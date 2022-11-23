Nguyễn Thị Vạn, nữ cầu thủ giành cúp vàng Sea Games 31 được ví như em gái Quang Hải

Nhịp sống trẻ 23/11/2022 09:00

Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Vạn đang nhận được sự chú ý lớn với việc sở hữu khuôn mặt và ngoại hình "hao hao" giống tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Vừa qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã khiến người hâm mộ vỡ òa hạnh phúc khi xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc trước Thái Lan với tỷ số 1-0. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng dành cho thầy trò đội tuyển nữ Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này sau những nỗ lực vượt qua áp lực dư luận.

Ngoài những khoảnh khắc đáng chú ý, dân mạng còn tích cực lan truyền hình ảnh về một nữ cầu thủ có ngoại hình "hao hao" giống Quang Hải. Được biết, cô là một trong những cầu thủ có đóng góp quan trọng vào chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam.

Nguyễn Thị Vạn, nữ cầu thủ giành cúp vàng Sea Games 31 được ví như em gái Quang Hải - Ảnh 1
Nguyễn Thị Vạn sỡ hữu ngoại hình với khuôn mặt "hao hao" giống Nguyễn Quang Hải.

 Nữ cầu thủ Nguyễn Thị Vạn được cho là sở hữu ngoại hình và đường nét khuôn mặt giống với người đồng nghiệp Nguyễn Quang Hải. Khi đặt hai bức hình chụp cận mặt hai người bên cạnh nhau, có thể thấy rõ ràng những điểm chung giữa 2 cầu thủ. Cũng vì vậy mà cộng đồng mạng gán cho cô biệt danh thân thiết là "em gái Quang Hải". Không chỉ vậy mà cô còn bằng tuổi với Quang Hải, cả hai đều sinh năm 1997.

Nguyễn Thị Vạn, nữ cầu thủ giành cúp vàng Sea Games 31 được ví như em gái Quang Hải - Ảnh 2
Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 1m53 nhưng nữ cầu thủ gốc Quảng Nam l
ại khiến người khác phải "ngước nhìn" bởi lối chơi kỹ thuật và tốc độ ấn tượng.

 Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đã sớm bén duyên và yêu thích quả bóng tròn từ khi còn rất bé. Nhờ sự đam mê lẫn tài năng bẩm sinh, Nguyễn Thị Vạn đã thể hiện đường các lối đi bóng tinh tế và dần trở thành trụ cột chính từ các giải nhỏ đến giải đấu lớn.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 1m53 nhưng nữ cầu thủ gốc Quảng Nam lại khiến người khác phải "ngước nhìn" bởi lối chơi kỹ thuật và tốc độ ấn tượng. Điều này đã giúp cô sớm được gọi lên vào ĐT U19 vào năm 2015, và dần trở thành trụ cột tại ĐT nữ Việt Nam chỉ 1 năm sau đó.

Nguyễn Thị Vạn, nữ cầu thủ giành cúp vàng Sea Games 31 được ví như em gái Quang Hải - Ảnh 3
Nguyễn Thị Vạn và Nguyễn Quang Hải đứng chung khung hình.

 Với cầu thủ gốc Quảng Nam, bóng đá không chỉ là sự nghiệp mà đó còn là "cần câu cơm" để giúp cô san sẻ gánh nặng kinh tế gia đình. Sinh ra trong điều kiện không mấy khá giả, Nguyễn Thị Vạn còn từng nghĩ đến chuyện từ bỏ bóng đá để về làm công việc khác trang trải cuộc sống. May sao, cô vẫn kiên trì đến tận ngày hôm nay, những gì Vạn thể hiện trong giải đấu lớn đều khiến người hâm mộ mãn nhãn và vô cùng hài lòng. Từ những giải thưởng lớn của các trận đấu, cuộc sống của cầu thủ nữ này cũng dần ổn định hơn. 

Nguyễn Thị Vạn, nữ cầu thủ giành cúp vàng Sea Games 31 được ví như em gái Quang Hải - Ảnh 4
Nguyễn Thị Vạn sẽ còn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

 Với tài năng của mình, cô gái trẻ 25 tuổi đã được khen thưởng với nhiều thành tích xuất sắc như: Huy chương bạc giải cúp Quốc gia bóng đá nữ năm 2020, huy chương đồng giải cúp Quốc gia bóng đá nữ năm 2021, huy chương đồng giải Vô địch quốc gia bóng đá nữ năm 2020 - 2021, giành vé đi World Cup 2023. Hiện tại, Nguyễn Thị Vạn đang thi đấu cho CLB Than khoáng sản Việt Nam.

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Từ khóa:   Nguyễn Thị Vạn Quang Hải Bóng đá nữ

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