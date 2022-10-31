“Hot mom Đài Loan” Vivian: Đẹp quyến rũ, làm mẹ năm 19 tuổi, thừa hưởng vòng 1 khủng di truyền từ gia đình

Trước đó, một trang mạng từng đưa tin, người đẹp còn vướng tin đồn liên quan đến chuyện "đi khách" nhưng người đẹp đã thẳng thắn lên tiếng bác bỏ. Thời điểm đó, Vivian cũng khẳng định mình sử dụng Instagram một cách lành mạnh. Vivian hiện dùng tài khoản mới, đang có gần 400 nghìn người theo dõi và đăng tải video đều đặn hơn trên kênh YouTube cá nhân.

Vivian là người mẫu nổi tiếng mạng xã hội Đài Loan (Trung Quốc) sinh năm 1994, thu hút gần 5 triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Là con lai Trung Quốc - Canada, cô thừa hưởng nét đẹp từ cha mẹ với làn da trắng, vóc dáng mảnh mai cùng vòng một quyến rũ. Người đẹp từng rất nổi tiếng trên MXH nhưng khoảng 4 tháng trước tài khoản cũ của Vivian bị xóa do nghi ngờ có nội dung không phù hợp.

Với lợi thế ngoại hình, người đẹp trở thành mẫu nội y với nhiều hợp đồng từ các thương hiệu có tiếng. Cô cũng nhận quảng cáo thông qua trang cá nhân. Với lượng người theo dõi lớn, số tiền 9X kiếm được từ mỗi bài viết không hề nhỏ.

Dáng người gầy, chân tay đều mảnh khảnh song lại có vòng một khủng, Vivian từng bị dân mạng đặt câu hỏi liệu cô có sử dụng đến photoshop để khiến vòng một trở nên hút mắt, nhằm nổi tiếng hay không. Đáp lại, 9X không tranh cãi, cô chỉ thường xuyên đăng những video về hình ảnh đời thường như một lời xác nhận.

Với lợi thế ngoại hình, người đẹp trở thành mẫu nội y với nhiều hợp đồng từ các thương hiệu có tiếng - Ảnh: Internet

Vào năm 2019, lần đầu tiên hot girl Đài Loan góp mặt trong một MV. Cô trở thành nữ chính trong bài hát của nghệ sĩ Namewee. Diễn xuất của cô nàng nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Cách đây ít lâu, trang Apple Online News của Đài Loan có phỏng vấn độc quyền người đẹp sinh năm 1994. Vivian chia sẻ cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Năm 2 tuổi cô đến Canada với mẹ và trở lại Đài Loan vào năm 8 tuổi. "Lúc đó tôi đeo niềng răng, thân hình béo mập, đen nhẻm, xấu xí. Tôi rất mặc cảm khi các bạn trong lớp thường chế giễu tôi" - Vivian chia sẻ. Thậm chí, họ còn gọi cô là "đồ con lợn".

Vivian từng có quá khứ niềng răng, thân hình béo mập, đen nhẻm, xấu xí - Ảnh: Internet

Sau đó, Vivian cố gắng suy nghĩ tích cực hơn, thay đổi bản thân để trở nên tự tin. Bây giờ cô đã là người đẹp mạng xã hội nhận được không ít sự quan tâm vì xinh đẹp. Thậm chí, ETToday còn nêu ở Đài Loan, Vivian thu hút lượng người theo dõi nhiều chỉ sau Châu Kiệt Luân.

Ít người biết rằng Vivian đã làm mẹ vào năm 19 tuổi. Hiện tại, con trai của hot mom đã được 3 tuổi nhưng cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh của con trai nhằm bảo vệ cuộc sống cá nhân của bé. Từ ngày có con, cô nàng cố gắng chăm sóc con cái cũng như chăm sóc bản thân. Khi nhìn những hình ảnh Vivian đăng tải, nhiều người phải nhận xét "gái một con trông mòn con mắt".

Vivian đã làm mẹ vào năm 19 tuổi - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trên trang cá nhân, người đẹp có chia sẻ những hình ảnh lui tới phòng tập gym để rèn luyện với những bài tập tạ. Cùng với đó, cô chạy bộ, bơi lội để thay đổi không gian tập luyện. Vivian không ăn kiêng khắt khe khi đăng tải nhiều hình ảnh ăn uống tùy ý nhưng bù lại cô rất chăm chỉ tập thể thao.

Người đẹp thường hia sẻ những hình ảnh lui tới phòng tập gym để rèn luyện với những bài tập tạ - Ảnh: Internet

Đặc biệt, Vivian còn sở hữu vòng 1 cỡ F đẹp tự nhiên. Người đẹp chia sẻ đây là đặc điểm di truyền từ bà và mẹ, không phải sản phẩm của việc chỉnh sửa ảnh hay do cô phẫu thuật nâng ngực mà có.

Vivian còn sở hữu vòng 1 cỡ F đẹp tự nhiên nhờ thừa hưởng di truyền từ gia đình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không hẳn lúc nào vòng 1 lớn cũng khiến cô thoải mái, nhất là khi mang thai và cho con bú, vòng 1 tăng kích cỡ làm Vivian cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, điểm khiến cô cảm thấy tự tin nhất không phải điều này mà là đôi chân thẳng nuột nà, không có sẹo.