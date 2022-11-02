Hot girl sinh năm 1999 gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp và ưa chuộng đồ gợi cảm

Nhịp sống trẻ 02/11/2022 11:25

Hot girl Đà Nẵng - Huỳnh Thái Ngọc Huyền khẳng định dù bất cứ ai cũng có quyền được mặc đồ gợi cảm.

Hot girl Đà Nẵng Huỳnh Thái Ngọc Huyền sinh năm 1999 đến từ Đà Nẵng. Hiện tại, hot girl này từng là sinh viên ngành Biên - phiên dịch tại Đại học Duy Tân.

Hot girl sinh năm 1999 gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp và ưa chuộng đồ gợi cảm - Ảnh 1
Ngọc Huyền - Ảnh: Internet 

Không giống như các cô nàng hot girl ở thời điểm hiện tại, Ngọc Huyền sở hữu một nhan sắc hoàn toàn khác biệt khi không hề có thân hình chuẩn số đo 3 vòng mà lại có một thể hình khá mũm mĩm. Tuy nhiên, đây là điểm nhấn khiến cho hot girl này trở nên được nhiều người chú ý đến nhiều hơn. 

Hot girl sinh năm 1999 gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp và ưa chuộng đồ gợi cảm - Ảnh 2

Hot girl sinh năm 1999 gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp và ưa chuộng đồ gợi cảm - Ảnh 3
Nhan sắc sinh đẹp của hot girl sinh năm 1999 - Ảnh: Internet 

Trò chuyện với Ngọc Huyền, cô nói: "Mình đam mê thời tranglàm đẹp. Bản thân mình thuộc kiểu mẫu tròn trịa nên càng phải chú ý ăn mặc để thể hiện ưu điểm và che đi khuyết điểm".Ngọc Huyền cao 1m60 với cân nặng 61,8kg. Từng có thời điểm cô nặng tới 75kg.

Bản thân cô cũng cho biết, mình chưa bao giờ cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình mà trái lại lại cảm thấy rất tự tin mỗi khi ăn bận các phong cách khác nhau. 

Theo đuổi hình ảnh gợi cảm nhưng Ngọc Huyền vẫn đặt sự phù hợp lên hàng đầu cùng với đó là sự tinh tế.Trả lời cho thắc mắc của rất nhiều người về lý do tại sao lựa chọn phong cách gợi cảm - nơi vốn không dành cho những người mũm mỉm. Cô nàng cho biết: "Vì vóc dáng của mình mũm mĩm, không có eo thon, chân dài nên mình muốn theo phong cách quyến rũ để cho thấy những điểm mạnh khác, nhìn bản thân đẹp đầy đặn không phải kiểu sồ sề".

Hot girl sinh năm 1999 gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp và ưa chuộng đồ gợi cảm - Ảnh 4

Hot girl sinh năm 1999 gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp và ưa chuộng đồ gợi cảm - Ảnh 5
 Cô nàng luôn lựa chọn những trang phục khiến cánh mày râu đứng ngồi không yên - Ảnh: Internet

"Vì mình còn trẻ, mình muốn được chụp và mặc những bộ đồ giúp mình giữ được thanh xuân để sau này không hối hận. Nhưng mình sẽ không phản cảm. Mình có giới hạn nhất định. Ngoài ra, mình cũng thay đổi phong cách, tùy sự kiện để làm mới bản thân" - Ngọc Huyền nói thêm.

Bản thân cô cũng cho biết thêm việc theo đuổi phong cách này ban đầu không gặp ảnh hưởng từ phía bên ngoài mà là vì bố mẹ ngăn cản. Tuy nhiên, cuối cùng Ngọc Huyền cũng đã thuyết phục thành công phụ huynh: "Lúc đầu bố mẹ mình phản đối vì đương nhiên không bậc phụ huynh nào muốn con cái ăn mặc hở và vấn đề này ở Việt Nam vẫn luôn là đề tài tranh cãi.

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