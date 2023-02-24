Nhan sắc như gái đôi mươi của 'mẹ vợ tương lai' Đoàn Văn Hậu: Vừa trẻ đẹp lại còn là đại gia đất Hà thành

Mới nhất ở story Facebook, nữ sinh trường Luật đã show ảnh liên quan đến mẹ ruột. Trong khoảnh khắc hiếm hoi, mẹ người đẹp họ Doãn gây ấn tượng với mái tóc ngắn cá tính.

Thời gian qua trên trang cá nhân, ngoài khoe ảnh đời thường của bản thân, thỉnh thoảng bạn gái Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng khoe thêm ảnh về các thành viên khác trong gia đình.

Cô Mai Đoàn, mẹ của Doãn Hải My sở hữu ngoại hình nổi bật. Với gương mặt xinh đẹp, mái tóc ngắn cá tính, vóc dáng cao ráo cùng gu ăn mặc trẻ trung, mẹ của Doãn Hải My khiến nhiều người phải tấm tắc.

Ở phần bình luận, ai cũng xuýt xoa bởi nếu Doãn Hải My không nói, nhiều người còn lầm tưởng đây là chị gái của cô nàng.

Để có được ngoại hình như hiện tại, mẹ của Doãn Hải My chăm chỉ tập yoga. Ngoài ra, cô cũng rất cẩn thận trong việc ăn uống để giữ gìn vóc dáng. Một điều mà nhiều người nhận ra khi lướt trang cá nhân của cô Mai là cô lúc nào cũng giữ tinh thần rất vui vẻ, lạc quan. Mỗi status cô viết đều rất trẻ trung, dí dỏm.

Ngoài thời gian cho công việc, mẹ Doãn Hải My thường dành khoảng riêng để nghỉ ngơi, đi chơi cùng gia đình, bạn bè.

Cô Mai rất yêu thích bóng đá và cầu thủ mà cô thích là Neymar. Mẹ Doãn Hải My cũng thường xuyên theo dõi các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam và có lần nhắc đến “con rể tương lai” trên mạng xã hội.

Trước đó, tại một trận đấu của tuyển Việt Nam, khi Văn Hậu và Tiến Linh đã có pha phối hợp ghi bàn mở tỷ số, người phụ nữ này từng dành lời động viên: “Hậu - Linh, yêu 2 cháu”.

Đoàn Văn Hậu rất được lòng nhà vợ tương lai. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Tết Nguyên đán vừa qua, Hải My còn về Thái Bình ra mắt gia đình bạn trai, sau đó Văn Hậu cũng lên Hà Nội thăm nhà bạn gái. Đến tầm này rồi, dân mạng chỉ còn chờ đám cưới của đôi trẻ nữa mà thôi.

Theo tìm hiểu, bạn gái Đoàn Văn Hậu sinh ra trong một gia đình có điều kiện tại Hà Nội, khi bố và mẹ rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Bố Hải My hiện đang là chủ một quán bar và nhà hàng nằm ở vị trí đắc địa trên địa bàn Thủ đô. Ngày trẻ, ông còn hoạt động rất tích cực cho một nhóm nhảy.

Bởi vậy, chỉ cần nhìn ngoại hình của Hải My, người xem có thể nhận ra cô được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ 2 phụ huynh.