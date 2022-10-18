Một mình gồng gánh gia đình, người phụ nữ làm giúp việc nuôi cả nhà, chắt bóp chi tiêu 1 triệu/tháng cho 4 “miệng ăn”

Do chồng bị ốm không thể đi làm, các con chưa đủ khả năng làm chủ kinh tế nên giờ đây một mình người phụ nữ phải gồng gánh cả gia đình.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội TikTok đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cuộc đối thoại của một người phụ nữ, dặn dò người nhà phải chi tiêu ra sao với khoản tiền vừa gửi về. Theo như chia sẻ của chủ clip, người phụ nữ trên đang làm giúp việc cho nhà của họ và số tiền mà cô mới chuyển cho gia đình nói trên chỉ vỏn vẹn có 1 triệu đồng. Một mình gồng gánh gia đình, người phụ nữ làm giúp việc nuôi cả nhà. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Baomaucuatoi)

Người phụ nữ gọi điện về nhà để dặn dò gia đình cách tiêu 1 triệu đồng mới chuyển để mua đồ ăn cả tháng. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Baomaucuatoi) Được biết, số tiền 1 triệu đồng này chính là tiền ăn của cả nhà 4 người cho gia đình trong vòng 1 tháng. Người phụ nữ chia sẻ, do chồng bị ốm không thể đi làm, các con chưa đủ khả năng làm chủ kinh tế nên giờ đây một mình cô phải gồng gánh cả gia đình. Cách chi tiêu của cô giúp việc trên đây có thể khiến nhiều người cảm thấy khó tin song vì hoàn cảnh mà họ buộc phải tự chắt bóp trong khoản tiền mình kiếm được. Cô giúp việc còn gọi điện về cho con gái lớn, dặn dò con gái phải thật tiết kiệm với chỗ đồ ăn đã mua. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Baomaucuatoi) Trong đoạn clip, có thể thấy người phụ nữ toán rất kĩ càng, chỉ có 1 triệu đồng cho một tháng nên cô phải đong đo cân đếm để làm sao mua gạo, thức ăn vừa đủ với khoản tiền đã định: “Mua 30kg gạo hết 360 nghìn đồng, tính tròn là 400 nghìn đồng. Chỗ còn lại mua 1kg cá khô với hai chục trứng vịt.” – người phụ nữ nói.

Người phụ nữ chắt bóp từng đồng gửi về nuôi gia đình. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Baomaucuatoi) Đang chú ý, sau đó cô giúp việc còn gọi điện về cho con gái lớn, dặn dò con gái phải thật tiết kiệm với chỗ đồ ăn đã mua, người phụ nữ dặn con qua điện thoại: “Ăn trứng thì thôi cá khô mà ăn cá khô thì thôi trứng. Đừng có bữa ăn cả cá khô cả trứng là không có đồ ăn đâu. Ăn ít thôi, chỉ ăn một thứ thôi, dặn cả em thế.” Có thể thấy, mặc dù phải một mình đi làm nuôi cả nhà, lúc nào cũng góp nhặt chi tiêu từng chút một nhưng cô giúp việc lại được người xem ngưỡng mộ vì vẫn luôn tươi cười lạc quan mặc hoàn cảnh khó khăn. Một mình gánh vác cả gia đình đối với cô quá vất vả, phải lo cho cả nhà thì việc tính toán chi li là rất cần thiết. Không những vậy, nhìn cách chi tiêu của cô, nhiều người còn tự cảm thấy bản thân đang quá hoang phí khi 1 triệu đồng có khi còn chẳng đủ để họ tiêu trong 1 vài ngày.

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