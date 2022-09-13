Những cách ghi địa chỉ giao hàng "bá đạo" của các "cao thủ săn sale" khiến shipper chỉ biết "khóc thét"

Sự phát triển như vũ bão của công nghệ cùng sự ra đời của hàng loạt sàn thương mại điện tử đã giúp việc mua sắm của mọi người trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

Mua sắm online bên cạnh những tiện ích thì cũng nảy sinh không ít trường hợp "dở khóc dở cười" cho shipper. Ngoài đam mê săn đồ giá rẻ thì một vài khách hàng còn có thú vui đánh đố shipper bằng cách ghi địa chỉ cực "lầy lội".

Chẳng hạn, vị khách này sau khi gửi địa chỉ xong thì shop bán hàng không có cách nào khác ngoài việc nhờ khách qua mua trực tiếp và hứa sẽ tặng kèm quà khuyến mãi vì nơi giao hàng quá rối rắm.

Địa chỉ giao hàng khó tìm đã đành, có "thánh săn sale" còn nhiệt tình làm bài thơ tặng shipper nữa chứ.

Có khách vì quá "nhiệt tình" mà ghi địa chỉ cực kỳ cụ thể, từng đường đi nước bước cho shipper, nhưng có lẽ nước đi này hơi sai sai vì nhân viên giao hàng vẫn không tìm ra được nơi cần giao.

Lại có khách mang niềm đam mê mua hàng quá mãnh liệt nhưng vì lỡ mua nhiều quá sợ chồng mắng nên đành nhờ shipper "hợp tác" giao hàng tránh "bứt dây động rừng" thế này đây.

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