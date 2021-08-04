Hotgirl ngành Luật gây bão với mẫu áo yếm cắt ngực hiểm hóc, vòng 1 'lộ chân' khiến fan 'nóng hừng hực'

Hotgirl Nguyễn Thúy Quỳnh sinh năm 1999, từng gây ấn tượng với giới trẻ vì có phong cách gợi cảm ở tuổi 20. Cô nàng đang theo học ngành Luật tại Đại học Văn hóa, Hà Nội. Chỉ cao 1m60, thế nhưng gu ăn mặt tinh tế cùng phong cách thời trang gợi cảm khiến mỹ nhân 9X dễ dàng khoe trọn đường cong ấn tượng.

Nàng hotgirl ngành Luật gây ấn tượng với đôi chân dài thẳng tắp và gu thời trang sành điệu

Được biết, cô sở hữu số đo 3 vòng "bốc lửa" là 83 - 60 - 87cm cùng đôi chân dài thẳng tắp, thu hút mọi ánh nhìn. Trên trang cá nhân, hotgirl 22 tuổi thường chọn những trang phục ôm sát để tôn lên vóc dáng chuẩn đẹp. Ngoài ra, các mẫu áo khoét táo bạo, bikini hoặc áo thiết kế cổ chữ U luôn được cô ưu ái để tôn lên vòng 1 căng tràn.