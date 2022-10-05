Kết hôn nhờ mai mối từ người thân, cặp đôi miền Tây mang 'gánh nặng' 320 cây vàng và 3,3 tỷ đồng quà cưới!

Nhịp sống trẻ 05/10/2022 11:55

Cô dâu chú rể ở Cần Thơ gây xôn xao khi được gia đình hai bên tặng 320 lượng vàng và 3,3 tỷ đồng trong ngày cưới. Gia thế của cặp đôi ra sao khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao với một đám cưới miền tây diễn ra ở Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ của cô dâu tên Ngọc Trân và chú rể tên Văn Nhân. Chuyện không có gì đáng bàn cãi nếu trong hôn lễ ngày 1/10, nhà trai mang sính lễ "khủng" đến nhà gái với 250 cây vàng, 3 tỷ và đồng hồ Rolex. Em trai của chú rể tặng cho vợ chồng anh trai 20 lượng vàng. Ngoài ra, họ hàng hai bên của cô dâu chú rể cũng tặng thêm rất nhiều vàng và tiền mặt. Trang sức cưới bằng vàng được gia công với kích thước lớn. 

Kết hôn nhờ mai mối từ người thân, cặp đôi miền Tây mang 'gánh nặng' 320 cây vàng và 3,3 tỷ đồng quà cưới! - Ảnh 1
Nhà trai mang sính lễ "khủng" đến nhà gái với 250 cây vàng, 3 tỷ và đồng hồ Rolex - Ảnh: Phụ nữ Online

Đoạn clip quay lại khung cảnh đám cưới hạnh phúc của cặp đôi ngay khi được lan truyền nhận về hàng triệu lượt xem. Dân tình không khỏi xuýt xoa trước gia thế khủng của gia đình chú rể và không quen gửi lời chúc phúc cho cặp đôi trẻ. Trong đoạn clip là hình ảnh cặp đôi đeo vàng nặng trĩu, tiền mặt được đặt từng cọc to trên chiếc bàn dài. Địa điểm diễn ra lễ vu quy và tân hôn là hai ngôi biệt thự bề thế với nội thất đắt tiền. 

 

Kết hôn nhờ mai mối từ người thân, cặp đôi miền Tây mang 'gánh nặng' 320 cây vàng và 3,3 tỷ đồng quà cưới! - Ảnh 2
Anh Phương tiết lộ một chiếc váy cưới được cô dâu Ngọc Trân mặc trong lễ vu quy có giá 190 triệu đồng - Ảnh: Phụ nữ Online

Trao đổi với báo Phụ nữ Online, anh Nguyễn Huy Phương - chuyên viên trang điểm cho cô dâu trong ngày cưới cho biết, từ trước đến nay anh chưa từng chứng kiến một đám cưới nào có sính lễ "khủng" như thế. Ngoài gia đình hai bên, họ hàng cũng tặng nhiều quà cho cô dâu, chú rể. Theo ước tính, số vàng cô dâu đeo trong hôn lễ hơn 300 lượng.

Kết hôn nhờ mai mối từ người thân, cặp đôi miền Tây mang 'gánh nặng' 320 cây vàng và 3,3 tỷ đồng quà cưới! - Ảnh 3
Địa điểm diễn ra lễ vu quy và tân hôn là hai ngôi biệt thự bề thế với nội thất đắt tiền - Ảnh: Vietnamnet

Chia sẻ thêm với Vietnamnet, anh Phương cho hay: “Cô dâu Ngọc Trân cực kỳ dễ thương và trong sáng. Được cô dâu tin tưởng, nhóm của chúng tôi lo váy cưới, trang điểm và chụp ảnh trong các buổi tiệc. Gia thế của hai bên đều giàu có, môn đăng hộ đối, nổi tiếng trong giới doanh nhân”.

Anh Phương cũng tiết lộ một chiếc váy cưới được cô dâu Ngọc Trân mặc trong lễ vu quy có giá 190 triệu đồng. Chi phí trang điểm cho cô dâu trong 2 ngày là hơn 25 triệu đồng, chưa kể người nhà. Khách mời tham dự đám cưới ở nhà gái lên đến 1.500 người, bao gồm nhiều doanh nhân, đại gia… có tiếng từ TP.HCM đến các tỉnh miền Tây. Lễ cưới bên nhà trai cũng có gần 2.000 khách đã đến chúc phúc.

Kết hôn nhờ mai mối từ người thân, cặp đôi miền Tây mang 'gánh nặng' 320 cây vàng và 3,3 tỷ đồng quà cưới! - Ảnh 4
Cô dâu chú rể chụp ảnh kỷ niệm với gia đình nhà gái - Ảnh: Vietnamnet

Chị Huỳnh Ngọc Dung (47 tuổi, TP. Cần Thơ) là mẹ của cô dâu Hà Ngọc Trân cho biết, cảm thấy vui khi đám cưới của con gái được nhiều người biết đến và chúc mừng. Tuy nhiên, chị Dung không quá ngạc nhiên khi đám cưới của con gái nổi tiếng trên mạng xã hội bởi vốn dĩ gia đình của chị kinh doanh lâu năm, ngoại giao cũng rộng, nhiều người biết đến từ trước.

“Vợ chồng con gái được nhà trai tặng nhiều tài sản thì tôi cảm thấy yên tâm hơn. Hai đứa cũng có công việc kinh doanh riêng. Cho nên, quà cưới là vốn để các con làm ăn sau này”. Từ trước đến nay, gia đình sống rất kín tiếng. Đám cưới của con nổi tiếng thì tôi cũng sợ nhiều người nói ra nói vào” - chị Dung tâm sự.

Kết hôn nhờ mai mối từ người thân, cặp đôi miền Tây mang 'gánh nặng' 320 cây vàng và 3,3 tỷ đồng quà cưới! - Ảnh 5
Cô dâu mang lắc tay và dây chuyền có hình con heo to khi diện váy cưới trắng - Ảnh: Phụ nữ Online

Được biết, cô dâu chú rể nên duyên vợ chồng từ mai mối của người thân. Ban đầu, cha mẹ của chú rể Văn Nhân sang nhà gái xin phép cho hai trẻ tìm hiểu nhau. Chỉ sau 3 tháng qua lại, cả hai cảm thấy rất hợp nhau về tính cách lẫn việc kinh doanh. Vì vậy, hai người quyết định tiến tới hôn nhân.

“Nhà trai hiền hậu, sống đúng mực. Họ lại không có con gái nên rất thương con dâu. Nhà của hai bên cũng gần, con gái tôi có thể chạy ra chạy vô. Thế nên, chúng tôi đồng ý gả con gái cưng” -  chị Dung chia sẻ.

Chị Dung hy vọng vợ chồng con gái sinh sống thuận hòa, nắm tay nhau làm ăn ngày càng phát đạt. Những hình ảnh về đám cưới đang được chia sẻ rộng rãi sẽ trở thành kỷ niệm khó quên của cả hai. 

Hé lộ cuộc sống của hot girl ngực khủng xinh đẹp hơn cả cô dâu: Từng tan vỡ trong hôn nhân và đang là mẹ đơn thân

Hé lộ cuộc sống của hot girl ngực khủng xinh đẹp hơn cả cô dâu: Từng tan vỡ trong hôn nhân và đang là mẹ đơn thân

Từng một lần hôn nhân đổ vỡ chỉ vì vẻ ngoài xấu xí với làn da đen giờ đây, Szu Geng đã có những sự thay đổi nhiều sau nhiều năm làm mẹ đơn thân và được nhiều cánh mày râu ngỏ lời yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   đám cưới 300 cây vàng sính lễ cưới khủng cô dâu chú rể ở Cần Thơ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 3 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài