiếng tại Thái Lan. Song song đó, cô nàng cũng là một người mẫu bán thời gian với phong cách gợi cảm và chuyên nghiệp. 

Gần đây, cái tên Namkhing Kanyapak một lần nữa gây chú ý trên mạng xã hội khi những hình ảnh chụp cô tiêm vắc-xin Covid-19 được đăng tải. Nữ y tá Thái Lan nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vẻ ngoài khả ái, nụ cười tỏa nắng mau chóng lấy được thiện cảm của nhiều người. Chưa kể, người đẹp xứ Chùa vàng còn nhận được nhiều lời khen ngợi về nhân cách tuyệt vời. Cô nàng đã dành nhiều lời động viên, tiếp sức và truyền tải thông điệp chống dịch cho cộng đồng: "Hôm qua là buổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 lần thứ 2. Công việc vẫn tốt nhưng tay tôi đã hơi đau một chút. Tôi hy vọng mọi người sẽ được tiêm vắc xin phòng chống dich sớm nhất có thể".

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Bức ảnh 'gây bão' trong cộng đồng mạng xã hội vừa qua - Ảnh IGNV

Có vẻ như người đẹp 9X này đã trở lại với công việc y tá của mình sau khi bệnh viện cho "nghỉ việc" vì quá xinh đẹp. Nguyên nhân là do có nhiều người hâm mộ đã kéo đến nơi cô làm việc chỉ để chụp ảnh, xin chữ ký nữ y tá xinh đẹp khiến bệnh viện trở nên hỗn loạn, ảnh hưởng đến việc khám và chữa bệnh cho mọi người.

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Nữ y tá khiến nhiều người xiêu lòng, đến bệnh viện chỉ để gặp mặt cô nàng - Ảnh IGNV
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Cô nàng 9x với nụ cười tỏa nắng nổi bật với khuôn mặt thánh thiện - Ảnh IGNV

Vốn gương mặt xinh đẹp, thân hình "hút mắt" và sở hữu một lượng người hâm mộ không hề nhỏ trong mạng xã hội, cô nàng nhanh chóng lấn sân sang vai trò là một người mẫu ảnh. Cô nàng tạo dáng đủ kiểu, thần thái chuyện nghiệp không hề thua kém bất kì người mẫu thực thụ nào. Mỗi phong cách đều được người đẹp "cân tất", lúc thì gợi cảm, quyến rũ, lúc khác lại nữ tính và nhẹ nhàng hoặc đôi khi là sự pha trộn tất cả những điều trên.

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Vốn lợi thế về nhan sắc lẫn thân hình, cô nàng lấn sang sang làng người mẫu ảnh - Ảnh IGNV
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Vẻ đẹp luôn khiến người ta phải 'lác mắt' - Ảnh IGNV
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Người đẹp thường gây ấn tượng với phong cách thời trang tôn dáng - Ảnh IGNV

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Người đẹp có thể 'cân' mọi phong cách - Ảnh IGNV
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Trái ngược với hình ảnh khi mặc đồng phục y tá, người đẹp 'bốc lửa' với vai trò là người mẫu - Ảnh IGNV

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Nụ cười tỏa nắng thu hút vạn người mê - Ảnh IGNV

Hiện tại, ngoài công việc y tá và người mẫu ảnh, người đẹp xứ Thái được nhiều nhãn hàng quảng cáo "săn đón" nhiệt tình. Với lợi thế về nhan sắc lẫn vóc dáng chuẩn đẹp, cô nàng luôn thu hút và gây chú ý với người hâm mộ mỗi khi xuất hiện.

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