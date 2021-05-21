Namkhing Kanyapak sinh năm 1994, được mệnh danh là "nữ y tá xinh đẹp" và khá nổi tiếng tại Thái Lan. Song song đó, cô nàng cũng là một người mẫu bán thời gian với phong cách gợi cảm và chuyên nghiệp.

Gần đây, cái tên Namkhing Kanyapak một lần nữa gây chú ý trên mạng xã hội khi những hình ảnh chụp cô tiêm vắc-xin Covid-19 được đăng tải. Nữ y tá Thái Lan nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vẻ ngoài khả ái, nụ cười tỏa nắng mau chóng lấy được thiện cảm của nhiều người. Chưa kể, người đẹp xứ Chùa vàng còn nhận được nhiều lời khen ngợi về nhân cách tuyệt vời. Cô nàng đã dành nhiều lời động viên, tiếp sức và truyền tải thông điệp chống dịch cho cộng đồng: "Hôm qua là buổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 lần thứ 2. Công việc vẫn tốt nhưng tay tôi đã hơi đau một chút. Tôi hy vọng mọi người sẽ được tiêm vắc xin phòng chống dich sớm nhất có thể".