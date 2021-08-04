Hotgirl ngành Luật gây bão với mẫu áo yếm cắt ngực hiểm hóc, vòng 1 'lộ chân' khiến fan 'nóng hừng hực'

Nhịp sống trẻ 04/08/2021 08:14

Cô nàng hotgirl ngành Luật vừa mạnh dạn khoe dáng trong mẫu áo cắt xẻ bạo màu trắng vô cùng lạ mắt khiến fan nữ vào xin info áo nhiệt liệt. 

Hotgirl Nguyễn Thúy Quỳnh sinh năm 1999, từng gây ấn tượng với giới trẻ vì có phong cách gợi cảm ở tuổi 20. Cô nàng đang theo học ngành Luật tại Đại học Văn hóa, Hà Nội. Chỉ cao 1m60, thế nhưng gu ăn mặt tinh tế cùng phong cách thời trang gợi cảm khiến mỹ nhân 9X dễ dàng khoe trọn đường cong ấn tượng.

Hotgirl ngành Luật gây bão với mẫu áo yếm cắt ngực hiểm hóc, vòng 1 'lộ chân' khiến fan 'nóng hừng hực' - Ảnh 1
Nàng hotgirl ngành Luật gây ấn tượng với đôi chân dài thẳng tắp và gu thời trang sành điệu

Được biết, cô sở hữu số đo 3 vòng "bốc lửa" là 83 - 60 - 87cm cùng đôi chân dài thẳng tắp, thu hút mọi ánh nhìn. Trên trang cá nhân, hotgirl 22 tuổi thường chọn những trang phục ôm sát để tôn lên vóc dáng chuẩn đẹp. Ngoài ra, các mẫu áo khoét táo bạo, bikini hoặc áo thiết kế cổ chữ U luôn được cô ưu ái để tôn lên vòng 1 căng tràn. 

Hotgirl ngành Luật gây bão với mẫu áo yếm cắt ngực hiểm hóc, vòng 1 'lộ chân' khiến fan 'nóng hừng hực' - Ảnh 2
Cô cho biết mình rất ưa chuộng các mẫu váy áo cổ chữ U

 

Mới đây, cô nàng còn mạnh dạn khoe dáng trong mẫu áo cắt xẻ bạo màu trắng vô cùng lạ mắt khiến fan nữ vào xin info áo nhiệt liệt. Hãy cùng khám phá gu thời trang thời thượng trẻ trung của Thúy Quỳnh nhé!

Hotgirl ngành Luật gây bão với mẫu áo yếm cắt ngực hiểm hóc, vòng 1 'lộ chân' khiến fan 'nóng hừng hực' - Ảnh 3
Mẫu áo khoe chân ngực gây bão của cô nàng
Hotgirl ngành Luật gây bão với mẫu áo yếm cắt ngực hiểm hóc, vòng 1 'lộ chân' khiến fan 'nóng hừng hực' - Ảnh 4
Mẫu bikini táo bạo khiến cô nàng khoe trọn đường cong bốc lửa
Hotgirl ngành Luật gây bão với mẫu áo yếm cắt ngực hiểm hóc, vòng 1 'lộ chân' khiến fan 'nóng hừng hực' - Ảnh 5
Sở hữu vòng 1 căng tràn, cô nàng tận dụng lợi thế vóc dáng để diện những trang phục bó sát
Hotgirl ngành Luật gây bão với mẫu áo yếm cắt ngực hiểm hóc, vòng 1 'lộ chân' khiến fan 'nóng hừng hực' - Ảnh 6
Nhan sắc nhẹ nhàng, cá tính của Thúy Quỳnh khiến nhiều fan đổ 'đứ đừ'

Ảnh: Sưu tập

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