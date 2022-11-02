Minh Hằng nỗ lực “gọt dáng” ở tuổi U40 nhưng vẫn chịu thua trước lão hóa, lộ điểm “phì nhiêu” mà hội chị em khiếp sợ

Dẫu xinh đẹp đến mấy kể cả mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Việt như Minh Hằng cũng không thoát khỏi sức mạnh của lão hóa khi để lộ khuyết điểm mà hội chị em ai cũng sợ

Minh Hằng là một trong những ngôi sao hạng A siêu nổi tiếng của showbiz Việt. Cô hoạt động nghệ thuật từ những ngày đầu còn là cô thiếu nữ mũm mĩm. Giờ đây, khi đã bước vào độ tuổi 35, mỹ nhân sinh năm 1987 vẫn duy trì được sức hút của mình nhờ phong độ giữ gìn nhan sắc đỉnh cao. Minh Hằng là một trong những mỹ nhân thế hệ 8x được yêu thích nhất hiện nay. (Ảnh: FB Hằng Lê) Theo đó, bước vào ngưỡng gần 40, Minh Hằng càng ra sức tập tành, ăn uống kiêng khem hơn trước. Dù là để chuẩn bị cho dự án hoặc cuộc sống thường ngày, “bé Heo” đều chia sẻ những thói quen lành mạnh mỗi ngày để có body chuẩn “eo thon dáng gọn”.

Minh Hằng sở hữu thân hình thon gọn gợi cảm ở tuổi 35, nhờ thích vận động, tập luyện thể thao. (Ảnh: FB Hằng Lê) Minh Hằng cho biết cô cũng ý thức được việc tập luyện thể thao. Thời gian trước, cô thường tập gym, chạy bộ nhưng gần đây cô đang gắn bó với việc tập pilates – môn thể thao hot hit từ xứ sở Kim Chi. Được biết, Minh Hằng còn lôi kéo Ngọc Trinh tập cùng, cả hai người đẹp đều “đổ gục” trước bộ môn mới mẻ này. Mỗi ngày Minh Hằng chăm chỉ tập yoga, tập gym tại nhà hoặc ở phòng thể hình. (Ảnh: FB Hằng Lê) Bên cạnh tập thể thao. Minh Hằng cũng kết hợp với việc ăn kiêng để giữ dáng, cô thường xuyên chia sẻ những bữa ăn lành mạnh chủ yếu là rau luộc, salad trộn dầu giấm, một ít thịt bò và một ít cá hấp, hoàn toàn không có cơm hay các loại tinh bột khác.

Tuổi 35, Minh Hằng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh giữ dáng. (Ảnh: FB Hằng Lê) Chế độ ăn uống cực kỳ lành mạnh của Minh Hằng. (Ảnh: FB Hằng Lê) Từng có thân hình mũm mĩm trong quá khứ, nữ ca sĩ "Sắc môi em hồng" lột xác gợi cảm nhờ chú ý trong chuyện ăn uống và tập luyện. Tuy nhiên, dẫu xinh đẹp đến mấy trên cơ thể mỗi người vẫn tồn tại ít nhất một khuyết điểm. Kể cả mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Việt như Minh Hằng cũng không thoát khỏi sức mạnh của lão hóa. Cụ thể, nhiều lần hình ảnh Minh Hằng với khuyết điểm bắp tay to không khỏi khiến nhiều người bất ngờ. Minh Hằng lộ thân hình đô con cùng cánh tay lực điền (Ảnh: FB Hằng Lê) Minh Hằng nỗ lực “gọt dáng” ở tuổi U40 nhưng vẫn chịu thua trước lão hóa, lộ điểm “phì nhiêu” mà hội chị em sợ nhất. (Ảnh: IG Minh Hằng) Không những vậy, ở lần khác mỹ nhân sinh năm 1987 lộ khoảnh khắc diện bộ đồ tập gym ôm sát lộ rõ ngấn mỡ bèo nhèo vùng nách. Trong hình ảnh mới đây, góc nghiêng của cô nàng đã vô tình lộ điểm “phì nhiêu” tích mỡ của cơ thể. Tuy nhiên, dù có khuyết điểm nào đi chăng nữa, Minh Hằng vẫn là một trong số những sao nữ hàng đầu, với nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang chất phát ngất của làng giải trí Việt.

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