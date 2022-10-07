Hiếu Hiền bất ngờ viết thơ tình đầy xúc động, bật khóc vì xót vợ cực nhọc, sức khỏe hao mòn

Hiếu Hiền là cái tên quen thuộc với khán giả khi anh không chỉ bén duyên với hài kịch mà còn thành công trong lĩnh vực phim truyền hình và phim điện ảnh.

Song hành cùng anh trên mọi hành trình và sẻ chia những thăng trầm trong suốt những năm qua chính là Thuỳ Liên - vợ anh. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của nam diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nổi tiếng là người 'cưng' vợ hết mực, từ sau khi về chung một nhà, anh luôn cố gắng làm việc, chăm lo cho gia đình về mặt kinh tế để vợ yên tâm ở nhà chăm lo chuyện nhà cửa và các con. Tuy vậy, anh vẫn luôn dành nhiều thời gian để đỡ đần những công việc trong nhà, anh cũng là một người cha hết sức tình cảm, dù trước đó có dạy con bằng đòn roi và những lời răn đe, nhưng nam diễn viên sau đó cũng khóc thầm với vợ vì quá xót con. Anh may mắn khi có một gia đình trọn vẹn, đủ đầy hạnh phúc, có đàn con ngoan, có vợ là hậu phương vững chắc ở đằng sau chu toàn mọi việc, vì vậy nên anh rất yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Hiếu Hiền thường chủ động chia sẻ việc chăm con với vợ. Anh khéo léo, và có kinh nghiệm trông trẻ nhỏ.

Anh cũng thường xuyên thể hiện tình cảm của mình dành cho tổ ấm nhỏ trên các nền tảng xã hội. Qua mỗi bức ảnh, khán giả đều có thể thấy anh đang hạnh phúc đến nhường nào.

Mới đây nhất, Hiếu Hiền đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh bên vợ con và thể hiện sự biết ơn, tình cảm chân thành của mình đến bà xã khi chứng kiến những hy sinh của cô dành cho gia đình của cả hai: "Anh biết những lúc đi công việc xa nhà thì em vất vả lắm! Nhìn em cả ngày đầu tắt mặt tối với bao nhiêu việc để lo cho cha con anh mà anh xót ruột lắm bé Thuỳ của anh ơi!", nam diễn viên viết.

Trải qua ba lần sinh nở khiến Thùy Liên hao mòn sức khỏe. Hiếu Hiền luôn biết ơn những hy sinh của vợ, và luôn cảm thấy bản thân rất may mắn khi cưới được bà xã xinh đẹp lại hết lòng vì chồng con.

Để bày tỏ tình cảm chân thành của mình, Hiếu Hiền đã tự tay viết một bài thơ đầy xúc động gửi đến bà xã: "Thương em một nách 3 con. Nách kia còn lại chăm chồng, trợ gia. Bồi hồi anh thấy xót xa. Thương thân bồ liễu cả đời chồng con. Dẫu cho thân bệnh, tay sần. Không than, không trách, không nề việc chi. Trách anh chẳng giỏi chẳng giang. Để vợ anh khổ, hao mòn xác thân. Em ơi ta sống vì nhau. Anh nguyền một dạ suốt đời vợ con".

Sau khi viết bài thơ, nam diễn viên cho biết, anh đã không kìm được cảm xúc của mình và bật khóc. Lúc đó, người ngồi bên cạnh anh đã vô cùng hoang mang và liên tục hỏi thăm tình hình: "Có chuyện gì buồn hả anh?". Nhưng đáp lại, Hiếu Hiền chỉ ngại ngùng đáp lại: "Dạ chỉ là buồn ngủ thôi anh".

Hiếu Hiền được nhiều người đánh giá là người sống rất tình cảm, cũng vì vậy khi chứng kiến kiến vợ cực khổ, anh không thể kìm được những cảm xúc trong lòng mình

Những giọt nước mắt xúc động của anh, cũng đủ để khán giả thấy được anh thương vợ đến mức nào. Nam diễn viên tự trách mình không giỏi giang, để cho vợ phải cực nhọc, đầu bù tóc rối mỗi ngày. Thương vợ vất vả, nam diễn viên chỉ biết cố gắng làm việc và thề rằng sẽ chỉ một lòng vì vợ vì con.

Cả Hiếu Hiền và bà xã đều hết lòng chăm lo cho gia đình mà chưa từng một lời than vãn, hay trách móc đối phương. Chính sự tôn trọng lẫn nhau của cả hai, sau 13 năm chung sống, họ vẫn luôn là cặp vợ chồng được nhiều người yêu mến, cả hai có được một tổ ấm hạnh phúc viên mãn với 3 con "đủ nếp đủ tẻ".

Hôn nhân của Hiếu Hiền trải qua 10 năm vẫn ngọt ngào. Anh thường nắm tay, ôm và hôn vợ chỗ đông người.

Nam diễn viên tỏ ra vô cùng hạnh phúc vì gia đình đón thêm thành viên mới.

Hiếu Hiền sinh năm 1977. Anh từng diễn hài cùng mẹ - nghệ sĩ Kim Ngọc - trong nhiều năm với các vở nổi bật là Tuyển tiếp viên, Bà bầu liều mạng. Bên cạnh đó, anh đóng vai phụ trong một số phim, làm MC, quảng cáo.