Nữ diễn viên phim nhạy cảm sau khi 'trùng tu' nhan sắc: Chiều cao khiêm tốn nhưng vòng 1 'ngồn ngộn' đủ khiến khán giả 'giật mình'

Sau khi chật vật với con đường ca hát của mình, Eimi Fukada bắt đầu nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ và lấn sân sang ngành công nghiệp người lớn. Chính vì sự thay đổi này, cô nàng trở nên nổi tiếng hơn ở Nhật Bản, thậm chí còn ở các nước Đông Nam Á.

Eimi Fukada sinh năm 1998, hiện là một trong những nữ diễn viên trẻ được nhiều người hâm mộ nhất hiện nay tại xứ sở hoa anh đào. Được biết, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng được chú ý và nhận được nhiều sự yêu thương, ngưỡng mộ hơn bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sắc sảo. Đồng thời, kĩ năng diễn xuất và tố chất ngôi sao vốn có giúp cô nàng ngày càng thăng tiến hơn trong ngành công nghiệp phim người lớn này. Vậy nên, người đẹp nhanh chóng "ghi dấu" ở mọi bảng xếp hạng lớn nhỏ ở Nhật Bản, vượt qua những cái tên đình đám như Yua Mikami, Asuka Kirara, Aoi Sora... Eimi Fukada là một trong những nữ diễn viên trẻ được nhiều người hâm mộ nhất tại Nhật Bản - Ảnh: Twitter nhân vật Nụ cười 'mật ngọt' giúp nữ diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ khá đông đảo - Ảnh: Twitter nhân vật

Khác với những người đẹp nổi tiếng hiện nay, nữ diễn viên khá tích cực chia sẻ đời sống phía sau hậu trường và giao lưu với người hâm mộ trên mạng xã hội Twitter, Instagram. Song song đó, cô cũng hay đăng tải những video ghi lại khoảnh khắc thường ngày lên kênh Youtube của mình như: lịch trình làm việc, trải nghiệm khi theo đuổi lĩnh vực phim "nóng", chia sẻ sở thích cá nhân,... khiến ai nấy đều yêu thích và mến mộ cô nàng hơn. Cô nàng thường xuyên diện những 'bộ cánh' gợi cảm, đặc biệt là khoe khéo vòng một 'đẫy đà' của mình - Ảnh: Twitter nhân vật Lợi thế về sắc vóc, cô nàng đương nhiên nổi tiếng và thu hút ánh nhìn của mọi người - Ảnh: Twitter nhân vật

Người đẹp 9x đã làm 1 vlog miêu tả những ngày tháng trước khi gia nhập vào làm diễn viên phim nhạy cảm của cô nàng. Theo như chia sẻ, cô nàng gặp khá nhiều khó khăn, thậm chí còn chẳng có tiền để duy trì cuộc sống. Vậy nên, cô nàng thường xuyên phải làm những công việc bán thời gian như phát tờ rơi vào mỗi buổi sáng sớm. Hơn nữa, người đẹp còn bị người quản lý quấy rối bằng lời nói và dạy dỗ đủ điều theo cách không đúng mực và khó chịu. Cuối cùng, cô xích mích với người quản lý nhóm nhạc và quyết định rời khỏi nhóm. Sau đó, cô nàng chính thức chuyển qua đóng phim "nóng" và gặt hái được nhiều thành công lớn. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng nữ diễn viên có thân hình 'bốc lửa' và tràn đầy sức sống- Ảnh: Twitter nhân vật Cô nàng chăm chỉ để giữ dáng luôn chuẩn đẹp - Ảnh: Twitter nhân vật Không chỉ nổi tiếng tại xứ sở hoa anh đào, Eimi Fukada còn đón nhận được sự yêu thích ở nước ngoài. Dù mới vào nghề không lâu, nhưng độ nổi tiếng của cô nàng không hề thua kém các bậc đàn chị trong giới phim "nóng" hiện nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-dien-vien-phim-nhay-cam-sau-khi-trung-tu-nhan-sac-chieu-cao-khiem-ton-nhung-vong-1-ngon-ngon-du-khien-khan-gia-giat-minh-409972.html