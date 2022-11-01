Khi các hiện tượng mạng tân trang nhan sắc: Bà Tân Vlog “tu sửa” dung mạo ở tuổi U60, “Thánh sún” thoát mác gái quê

“Bà Tân Vlog” từng là hiện tượng mạng nổi bật thu hút sự quan tâm của dự luận. Theo đó, các clip nấu ăn của bà Tân, nội dung cũng chỉ xoay quanh việc nấu các món ăn như bình thường nhưng gây chú ý bởi tất cả món ăn đều ở dạng "siêu to khổng lồ" như làm thau hoa quả dầm khổng lồ, nướng 200 xúc xích, nướng 100 đùi gà cay, pha bình trà sữa 60 lít hay làm nồi lẩu... siêu cay khổng lồ.

Sau khi đăng tải, hình ảnh mới khác lạ của hot YouTube "Siêu to khổng lồ" lập tức khiến cộng đồng mạng sửng sốt. Gương mặt bà Tân Vlog sau khi được thẫm mỹ dường như sang trang mới với làn da mịn màng, trắng sáng bật tone, các nếp nhăn giảm đáng kể. Rất nhiều người dành lời khen cho sự trẻ trung đầy mới mẻ này của bà Tân Vlog. Song với những ai đã quen thuộc với hình ảnh chất phác của bà Tân trong các video trên YouTube lại thấy quý mến vẻ giản dị trước đây hơn.

Bẫng đi một thời gian, mới đây, con trai bà Tân Vlog là Hưng Vlog gây tranh cãi khi khoe ảnh đưa mẹ là Bà Tân Vlog đến một cơ sở thẩm mỹ để “tu sửa” nhan sắc với dòng trạng thái: "Cứ ngỡ bà mới tuổi đôi mươi".

Hình ảnh Bà Tân Vlog sau khi thẩm mỹ khiến nhiều người "hết hồn". (Ảnh: Chụp màn hình FB K.H.R.)

"Thánh Sún" Ngân Thảo

Thánh sún Ngân Thảo là một cô gái nổi tiếng sau khi tham gia vào chương trình “Thách thức danh hài” và dành được giải 100 triệu đồng. Vốn đã có tính hài hước, Ngân Thảo không được may mắn như mọi người bởi ngoại hình của cô có nhiều khuyết điển lớn đó là bị sún hầu hàm răng trên. Hàm răng bị sún 9 chiếc do không có tiền chữa trị của Ngân Thảo trở thành điểm nhấn để mọi người nhớ đến cô. Sau đó 9X còn được MC Ngô Kiến Huy tài trợ hoàn toàn chi phí làm răng.

Hiện tượng mạng một thời "thánh sún" Ngân Thảo lột xác ngoạn mục. (Ảnh: Phạm Ngân Thảo)

Tương tự như bà Tân Vlog, mới đây hiện tượng mạng “Thánh sún” Phạm Ngân Thảo nhận về nhiều sự quan tâm khi thông báo thẩm mỹ. Cụ thể, trên trang cá nhân, "thánh sún" đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về chuyện thẩm mỹ, Ngân Thảo cho biết cô sẽ tiến hành phẫu thuật làm mũi vào khoảng cuối tháng 11 năm nay.

"Thánh Sún" Ngân Thảo chia sẻ dự định làm mũi để thay đổi nhan sắc. (Ảnh: Phạm Ngân Thảo)

Có thể thấy, từ khi nổi lên như hiện tượng mạng năm 2019 đến nay, Ngân Thảo đã tháo bỏ mác gái quê với hàm răng sún nổi tiếng một thời. Nhan sắc của cô nàng được nhận xét là ngày một thăng hạng, xinh đẹp và trưởng thành hơn.

Bà Nhân Vlog

Lê Thị Đức Nhân (hay còn gọi là Bà Nhân Vlog) hiện đang là một nữ YouTuber có tiếng khi sở hữu kênh YouTube Vợ Chồng Nhà Nhân - JP And FAMILY Cuộc Sống Ở Nhật với hơn 716 nghìn lượt đăng kí. Các video của cô cùng chồng luôn thu hút được lượng lớn người xem.

Bà Nhân Vlog cùng chồng quay những video mukbang nhận được nhiều sự yêu thích. (Ảnh: Vợ chồng nhà Nhân)

Mong muốn bản thân có gương mặt mới hoàn hảo hơn, vào tháng 3/2022, nữ YouTuber đã tiến hành thẩm mỹ lại nhiều bộ phận gương mặt như: mắt, mũi, cằm,... Hành trình trùng tu nhan sắc của Bà Nhân Vlog từng xôn xao khắp cộng đồng mạng khi nữ Youtube quyết định chi hơn 200 triệu để "đập mặt xây lại". Có thể thấy, để có được diện mạo hiện tại, nữ YouTuber đã thay đổi bản thân rất nhiều.

Sau khi thẩm mỹ, nhan sắc nữ YouTuber được khen xinh đẹp hơn (Ảnh: Vợ chồng nhà Nhân)

Là phụ nữ ai cũng yêu cái đẹp và có quyền làm đẹp, diện mạo mới của các hiện tượng mạng như: Bà Tân Vlog, "Thánh Sún" Ngân Thảo hay bà Nhân Vlog,... vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của dân tình. Có thể thấy, để quyết định thay đổi diện mạo, họ đã gặp phải nhiều luồng ý kiến khác nhau nhưng đại đa số vẫn ủng hộ họ thực hiện mong muốn của mình để được xinh đẹp, tự tin hơn. Hi vọng sau những lần tân trang này, các chị em biết được cách chăm sóc nhan sắc của mình hơn và ngày càng trẻ trung.