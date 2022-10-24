Đặng Thị Kim Thanh từng giành giải Hoa khôi tại VTV Cup 2018. Từ thời điểm đó, cô gái xinh đẹp của đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An luôn là điểm đáng chú ý trên sân đấu.

Tay đập Đặng Thị Kim Thanh sinh năm 1999, từng giành giải Hoa khôi tại VTV Cup 2018. Từ thời điểm đó, cô gái xinh đẹp của đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An luôn là điểm đáng chú ý trên sân đấu. Tại đội bóng VTV Bình Điền Long An, Kim Thanh giữ một vị trí quan trọng trong lối chơi từ thời HLV Nguyễn Quốc Vũ cho tới hiện tại khi HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền lên nắm quyền. Vị nữ tướng này cũng chính là người cô đầu tiên đưa Kim Thanh tới với bóng chuyền đỉnh cao khi Kim Thanh đến với lớp năng khiếu bóng chuyền của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền. Kim Thanh từng giành giải Hoa khôi tại VTV Cup 2018 - Ảnh: Internet Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, Kim Thanh đến với lớp năng khiếu bóng chuyền của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền từ rất sớm. Khi vừa tròn 14 tuổi, Kim Thanh chính thức được triệu tập trong màu áo của đội tuyển trẻ Việt Nam.

Năm 2021 là một năm không may mắn với bản thân cô gái xinh đẹp và các đồng đội tại giải VĐQG. Mặc dù có một khởi đầu thuận lợi với 2 chức vô địch là Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021 và Cúp Hùng Vương 2021 song trước vòng 2 và vòng chung kết xếp hạng, các thành viên đội nhiễm COVID-19 khiến đội không thể tham dự giải và chấp nhận xếp hạng 10 chung cuộc. Kim Thanh máu lửa trên sân bóng - Ảnh: Internet Bước sang năm 2022, đội bóng có sự thay đổi mạnh mẽ và hiện tại vẫn đang khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng để mang về những cái tên chất lượng nhằm mục tiêu giành ngôi cao nhất tại giải VĐQG cùng với đó là Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm.

Trái ngược với hình ảnh dễ thương, nhút nhát ở ngoài đời, tay đập Kim Thanh lại rất máu lửa trên sân bóng. Ở tuổi đờu còn rất trẻ, Kim Thanh có thể chơi tốt ở cả vị trí chủ công lẫn phụ công, cô là một trong những đối chuyền hay nhất Việt Nam hiện tại và cũng là trụ cột ở đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Vẻ đẹp trong trẻo ngoài đời của Kim Thanh - Ảnh: Internet Không chỉ tài năng trong lĩnh vực thể thao, Kim Thanh còn giành được nhiều giải hoa khôi bóng chuyền trong nước và quốc tế. Sắc đẹp trong trẻo của tay đập gốc Long An luôn gây được ấn tượng với khán giả, ở cả trên sân thi đấu lẫn ngoài đời. Những bức ảnh của Kim Thanh trên trang cá nhân luôn thu hút hàng nghìn lượt like, thả tim cùng nhiều bình luận ngợi khen nhan sắc của người đẹp Long An. Những bức ảnh của Kim Thanh trên trang cá nhân luôn thu hút hàng nghìn lượt like, thả tim cùng nhiều bình luận ngợi khen nhan sắc - Ảnh: Internet Bạn bè vẫn hay gọi Kim Thanh với cái tên Xuka rất đáng yêu. Chân dài bóng chuyền có chiều cao 1m78 thường chọn phong cách thời trang giản dị nhưng vẫn luôn toát lên sự trẻ trung, năng động. Kim Thanh thường chọn phong cách thời trang giản dị nhưng vẫn luôn toát lên sự trẻ trung, năng động - Ảnh: Internet Kim Thanh cho biết, ngoài chơi bóng chuyền chuyên nghiệp, cô thường chơi bóng rổ, bóng đá và những môn mang tính đoàn kết tinh thần đội cùng với các thành viên trong CLB. Mục tiêu của Kim Thanh là cùng VTV Bình Điền Long An chinh phục các giải đấu trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Kim Thanh muốn dần khẳng định vị trí quan trọng của mình ở đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2023.

'Học trò cưng' HLV Park Hang Seo bận rộn với đội tuyển, 'nóc nhà' một tay chuẩn bị tiệc đầy tháng hoành tráng cho quý tử Quý tử tròn 1 tháng tuổi nhưng trung vệ Nguyễn Thành Chung bận rộn không thể có mặt. Bà xã hot girl của anh đã một tay chuẩn bị buổi tiệc đầy tháng hoành tráng cho con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-khoi-bong-chuyen-kim-thanh-mau-lua-tren-san-bong-nhan-sac-ngoai-doi-van-nguoi-me-517139.html