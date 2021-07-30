Hot girl 'mặt học sinh body phụ huynh' biến đường phố thành sàn cosplay đồng phục phản cảm khiến người đi đường 'nóng mắt'

Nhịp sống trẻ 30/07/2021 10:32

Cô nàng hot girl Hàn Quốc được mệnh danh là "Nữ thần đường phố" vừa qua đã nhận một phản ứng trái chiều vì ăn mặc gợi cảm phong cách nữ sinh bằng đồng phục ngắn, khiêu gợi trên phố khiến nhiều người đi đường cảm thấy khó chịu.

Cô nàng có tên là Yu Han hay còn gọi với nick name là Ji Seong, được cộng đồng mạng Hàn Quốc biết đến là một người mẫu nổi tiếng, có trang cá nhân hút gần 900 ngàn người theo dõi. Chẳng những sở hữu nhan sắc không thua gì một nữ Idol, cô còn có một vóc dáng khiến nhiều người mơ ước. Cô nàng được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "thần vệ nữ đường phố Hàn Quốc", nhờ diện những bộ trang phục gợi cảm, quyến rũ, tạo dáng ở ga tàu, tàu điện ngầm, sân bay được lan truyền trên MXH.

Hot girl 'mặt học sinh body phụ huynh' biến đường phố thành sàn cosplay đồng phục phản cảm khiến người đi đường 'nóng mắt' - Ảnh 1
Ji Seong luôn theo phong cách thời trang gợi cảm. Ảnh: Internet
Hot girl 'mặt học sinh body phụ huynh' biến đường phố thành sàn cosplay đồng phục phản cảm khiến người đi đường 'nóng mắt' - Ảnh 2
Bộ đồng phục nữ sinh quá gợi cảm khiến cô nàng nhận nhiều lời chỉ trích. Ảnh: Internet

Nhờ sở hữu ngoại hình nóng bỏng, người đẹp thường xuyên diện những chiếc váy áo cắt xẻ táo bạo, khoe những đường cong đẹp nhất của cơ thể. Nhưng cô nàng lại gây nên xôn xao trong dư luận và nhận về những phản ứng trái chiều khi diện đồng phục nữ sinh gợi cảm và rất ngắn, kèm với đó là một dòng trạng thái ở bức ảnh "Có thể cô ấy không phải là một học sinh ngoan". Có những bình luận khen cô nàng xinh đẹp, có body bốc lửa. Nhưng vẫn có những phản ánh tiêu cực dành cho cô nàng khi diện đồng phục học sinh được biến tấu "khiêu gợi", khiến bộ đồng phục của nữ sinh Hàn Quốc trở nên mất giá trị và mất đi bản sắc của đồng phục học sinh.

Hot girl 'mặt học sinh body phụ huynh' biến đường phố thành sàn cosplay đồng phục phản cảm khiến người đi đường 'nóng mắt' - Ảnh 3
Cô nàng thường xuyên biến tấu đồng phục nữ sinh trở nên sexy hơn nhưng gây ra nhiều tranh cãi cho nhiều người. Ảnh: Internet

Đồng phục tại một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan,... từ lâu đã trở thành biểu tượng, nét đặc trưng, sự tự hào của nhiều trường trung học phổ thông. Tiêu biểu phải kể đến trang phục của trường trung học nghệ thuật Hallim là niềm ước mơ của biết bao cô cậu học trò. Không chỉ sở hữu dàn trai xinh gái đẹp, đây còn là ngôi trường nổi tiếng với những bộ đồng phục đẹp, đắt đỏ, thường xuyên được đạo diễn lấy cảm hứng khi khai thác những chủ đề phim ảnh thanh xuân, vườn trường.

Hot girl 'mặt học sinh body phụ huynh' biến đường phố thành sàn cosplay đồng phục phản cảm khiến người đi đường 'nóng mắt' - Ảnh 4
Đồng phục trường nghệ thuật Hallim, Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Không chỉ có ý nghĩa thiêng liêng với các nam sinh, nữ sinh trong suốt khoảng thời gian cấp 3, đồng phục đã trở thành xu hướng thời trang, là cảm hứng cho phong cách preppy sau này, được nhiều cô gái trẻ yêu thích và thường xuyên lăng xê xuống phố. Tuy nhiên, không ít người đẹp bị chỉ trích vì kiểu mặc "cưa sừng làm nghé" bằng cách biến tấu đồng phục lố lăng, khêu gợi. Nhất là những chiếc áo vốn đã bó lại còn được cắt ngắn hết cỡ thành áo croptop, khoe vòng eo con kiến và chân váy nữ sinh siêu ngắn, phô diễn đôi chân dài nuột nà nhưng dễ gây mất thiện cảm.

Một số đồng phục nữ sinh bị biến tấu quá đà

Hot girl 'mặt học sinh body phụ huynh' biến đường phố thành sàn cosplay đồng phục phản cảm khiến người đi đường 'nóng mắt' - Ảnh 5
Hot girl 'mặt học sinh body phụ huynh' biến đường phố thành sàn cosplay đồng phục phản cảm khiến người đi đường 'nóng mắt' - Ảnh 6
Hot girl 'mặt học sinh body phụ huynh' biến đường phố thành sàn cosplay đồng phục phản cảm khiến người đi đường 'nóng mắt' - Ảnh 7
Hot girl 'mặt học sinh body phụ huynh' biến đường phố thành sàn cosplay đồng phục phản cảm khiến người đi đường 'nóng mắt' - Ảnh 8
Hot girl 'mặt học sinh body phụ huynh' biến đường phố thành sàn cosplay đồng phục phản cảm khiến người đi đường 'nóng mắt' - Ảnh 9
Hot girl 'mặt học sinh body phụ huynh' biến đường phố thành sàn cosplay đồng phục phản cảm khiến người đi đường 'nóng mắt' - Ảnh 10
Hot girl 'mặt học sinh body phụ huynh' biến đường phố thành sàn cosplay đồng phục phản cảm khiến người đi đường 'nóng mắt' - Ảnh 11
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Từ khóa:   hot girl Hàn Quốc đồng phục gợi cảm thời trang

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