Cô giáo nổi tiếng giống Thủy thủ Mặt trăng ở Trung Quốc gây bão mạng xã hội

Một cô giáo dạy Tiếng Anh ở Trung Quốc được nhận xét như bản sao của Thủy thủ Mặt Trăng, nhân vật anime Nhật Bản, đang gây sốt trên mạng xã hội xứ Trung.

Những ngày qua, một cô giáo dạy Tiếng Anh (không được tiết lộ tên), đến từ thành phố Côn Minh, Trung Quốc, được nhận xét như bản sao của Sailor Moon (Thủy thủ Mặt Trăng), nhân vật anime Nhật Bản, đang gây sốt trên mạng xã hội xứ Trung. Không chỉ nổi tiếng với phong thái duyên dáng như nhân vật Thủy thủ Mặt trăng, cô giáo này còn được ca ngợi về phong cách giảng dạy sinh động, thân thiện với học sinh. Một cô giáo dạy Tiếng Anh ở Trung Quốc được nhận xét như bản sao của Thủy thủ Mặt trăng - Ảnh: Internet Trang phục đứng lớp này gợi liên tưởng đến nhân vật anime nổi tiếng Nhật Bản được tạo ra từ những năm 1990. Trong bộ manga cùng tên, Thủy thủ Mặt trăng là những nữ sinh ngọt ngào luôn đấu tranh cho công lý, lãnh đạo một nhóm chiến binh thủy thủ nhằm cứu vũ trụ khỏi các thế lực xấu.

Thủy thủ Mặt trăng luôn đấu tranh cho công lý và diệt trừ các thế lực xấu xa - Ảnh: Internet Trong một video được lan truyền, “cô giáo Thủy thủ Mặt Trăng” thắt bím tóc bằng chiếc nơ đen to trên đầu. Cô diện đồ kiểu đồng phục học sinh với chiếc cà vạt khi giảng bài trên lớp và sau đó là buổi học thể dục. Người đăng video này lên mạng chú thích: “Mình có một cô giáo xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào”. “Cô giáo Thủy thủ Mặt Trăng” thắt bím tóc bằng chiếc nơ đen to trên đầu dạy học khiến học sinh vô cùng thích thú - Ảnh: Internet Được biết, nhân ngày Nhà giáo Trung Quốc diễn ra vào tháng 9, cô giáo cùng các học sinh ăn mừng trong bầu không khí thoải mái. Cô còn chiếu một video ngắn mình tự làm, tổng hợp những cảnh quay hát hò nhảy múa vui vẻ của bản thân. Đứng trước mặt học sinh, cô nhún nhảy theo video và khum tay thành hình trái tim để thể hiện tình cảm với các em.

Video quay cảnh nữ giáo viên vừa hát vừa nhảy, đồng thời tạo hình trái tim gửi tới học trò trong lớp. Ngay khi video này được đăng tải đã nhận được hơn 220.000 lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Đa số dành lời khen cho cô giáo vì xây dựng được mối quan hệ gần gũi với học sinh, khiến các em hào hứng hơn trong việc học. Trong số đó có bình luận “Nếu tôi có giáo viên tiếng Anh như cô ấy, tôi sẽ đạt điểm cao trong các kỳ thi”. Đoạn video quay cảnh nữ giáo viên vừa hát vừa nhảy, đồng thời tạo hình trái tim gửi tới học trò trong lớp thu hút nhiều lượt xem - Ảnh: Internet Hiện tại, danh tính của ‘cô giáp Thủy thủ Mặt Trăng’ chưa được xác nhận nhưng vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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