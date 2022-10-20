'Học trò cưng' HLV Park Hang Seo bận rộn với đội tuyển, 'nóc nhà' một tay chuẩn bị tiệc đầy tháng hoành tráng cho quý tử

Thành Chung và bà xã Tố Uyên làm đám cưới hồi tháng 4 sau 4 năm hẹn hò. Hồi tháng 9, bà xã Tố Uyên của anh hạ sinh con trai đầu lòng tại Hà Nội, đúng ngày tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế tại TP HCM. Thành Chung xin phép HLV Park Hang Seo cho hội quân muộn ba ngày để ở bên vợ đón quý tử.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung là cầu thủ tài năng của lứa U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Được biết, Thành Chung cùng lứa cầu thủ với Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng,…và là học trò cưng của HLV Park Hang Seo .

Giữa tháng 10 này, bà xã hot girl của Thành Chung tổ chức tiệc hoành tráng mừng nhóc tỳ tròn 1 tháng tuổi. Qua hình ảnh được bà xã của Thành Chung chia sẻ cho thấy, khâu chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, tươm tất theo đúng phong tục truyền thống. Mâm cỗ đầy đặn với đủ món: xôi chè, trái cây, trầu cau, hoa tươi,... được bày trí vô cùng bắt mắt.

Tiệc đầy tháng của quý tử nhà trung vệ Thành Chung được vợ anh chuẩn bị hoành tráng, tỉ mỉ - Ảnh: Internet

Đính kèm loạt ảnh, bà xã Thành Chung nhắn nhủ con trai: "Happy fullmonth em bé Thành Minh của gia đình. Mami chúc con một đời bình an. Cả nhà thương yêu em rất nhiều".

Thành Chung không có mặt trong ngày vui của con vì bận công việc - Ảnh: Internet

Còn về phần Thành Chung, anh cũng cũng chia sẻ ảnh quý tử cùng mâm cỗ xịn sò kèm tâm sự: "Không ở bên trai được vì công việc. Ba sẽ bù đắp cho Leo yêu của ba sau nhé. Yêu Leo".

Nhân dịp đầy tháng này, vợ chồng Thành Chung cũng công khai mặt nhóc tỳ. Em bé trộm vía khỏe mạnh, cứng cáp, sở hữu nhiều đặc điểm giống bố. Rất nhiều lời chúc gửi đến quý tử của gia đình trung vệ với mong muốn em bé mau ăn chóng lớn, một đời bình an,…

Vợ chồng Thành Chung cũng công khai mặt nhóc tỳ nhân dịp đầy tháng - Ảnh: Internet

Vì tính chất công việc, Thành Chung phải thường xuyên tập luyện và thi đấu xa nhà. Anh may mắn có được hậu phương vững chắc, không chỉ cảm thông cho chồng còn giúp anh quán xuyến gia đình, chăm sóc con cái.