“Nữ MC trẻ nhất VTV”: Chiều cao khiêm tốn nhưng ngoại hình cực quyến rũ khiến dân tình tấm tắc khen ngợi

Vũ Phương Thảo sinh năm 1997, được biết đến là nữ MC trẻ nhất VTV. Cô từng là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ năm thứ 3 Đại học, Phương Thảo đã là MC của nhiều chương trình quen thuộc lên sóng VTV như "Khoảnh khắc yêu thương", "Chuyện đêm muộn", "Mỗi ngày một niềm vui", "Đẹp 24/7", "Sinh ra từ làng"...

Vũ Phương Thảo được biết đến là nữ MC trẻ nhất VTV - Ảnh: Internet

Dù chiều cao chỉ 1m50 nhưng bù lại Vũ Phương Thảo có gương mặt xinh đẹp và rất duyên. Đời thường, Phương Thảo là một cô gái có phong cách trẻ trung,năng động và hoạt bát. Nữ MC sinh năm 1997 thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui vẻ, lạc quan, được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội.