Hot girl 'mặt học sinh body phụ huynh' biến đường phố thành sàn cosplay đồng phục phản cảm khiến người đi đường 'nóng mắt'

Cô nàng có tên là Yu Han hay còn gọi với nick name là Ji Seong, được cộng đồng mạng Hàn Quốc biết đến là một người mẫu nổi tiếng, có trang cá nhân hút gần 900 ngàn người theo dõi. Chẳng những sở hữu nhan sắc không thua gì một nữ Idol, cô còn có một vóc dáng khiến nhiều người mơ ước. Cô nàng được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "thần vệ nữ đường phố Hàn Quốc", nhờ diện những bộ trang phục gợi cảm, quyến rũ, tạo dáng ở ga tàu, tàu điện ngầm, sân bay được lan truyền trên MXH.

Ji Seong luôn theo phong cách thời trang gợi cảm. Ảnh: Internet

Bộ đồng phục nữ sinh quá gợi cảm khiến cô nàng nhận nhiều lời chỉ trích. Ảnh: Internet

Nhờ sở hữu ngoại hình nóng bỏng, người đẹp thường xuyên diện những chiếc váy áo cắt xẻ táo bạo, khoe những đường cong đẹp nhất của cơ thể. Nhưng cô nàng lại gây nên xôn xao trong dư luận và nhận về những phản ứng trái chiều khi diện đồng phục nữ sinh gợi cảm và rất ngắn, kèm với đó là một dòng trạng thái ở bức ảnh "Có thể cô ấy không phải là một học sinh ngoan". Có những bình luận khen cô nàng xinh đẹp, có body bốc lửa. Nhưng vẫn có những phản ánh tiêu cực dành cho cô nàng khi diện đồng phục học sinh được biến tấu "khiêu gợi", khiến bộ đồng phục của nữ sinh Hàn Quốc trở nên mất giá trị và mất đi bản sắc của đồng phục học sinh.