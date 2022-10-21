Chuyện chưa kể ở đám cưới Diệu Nhi, cô dâu “chu đáo” chuẩn bị vật đặc biệt nhưng bị dàn khách mời ngó lơ

Đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú đã kết thúc nhưng dư âm của nó và những câu chuyện đằng sau còn khiến cộng dân mạng tò mò hơn.

Sau hôn lễ quy tụ dàn sao Việt đình đám, nữ diễn viên Diệu Nhi đăng tải một Vlog ngắn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới ở Phan Thiết. Điều gây chú ý là ở background chụp ảnh cho khách mời là cặp đôi trưng bày một chiếc xe máy, kỉ vật mà cả hai từng chở nhau đi đăng ký kết hôn 3 năm trước.

Diệu Nhi - Anh Tú tạo dáng bên chiếc xe cả hai dùng để chở nhau đi đăng ký kết hôn 3 năm trước. (Ảnh: FB Anh Tú) Theo đó, Diệu Nhi còn vắt sẵn chiếc áo chống nắng năm nào lên chiếc xe, cùng với đó là một tờ giấy đăng ký kết hôn tượng trưng để khách mời đu trend chụp hình một cách vui nhộn nhất. Thế nhưng, sự “chu đáo” của cô dâu - chú rể không được các khách mời nhìn ra trọn vẹn. Tất cả các khách mời chỉ chụp với chiếc xe và tờ giấy đăng ký kết hôn, không ai ngó ngàng đến chiếc áo chống nắng để mặc vào chụp hình như mong muốn của cô dâu chú rể. Khách mời chỉ chụp với chiếc xe và tờ giấy đăng ký kết hôn, không ai ngó ngàng đến chiếc áo chống nắng. (Ảnh: FB Diệu Nhi) Vợ chồng diễn viên Tiến Luật - Thu Trang tạo dáng tại địa điểm Diệu Nhi - Anh Tú chuẩn bị. (Ảnh: FB Tiến Luật) Sự "tận tâm" chu đáo của cô dâu - chú rể không được các khách mời nhìn ra trọn vẹn. (Ảnh: FB BB Trần)

Không ai ngó ngàng đến chiếc áo chống nắng và mặc chụp hình cho "chuẩn chỉnh". (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn) Được biết, vào ngày 22/10 tới đây, Diệu Nhi - Anh Tú sẽ tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội - quê nhà chú rể. Tuy nhiên, theo chia sẻ của cặp đôi, ngày vui này sẽ nhỏ gọn, kín đáo hơn, không có sự tham gia của giới nghệ sĩ mà chỉ là bà con họ hàng thân thiết bên nhà chú rể mà thôi.

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