Hình ảnh một cô gái ăn diện lung linh ăn mừng sinh nhật mình nhưng bị bạn thân úp bánh kem be bét vào mặt khiến cộng đồng mạng bức xúc

Mới đây, hình ảnh một cô gái bị bạn bè úp cả một chiếc bánh kem vào mặt được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Được biết, hôm đó là ngày sinh nhật của cô gái và cô đã ăn diện thật xinh đẹp vào ngày đặc biệt của mình. Thế nhưng khi cô vừa bước vào phòng hát thì bị đứa bạn thân úp cả một chiếc bánh kem sinh nhật vào mặt.

Cô gái bị úp cả một chiếc bánh kem vào mặt trong ngày sinh nhật của mình. Ảnh minh họa

Sau hành động này của người bạn, toàn người cô gái dính đầy bánh kem trắng xóa và trông chủ nhân bữa tiệc tỏ ra vô cùng khó chịu. Nhiều người đã bày tỏ thái độ chỉ trích những người bạn kia và cho rằng hành động này là vô cùng nguy hiểm khi biến ngày sinh nhật của bạn mình trở thành ngày thảm họa.

Trò úp bánh kem trong dịp sinh nhật đang là một xu hướng khá thịnh hành hiện nay. Tuy nhiên không ít người đã lên án hành động này bởi họ cho rằng nhiều bánh kem có gắn que nhọn, tăm định hình và sẽ gây ra sự cố nguy hiểm khi ai đó bị úp bánh vào mặt.

Nhiều người lên án cho rằng việc úp bánh kem là hành động cực kỳ nguy hiểm. Ảnh minh họa

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