Ngọc Châu nhận tin vui khi liên tiếp lọt vào "mắt xanh" nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế

Sau một tuần ở Mỹ, Ngọc Châu liên tục ghi điểm với diện mạo xinh đẹp, thần thái rạng rỡ, phong cách thời trang hiện đại. Với phong độ tốt, công chúng nước nhà đang kỳ vọng nàng hậu Việt sẽ vượt qua các đối thủ để giành thành tích cao nhất, phá vỡ “kỷ lục” của hoa hậu H’Hen Nie cách đây 4 năm.

Hiện tại Ngọc Châu và các thí sinh đang có mặt tại Mỹ để tham gia các hoạt động chính thức của cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2022. Bước vào đấu trường nhan sắc khắc nghiệt nhất hành tinh, hoa hậu Ngọc Châu liên tục được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao.

Đồng thời chuyên trang này còn xếp đại diện Việt Nam ở vị trí thứ 13 trong số những cô gái có khả năng cạnh tranh vương miện. Còn chuyên trang Miss Prediction xếp người đẹp sinh năm 1994 ở vị trí thứ 9.

Trang Missuupdates dành cho đại diện Việt Nam những lời khen ngợi có cánh: "Thật đẹp, đại diện này có thể vào top, cô ấy rất sáng", "Việt Nam sáng như kim cương", "Việt Nam không đến đây để chơi",...

Còn chuyên trang sắc đẹp Pageanthology xếp Ngọc Châu trong Top 3 chuyên mục "Gương mặt nổi bật của ngày".

Chuyên trang sắc đẹp Pageanthology xếp Ngọc Châu trong top 3 chuyên mục "Gương mặt nổi bật của ngày".

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties vừa đưa ra dự đoán về cuộc thi năm nay. Trong bảng xếp hạng mà chuyên trang này công bố, người đẹp Việt Nam - Nguyễn Thị Ngọc Châu có mặt trong danh sách top 11 cô gái có khả năng giành vương miện. Cô đứng sau các đối thủ như Venezuela, Colombia, Nam Phi, Philippines, Puerto Rico, Peru, Thái Lan, Mỹ, Curacao và Ý. Đây được xem là tin vui cho đại diện Việt Nam bởi cách đây không lâu, Ngọc Châu vắng mặt trong danh sách 11 ứng viên mạnh của chuyên trang này.



Ngọc Châu được đánh giá là đối thủ mạnh của đấu trường nhan sắc khắc nghiệt nhất hành tinh

Cụ thể, mỹ nhân quê Tây Ninh đứng vị trí thứ 11, sau các đối thủ như Venezuela, Colombia, Nam Phi, Philippines, Puerto Rico, Peru, Thái Lan, Mỹ, Curacao và Ý. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng bởi cách đây không lâu, Ngọc Châu vắng mặt trong danh sách 11 ứng viên mạnh của chuyên trang này.

Từ Mỹ, Ngọc Châu nói cô hạnh phúc khi được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Tuy nhiên, người đẹp không tránh khỏi áp lực khi được mọi người đặt kỳ vọng tại cuộc thi năm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Nàng hậu chia sẻ bản thân rất vui khi được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy áp lực. Trước khi lên đường “chinh chiến” tại cuộc thi này, Ngọc Châu đã đặt ra mục tiêu lọt top 3 chung cuộc, thậm chí đoạt vương miện.

"Mục tiêu lớn nhất của tôi là đoạt vương miện. Tôi đang mang quyết tâm lớn để đem về chiến thắng đầu tiên cho fan sắc đẹp Việt Nam", Ngọc Châu bày tỏ.

Với nhiều năm hoạt động trong giới người mẫu, cũng như từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế, Ngọc Châu đã tích lũy cho mình cả "gia tài" kinh nghiệm “thi đấu”. Trước khi sang Mỹ dự thi, cô từng trải qua 3 tuần rèn luyện kỹ năng, hình thể tại Philippines cùng chuyên gia Carlos. Cô cũng tự học trang điểm, phối trang phục để chủ động khi lên đường.

Nhan sắc quyến rũ của Ngọc Châu rất hợp tiêu chí Hoa hậu Hoàn vũ thế giới

Ít ngày trước, Ngọc Châu hào hứng khi lần đầu tiên đón năm mới ở Mỹ. Cô xuống phố hòa vào dòng người, xem pháo hoa. Hoa hậu bắt đầu thích nghi với chuyện lệch múi giờ, chú trọng giữ ấm để đảm bảo sức khỏe. Cô vừa trải qua lớp đào tạo kỹ năng ứng xử, phỏng vấn bằng tiếng Anh cùng Jimmy Nguyen - giám khảo Miss Universe 2012.

Trong một diễn biến khác, một đối thủ đáng gờm của Ngọc Châu tại Miss Universe 2022 là Kate Alexeeva - Miss Universe Latvia 2022 bất ngờ bỏ quyền thi đấu vì lý do mắc Covid-19. Sự vắng mặt của Kate Alexeeva khiến nhiều người tiếc nuối bởi cô được đánh giá là một trong những thí sinh hứa hẹn làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay.