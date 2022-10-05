Kết hôn nhờ mai mối từ người thân, cặp đôi miền Tây mang 'gánh nặng' 320 cây vàng và 3,3 tỷ đồng quà cưới!

Đoạn clip quay lại khung cảnh đám cưới hạnh phúc của cặp đôi ngay khi được lan truyền nhận về hàng triệu lượt xem. Dân tình không khỏi xuýt xoa trước gia thế khủng của gia đình chú rể và không quen gửi lời chúc phúc cho cặp đôi trẻ. Trong đoạn clip là hình ảnh cặp đôi đeo vàng nặng trĩu, tiền mặt được đặt từng cọc to trên chiếc bàn dài. Địa điểm diễn ra lễ vu quy và tân hôn là hai ngôi biệt thự bề thế với nội thất đắt tiền.

Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao với một đám cưới miền tây diễn ra ở Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ của cô dâu tên Ngọc Trân và chú rể tên Văn Nhân. Chuyện không có gì đáng bàn cãi nếu trong hôn lễ ngày 1/10, nhà trai mang sính lễ "khủng" đến nhà gái với 250 cây vàng, 3 tỷ và đồng hồ Rolex. Em trai của chú rể tặng cho vợ chồng anh trai 20 lượng vàng. Ngoài ra, họ hàng hai bên của cô dâu chú rể cũng tặng thêm rất nhiều vàng và tiền mặt. Trang sức cưới bằng vàng được gia công với kích thước lớn.

Trao đổi với báo Phụ nữ Online, anh Nguyễn Huy Phương - chuyên viên trang điểm cho cô dâu trong ngày cưới cho biết, từ trước đến nay anh chưa từng chứng kiến một đám cưới nào có sính lễ "khủng" như thế. Ngoài gia đình hai bên, họ hàng cũng tặng nhiều quà cho cô dâu, chú rể. Theo ước tính, số vàng cô dâu đeo trong hôn lễ hơn 300 lượng.

Địa điểm diễn ra lễ vu quy và tân hôn là hai ngôi biệt thự bề thế với nội thất đắt tiền - Ảnh: Vietnamnet

Chia sẻ thêm với Vietnamnet, anh Phương cho hay: “Cô dâu Ngọc Trân cực kỳ dễ thương và trong sáng. Được cô dâu tin tưởng, nhóm của chúng tôi lo váy cưới, trang điểm và chụp ảnh trong các buổi tiệc. Gia thế của hai bên đều giàu có, môn đăng hộ đối, nổi tiếng trong giới doanh nhân”.

Anh Phương cũng tiết lộ một chiếc váy cưới được cô dâu Ngọc Trân mặc trong lễ vu quy có giá 190 triệu đồng. Chi phí trang điểm cho cô dâu trong 2 ngày là hơn 25 triệu đồng, chưa kể người nhà. Khách mời tham dự đám cưới ở nhà gái lên đến 1.500 người, bao gồm nhiều doanh nhân, đại gia… có tiếng từ TP.HCM đến các tỉnh miền Tây. Lễ cưới bên nhà trai cũng có gần 2.000 khách đã đến chúc phúc.

Cô dâu chú rể chụp ảnh kỷ niệm với gia đình nhà gái - Ảnh: Vietnamnet

Chị Huỳnh Ngọc Dung (47 tuổi, TP. Cần Thơ) là mẹ của cô dâu Hà Ngọc Trân cho biết, cảm thấy vui khi đám cưới của con gái được nhiều người biết đến và chúc mừng. Tuy nhiên, chị Dung không quá ngạc nhiên khi đám cưới của con gái nổi tiếng trên mạng xã hội bởi vốn dĩ gia đình của chị kinh doanh lâu năm, ngoại giao cũng rộng, nhiều người biết đến từ trước.

“Vợ chồng con gái được nhà trai tặng nhiều tài sản thì tôi cảm thấy yên tâm hơn. Hai đứa cũng có công việc kinh doanh riêng. Cho nên, quà cưới là vốn để các con làm ăn sau này”. Từ trước đến nay, gia đình sống rất kín tiếng. Đám cưới của con nổi tiếng thì tôi cũng sợ nhiều người nói ra nói vào” - chị Dung tâm sự.

Cô dâu mang lắc tay và dây chuyền có hình con heo to khi diện váy cưới trắng - Ảnh: Phụ nữ Online

Được biết, cô dâu chú rể nên duyên vợ chồng từ mai mối của người thân. Ban đầu, cha mẹ của chú rể Văn Nhân sang nhà gái xin phép cho hai trẻ tìm hiểu nhau. Chỉ sau 3 tháng qua lại, cả hai cảm thấy rất hợp nhau về tính cách lẫn việc kinh doanh. Vì vậy, hai người quyết định tiến tới hôn nhân.

“Nhà trai hiền hậu, sống đúng mực. Họ lại không có con gái nên rất thương con dâu. Nhà của hai bên cũng gần, con gái tôi có thể chạy ra chạy vô. Thế nên, chúng tôi đồng ý gả con gái cưng” - chị Dung chia sẻ.

Chị Dung hy vọng vợ chồng con gái sinh sống thuận hòa, nắm tay nhau làm ăn ngày càng phát đạt. Những hình ảnh về đám cưới đang được chia sẻ rộng rãi sẽ trở thành kỷ niệm khó quên của cả hai.