Những ngày qua ồn ào xoay quanh ‘chiến thần’ Hà Linh gây xôn xao cõi mạng xoay quanh việc cô livestream bán dầu gội giá 18k, tiếp đó là những clip review quán ăn mang tính cảm nhận cá nhân, làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của nhiều cơ sở. Trước hàng loạt ''drama'' ập tới, Hà Linh đã chính thức lên tiếng xin lỗi và tuyên bố sẽ dừng các nội dung review quán ăn và chỉ tập trung vào mảng mỹ phẩm như trước đây.

Giữa lúc dân mạng đang xôn xao bàn tán về quyết định ngưng review quán ăn của Hà Linh và xem xét có nên cho cô nàng cơ hội để sửa chữa hay không thì mới đây, một nam tiktoker đã đăng tải đoạn video bày tỏ sự đồng cảm và bênh vực ‘chiến thần’ Hà Linh.

"Thực sự là chị Hà Linh muốn tốt cho mọi người thôi, chứ không phải là ý đồ chê gì đâu. Cũng giống mình vậy đó. Mình là người làm review công tâm trước chị ấy. Các bạn hiểu không, giọng của chị ấy là giọng của người Bắc với biểu cảm quá đà, chị có hơi lớn tiếng chút thôi.

Các bạn anti-fan quá dữ, những người đứng sau các hội nhóm anti quá dữ. Nếu mà các bạn đã từng mua hàng của chị Hà Linh review, nếu các bạn là người tiêu dùng thì có thấy có lợi không? Riêng mình, mình thấy rất có lợi.

Thực sự, chuyến này mình thấy chị Hà Linh giống như mình ngày xưa vậy đó, bị những bên đang cạnh tranh đi truyền thông xấu. Lần này mình thấy chị Hà Linh quá tội nghiệp.

Chị Hà Linh bây giờ giống như Tuấn ngày xưa, bị những reviewer khác kết bè phái với nhau, nhằm hạ bệ chị Hà Linh, không cho chị Hà Linh cơ hội livestream nữa. Các bạn biết thuyết âm mưu này của ai không, chính là của những người livestream không lại chị Hà Linh, nhằm đẩy chị Hà Linh vào thế không được đi review nữa" - Nam Tiktoker này chia sẻ.

Được biết, nam tiktoker này không ai xa lạ, đó chính là Nờ Ô Nô – người từng bị tẩy chay mạnh mẽ sau vụ làm clip miệt thị người nghèo để làm content bẩn. Đáng chú ý, thời điểm đó, chính người này cũng từng bị ‘chiến thần’ Hà Linh làm riêng 1 video clip mắng anh chàng "nghèo văn hoá, nghèo trí thức, nghèo đạo đức và nghèo liêm sỉ nữa" và gọi là "cậu nổ".

Người bênh vực Hà Linh là Nờ Ô Nô – người từng bị tẩy chay mạnh mẽ sau vụ làm clip miệt thị người nghèo để làm content bẩn - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô dùng những từ ngữ mạnh để chỉ nam TikToker: "Hế lô (Hello) cậu nổ trong trời đông giá rét. Mình không biết rằng bà cụ trong đoạn video có thực sự nghèo thật hay không, nhưng mình nghĩ rằng cậu này có khi cậu ấy nghèo thật. Nghèo ở đây là nghèo văn hoá, nghèo trí thức, nghèo đạo đức và nghèo liêm sỉ nữa.

Có thể là còn nghèo cả về vật chất cho nên mới bất chấp lên video câu like kiểu rẻ tiền như vậy, kiếm tiền dựa trên tiếng chỉ trích của dân tình. Mọi người cần phải lưu ý này từ thiện là khác mà lợi dụng là khác, đem cái sự nghèo khổ của người ta ra để lợi dụng làm content, đấy là vô học. Mà chuẩn bị lên cái bài xin lỗi đấy mọi người ơi, đồ của nợ".

Không nhưng thế, Hà Linh cũng nhắc vụ Nờ Ô Nô trên trang cá nhân. Tuy không thẳng thừng gọi tên Nờ Ô Nô, nhưng chỉ cần đọc qua ai cũng biết nhân vật mà nữ TikToker đang nói đến là ai. Cô viết: "Làm review mà đưa sự nghèo khổ của người ta ra lợi dụng để làm content (xây dựng nội dung) là không thể chấp nhận. Từ thiện khác với lợi dụng.”

Người này cũng từng bị ‘chiến thần’ Hà Linh làm riêng 1 video clip mắng chửi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, màn bênh vực Hà Linh của Nờ Ô Nô không nhận được thiện cảm của netizen mà còn gây tác dụng ngược. Thậm chí, có khán giả còn đòi tẩy chay Nờ Ô Nô một lần nữa nếu không biết giữ im lặng.