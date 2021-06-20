Mỹ nữ đồng sen gây sốt với đường cong chữ S như tượng tạc, lộ thân hình sồ xề trong quá khứ khiến ai cũng tá hỏa

Trên mạng xã hội, hình ảnh cô gái mặc đồ bó sát, khoe trọn đường cong cơ thể bên đầm sen đang gây sốt vì sở hữu vóc dáng vạn người mê.

Đến hẹn lại lên, một mùa sen nữa lại đến, lúc này hội chị em thường náo nức làm ngay một bộ ảnh "xịn sò" bên hoa sen. 2 loại trang phục mà chị em ưu ái lựa chọn nhiều nhất để chụp cạnh loại hoa này là áo dài truyền thống và áo yếm bởi vì nó tôn được hết nét dịu dàng, tinh khôi của người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội, cư dân mạng đang không ngừng chia sẻ đoạn clip một cô gái chạy nhảy, chụp ảnh bên đầm sen. Điều đáng chú ý, cô gái này lại diện một bộ đồ hai dây bó sát khoe trọn vóc dáng quyến rũ.

Đoạn clip cô gái mặc đầm bó sát khoe trọn đường cong cơ thể bên đầm sen - Ảnh: Cắt từ clip Trong đoạn clip, cô gái gây bão bởi sở hữu cơ thể săn chắc, vòng eo con kiến cùng làn da trắng không tì vết khiến người xem không khỏi xuýt xoa. Chính vì vậy, cư dân mạng không ngừng lùng sục để tìm ra danh tính của cô gái. Nhanh chóng netizen đã xác định được đó là Ngô Nguyễn Hạ Liên, 19 tuổi, hiện tại đang sống và làm việc tại Nha Trang (Khánh Hòa). Trên trang cá nhân, Hạ Liên đã đăng tải một bức ảnh hiếm hoi chụp cùng sen. Vòng eo con kiến khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV Nói về lý do chọn bộ đồ tập gym để chụp với hoa sen, người đẹp chia sẻ là vì muốn phô diễn hết vẻ đẹp cơ thể và hơn nữa, cô muốn trở nên nổi bật hơn những cô gái khác. Theo tìm hiểu, cô nàng là một gymer nên vóc dáng chuẩn như vậy là một điều dễ hiểu. Hiện tại, Hạ Liên cao 1m60, số đo ba vòng ấn tượng 86-53-90 (cm).

Hạ Liên thường xuyên khoe vóc dáng của mình trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Vòng eo là điểm mà cô tự tin nhất trên cơ thể - Ảnh: FBNV Trước đây, Hạ Liên từng rất tự ti vì thừa cân, nặng đến 60kg, bụng, bắp chân và bắp tay to, cơ thể nhiều mỡ thừa. Vì vậy, cô hạ quyết tâm để làm sao có được body vạn người mê. Cô nàng bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho hành trình giảm cân của mình. Cô nàng từng có thời điểm nặng 60kg, vóc dáng sồ sề - Ảnh: Internet Chia sẻ về hành trình đó, người đẹp Nha Trang cho biết cô đến phòng gym 6 ngày/tuần, dốc hết sức luyện tập từ 2 đến 3 giờ đồng hồ. Bên cạnh đó, cô còn rất chú ý đến chế độ ăn uống: Hạn chế tối đa dầu mỡ, tinh bột và ăn nhiều rau xanh,… Người đẹp dốc hết sức tập luyện quyết tâm sở hữu body vạn người mê - Ảnh: FBNV Mỗi khi đăng ảnh, Hạ Liên đều nhận được nhiều lời khen - Ảnh: FBNV Sau 3 tháng miệt mài luyện tập, kết quả vô cùng xứng đáng, Hạ Liên giảm được 15kg. Lúc này, cơ thể cô có nhiều thay đổi rõ rệt, gọn gàng và thanh mảnh hơn. Không dừng lại ở đó, người đẹp tiếp tục duy trì luyện tập và ăn uống khoa học để đạt được body hoàn hảo nhất. Và hiện tại, cô nàng đã thành công và đạt được mục tiêu sở hữu vóc dáng nhiều người ao ước. Cô cũng tâm sự nhờ vậy mà cô cũng tự tin và được nhiều người biết đến hơn: “Từ một cô gái thừa cân luôn buồn chán và tự ti, mình đẹp hơn, tự tin hơn, được nhiều người biết đến hơn. Mình quyết định theo đuổi công việc huấn luyện viên gym để giúp đỡ chị em có được vóc dáng chuẩn”.

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