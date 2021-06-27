Nữ diễn viên phim nhạy cảm sau khi 'trùng tu' nhan sắc: Chiều cao khiêm tốn nhưng vòng 1 'ngồn ngộn' đủ khiến khán giả 'giật mình'

Nhịp sống trẻ 27/06/2021 07:41

Sau khi chật vật với con đường ca hát của mình, Eimi Fukada bắt đầu nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ và lấn sân sang ngành công nghiệp người lớn. Chính vì sự thay đổi này, cô nàng trở nên nổi tiếng hơn ở Nhật Bản, thậm chí còn ở các nước Đông Nam Á.

Eimi Fukada sinh năm 1998, hiện là một trong những nữ diễn viên trẻ được nhiều người hâm mộ nhất hiện nay tại xứ sở hoa anh đào. Được biết, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng được chú ý và nhận được nhiều sự yêu thương, ngưỡng mộ hơn bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sắc sảo. Đồng thời, kĩ năng diễn xuất và tố chất ngôi sao vốn có giúp cô nàng ngày càng thăng tiến hơn trong ngành công nghiệp phim người lớn này. Vậy nên, người đẹp nhanh chóng "ghi dấu" ở mọi bảng xếp hạng lớn nhỏ ở Nhật Bản, vượt qua những cái tên đình đám như Yua Mikami, Asuka Kirara, Aoi Sora...

Eimi Fukada
Eimi Fukada là một trong những nữ diễn viên trẻ được nhiều người hâm mộ nhất tại Nhật Bản - Ảnh: Twitter nhân vật
Eimi Fukada 1
Nụ cười 'mật ngọt' giúp nữ diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ khá đông đảo - Ảnh: Twitter nhân vật

Khác với những người đẹp nổi tiếng hiện nay, nữ diễn viên khá tích cực chia sẻ đời sống phía sau hậu trường và giao lưu với người hâm mộ trên mạng xã hội Twitter, Instagram. Song song đó, cô cũng hay đăng tải những video ghi lại khoảnh khắc thường ngày lên kênh Youtube của mình như: lịch trình làm việc, trải nghiệm khi theo đuổi lĩnh vực phim "nóng", chia sẻ sở thích cá nhân,... khiến ai nấy đều yêu thích và mến mộ cô nàng hơn. 

Eimi Fukada 3
Cô nàng thường xuyên diện những 'bộ cánh' gợi cảm, đặc biệt là khoe khéo vòng một 'đẫy đà' của mình - Ảnh: Twitter nhân vật
Eimi Fukada 4
Lợi thế về sắc vóc, cô nàng đương nhiên nổi tiếng và thu hút ánh nhìn của mọi người - Ảnh: Twitter nhân vật
 

Người đẹp 9x đã làm 1 vlog miêu tả những ngày tháng trước khi gia nhập vào làm diễn viên phim nhạy cảm của cô nàng. Theo như chia sẻ, cô nàng gặp khá nhiều khó khăn, thậm chí còn chẳng có tiền để duy trì cuộc sống. Vậy nên, cô nàng thường xuyên phải làm những công việc bán thời gian như phát tờ rơi vào mỗi buổi sáng sớm. Hơn nữa, người đẹp còn bị người quản lý quấy rối bằng lời nói và dạy dỗ đủ điều theo cách không đúng mực và khó chịu. Cuối cùng, cô xích mích với người quản lý nhóm nhạc và quyết định rời khỏi nhóm. Sau đó, cô nàng chính thức chuyển qua đóng phim "nóng" và gặt hái được nhiều thành công lớn.

Eimi Fukada 5
Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng nữ diễn viên có thân hình 'bốc lửa' và tràn đầy sức sống- Ảnh: Twitter nhân vật
Eimi Fukada 6
Cô nàng chăm chỉ để giữ dáng luôn chuẩn đẹp - Ảnh: Twitter nhân vật

Không chỉ nổi tiếng tại xứ sở hoa anh đào, Eimi Fukada còn đón nhận được sự yêu thích ở nước ngoài. Dù mới vào nghề không lâu, nhưng độ nổi tiếng của cô nàng không hề thua kém các bậc đàn chị trong giới phim "nóng" hiện nay.

Gái xinh ‘bé hạt tiêu’ khiến dân tình ‘lác mắt’ với phong cách thời trang ‘không giống ai’

Gái xinh ‘bé hạt tiêu’ khiến dân tình ‘lác mắt’ với phong cách thời trang ‘không giống ai’

Hotgirl Phùng Ái Nguyên luôn nổi bật với phong cách thời trang Techwear (trang phục công nghệ) mà cô nàng đang theo đuổi bấy lâu nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Eimi Fukada Nhật Bản ngành công nghiệp phim người lớn

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề