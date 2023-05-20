Hoãn cưới để giành cú đúp vàng tại SEA Games 32, Nguyễn Linh Na được cầu hôn khi về nước

VĐV điền kinh 7 môn phối hợp Nguyễn Linh Na vừa được bạn trai bên nhau gần 10 năm cầu hôn sau khi hoãn cưới để giành cú đúp vàng tại SEA Games 32.

Vào 11/5/2023, Nguyễn Linh Na đã hoàn thành thi đấu nội dung của mình trên sân vận động Modorok Techo ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) hôm 11/5/2023. Nữ VĐV sinh năm 1997 xuất sắc vượt qua hai đối thủ nặng ký nhất là Sarah Noveno Dequinan (Philippines, 5369 điểm) và Sunisa Khotseemueang (Thái Lan, 5253 điểm) để giành tấm HCV SEA Games thứ hai liên tiếp. Cô chính thức đủ điểm số giành HCV dù không về nhất nội dung thi cuối là 800m. Với 5403 điểm, Linh Na đã bảo vệ thành công ngôi vị số một ở nội dung thi đấu khắc nghiệt bậc nhất môn điền kinh. Nữ VĐV tại đấu trường SEA Games 32 Thật hạnh phúc khi Linh Na đã giữ được lời hứa đem HCV về cho tổ quốc và được bạn trai bên nhau gần 10 năm cầu hôn cách cực kì lãng mạn. Ngày 19/5/2023, Nguyễn Linh Na hạnh phúc chia sẻ: “EM ĐỒNG Ý. Cảm ơn anh vì 8 năm bên nhau, buồn vui anh luôn bên cạnh. Cảm ơn anh vì ước mơ mang huy chương về cho tổ quốc của em mà đã đồng ý hoãn cưới. Cảm ơn anh người đồng chí đồng đội luôn nhẫn nhịn chịu đựng cô gái bướng bỉnh này. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em."

Cô gái 26 tuổi hạnh phúc khoe chiếc nhẫn đính hôn cùng chồng sắp cưới. Đặc biệt, cả hai cùng mặc trang phục lính để thực hiện nghi lễ ý nghĩa này. Ngoài ra, nữ VĐV 26 tuổi còn chia sẻ thêm về dự định tương lai và tình cảm ngọt ngào của mình đối với chồng: “Tương lai thế nào, ai dám nói trước. Có thể mình sẽ thành tỷ phú (cười), biết đâu đó, hoặc sẽ là cuộc sống đơn sơ. Nhưng, em tin, nơi nào có anh sẽ luôn có em. Vì khi anh trao cho em chiếc nhẫn này cùng tấm chân tình suốt 8 năm qua, em đã cảm nhận được mình đã đúng khi chọn anh làm chồng. Chiếc nhẫn này em sẽ mãi đeo bên mình để luôn cảm nhận được tình cảm anh dành cho em."

Trước đó trong thời gian SEA Games, sau khi thi đấu xong người hâm mộ mới tá hỏa khi nữ VĐV Linh Na chia sẻ rằng cô đã “xin hòa hoãn” với hôn phu về chuyện đám cưới để tập trung cho SEA Games 32, dù kế hoạch dự kiến ban đầu là tháng 3/2023. "Tôi cũng muốn giành tấm HCV này và gửi lời cảm ơn gia đình hai bên, đặc biệt là chồng sắp cưới, cũng là một VĐV của đoàn Quân Đội, đã thấu hiểu và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi tập trung thi đấu và hoàn thành mục tiêu ở SEA Games 32, dù kế hoạch tổ chức đám cưới đã định trước" - Linh Na chia sẻ. Sau khi chiến thắng, Linh Na mới chia sẻ mình đã hoãn cưới Nguyễn Linh Na là VĐV giành HCV SEA Games 31 ngay trên sân nhà. Cô phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 7 môn phối hợp nữ. Linh Na được trao tặng danh hiệu "Gương mặt trẻ tiêu biểu" của Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2022. Thầy của Na chia sẻ rằng năm 2020 Linh Na từng gặp chấn thương nghiêm trọng ở đùi sau giải điền kinh quốc gia 2020. Với cường độ luyện tập cao của 7 môn phối hợp, nữ VĐV đã phải rất nỗ lực cả tinh thần và thể chất mới có thể quay lại trường đấu và góp mặt tại SEA Games 32 như bây giờ. Linh Na đã có thành tích nổi bật từ năm 2020 và SEA Games 31 SEA Games 31 trên sân nhà năm 2022, Linh Na đã gây sốc khi lập kỷ lục quốc gia mới với tấm HCV 7 môn phối hợp cùng điểm số 5415, vượt qua kỷ lục cũ (5350 điểm) tồn tại 17 năm của đàn chị Nguyễn Thị Thu Cúc lập ở SEA Games 23. Nguyễn Linh Na là người dân tộc Mường, quê xã Cao Dương, Lương Sơn (Hòa Bình). Cô hiện là VĐV thuộc biên chế của đoàn Quân Đội và đang mang quân hàm trung úy. Linh Na bắt đầu theo tập điền kinh nghiêm túc từ năm 14 tuổi và hiện là học trò của Vũ Văn Huyện, cựu tuyển thủ nổi danh của nội dung 10 môn phối hợp tại đấu trường trong nước và Đông Nam Á.

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