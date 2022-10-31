“Nữ MC trẻ nhất VTV”: Chiều cao khiêm tốn nhưng ngoại hình cực quyến rũ khiến dân tình tấm tắc khen ngợi

Nhịp sống trẻ 31/10/2022 17:07

Nữ MC trẻ nhất VTV đã khiến các netizen một phen ‘lụi tim’ trước bộ ảnh gợi cảm đầy quyến rũ nhất của mình.

Vũ Phương Thảo sinh năm 1997, được biết đến là nữ MC trẻ nhất VTV. Cô từng là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ năm thứ 3 Đại học, Phương Thảo đã là MC của nhiều chương trình quen thuộc lên sóng VTV như "Khoảnh khắc yêu thương", "Chuyện đêm muộn", "Mỗi ngày một niềm vui", "Đẹp 24/7", "Sinh ra từ làng"...

“Nữ MC trẻ nhất VTV”: Chiều cao khiêm tốn nhưng ngoại hình cực quyến rũ khiến dân tình tấm tắc khen ngợi - Ảnh 1
Vũ Phương Thảo được biết đến là nữ MC trẻ nhất VTV - Ảnh: Internet

Dù chiều cao chỉ 1m50 nhưng bù lại Vũ Phương Thảo có gương mặt xinh đẹp và rất duyên. Đời thường, Phương Thảo là một cô gái có phong cách trẻ trung,năng động và hoạt bát. Nữ MC sinh năm 1997 thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui vẻ, lạc quan, được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội.

“Nữ MC trẻ nhất VTV”: Chiều cao khiêm tốn nhưng ngoại hình cực quyến rũ khiến dân tình tấm tắc khen ngợi - Ảnh 2
Vũ Phương Thảo có chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại gương mặt xinh đẹp và rất duyên - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, nữ MC trẻ nhất VTV đã khiến các netizen một phen ‘lụi tim’ trước bộ ảnh gợi cảm đầy quyến rũ nhất của mình. Đặc biệt, thần thái của Phương Thảo đầy sự trẻ trung, tràn đầy sức sống. Nữ MC quốc dân cũng để lại dòng caption không thể ngọt ngào hơn: "Ảnh bị sao ấy ạ, chỉ thấy 'mờ' và 'lem' thui".

“Nữ MC trẻ nhất VTV”: Chiều cao khiêm tốn nhưng ngoại hình cực quyến rũ khiến dân tình tấm tắc khen ngợi - Ảnh 3“Nữ MC trẻ nhất VTV”: Chiều cao khiêm tốn nhưng ngoại hình cực quyến rũ khiến dân tình tấm tắc khen ngợi - Ảnh 4“Nữ MC trẻ nhất VTV”: Chiều cao khiêm tốn nhưng ngoại hình cực quyến rũ khiến dân tình tấm tắc khen ngợi - Ảnh 5

“Nữ MC trẻ nhất VTV”: Chiều cao khiêm tốn nhưng ngoại hình cực quyến rũ khiến dân tình tấm tắc khen ngợi - Ảnh 6
Nữ MC trẻ nhất VTV đã khiến các netizen một phen ‘lụi tim’ trước bộ ảnh gợi cảm nóng bỏng của mình - Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận, vẻ ngoài khả ái cũng là một trong những yếu tố thu hút công chúng của nữ MC Phương Thảo. Dù chiều cao khiêm tốn nhưng Phương Thảo có hình thể cân đối cùng diện mạo xinh đẹp. Bản thân cô cũng luôn vui vẻ và yêu sự nhỏ bé đặc biệt của mình.

“Nữ MC trẻ nhất VTV”: Chiều cao khiêm tốn nhưng ngoại hình cực quyến rũ khiến dân tình tấm tắc khen ngợi - Ảnh 7
Phương Thảo luôn vui vẻ và yêu sự nhỏ bé đặc biệt của mình - Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, tài năng lẫn chất giọng lôi cuốn cùng thân hình gợi cảm, Phương Thảo khiến nhiều người yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên

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