Mùa thi đang tới, ngắm 3 chàng thầy giáo điển trai khiến hội chị em ai nấy đều muốn làm học trò

Thầy giáo Nhữ Ngọc Nguyên Trực bất ngờ nổi tiếng khi một livestream giảng bài của anh thu hút hàng nghìn lượt xem. Trong livestream, điều thầy giáo gây chú ý không chỉ là gương mặt điển trai của mình mà còn là thái độ giảng bài cực gắt đối với học trò. Suốt đoạn video, dường như thầy Nguyên Trực không hề mỉm cười, thậm chí nhiều lúc còn nhăn nhó, cau có khi hỏi bài mà học trò không trả lời được thế nhưng lại khiến nhiều người say nắng “xỉu lên xỉu xuống”.

Tuy không theo ngành sư phạm và chỉ đi dạy ở ngoài nhưng thầy giáo trẻ cho biết bản thân luôn muốn truyền đạt những kiến thức mình biết, mình nắm vững đến học trò và mong các em học tập nghiêm túc để đạt được thành tích tốt. Vì sở hữu gương mặt đẹp không góc chết, thân hình cực phẩm 6 múi nên bên cạnh là một thầy giáo, Nguyên Trực còn là người mẫu quảng cáo và diễn viên tự do được nhiều người yêu thích.

Luôn nằm trong top tìm kiếm hàng đầu của học sinh là những livestream giảng bài cực kỳ tâm huyết chứa đựng nhiều phương pháp làm bài sáng tạo của thầy giáo Nguyễn Quốc Chí. Thầy là một trong những giáo viên dạy toán hot nhất hiện nay, đã giúp hàng nghìn học sinh từ chỗ sợ đến yêu thích môn học khó chằng này. Chỉ nghe thầy giảng bài một lần hoặc đơn giản là vào fanpage của thầy lướt vài dòng cũng khiến người khác “nhớ mãi không quên” bởi bên cạnh ngoại hình chất lượng, thầy Quốc Chí còn có tính cách hài hước và mặn mòi.

Thầy giáo điển trai Nguyễn Quốc Chí - Ảnh: Internet

Lúc thầy Quốc Chí ngồi trên bục giảng - Ảnh: Internet

Thầy Quốc Chí gây sốt khi làm nhà thông thái của Ai Là Triệu Phú - Ảnh: Internet

Thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng

Mặc dù đã bước qua tuổi 35 nhưng thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng vẫn thường xuyên được học sinh gọi với cái tên “thầy Tùng soái ca” bởi vóc dáng cao ráo và gương mặt điển trai của mình. Được biết trước đó Thanh Tùng là một kỹ sư IT thế nhưng vì ước mơ được làm “người gõ đầu trẻ” nên anh đã từ bỏ công việc có mức thu nhập cực cao này. Bên cạnh là một nhà giáo tâm huyết, Tùng còn là một chàng trai đa tài với nhiều tài lẻ như hát, viết lách,...được nhiều thế hệ học sinh yêu mến và ngưỡng mộ.

Tuổi tác không làm lu mờ đi vẻ đẹp trai của thầy Tùng - Ảnh: Internet