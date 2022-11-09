Hành trình mang thai liền 2 con cho chồng Tây, Elly Trần đối mặt nguy hiểm vẫn không quyết bỏ cuộc

Elly Trần có cuộc sống hôn nhân kín tiếng với chồng người Mỹ suốt hơn 10 năm, hành trình sinh liền 2 con đầy khó khăn của cựu hot girl đời đầu showbiz Việt.
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Elly Trần được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí, ngay từ khi bước chân vào nghề đây đã là cái tên nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận. Với gương mặt tươi trẻ, tràn đầy năng lượng nếu không theo dõi Elly Trần, ít ai biết được đây đã là mẹ của hai người con.
Elly Trần tên thật là Nguyễn Kim Hồng, là một trong những hot girl đời đầu của showbiz Việt. Người đẹp sinh năm 1987 được nhiều người biết đến nhờ sở hữu thân hình quyến rũ và theo đuổi phong cách gợi cảm. Thời điểm nổi tiếng cách đây nhiều năm, Elly Trần không chỉ nhận được sự quan tâm ở Việt Nam mà còn được mời chụp ảnh, quay quảng cáo ở nước ngoài, đặc biệt là Thái Lan.
Năm 2010, cựu hot girl thử sức với vai trò diễn viên trong bộ phim mang tên "That Sounds Good - Rao Song Sam Khon" của Thái Lan. Ngoài ra, cô cũng từng xuất hiện trong một số phim Việt. Riêng vai diễn trong "Khát vọng thượng lưu" đã giúp Elly Trần nhận được giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc tại lễ trao giải Cánh diều năm 2011.
Năm 2014, thời điểm tên tuổi đang nhận được nhiều sự quan tâm, sự nghiệp có nhiều bước tiến, Elly Trần bất ngờ vướng tin đồn đã sinh con. Không để mọi người phải đoán già đoán non quá nhiều, cô đã lên tiếng sau đó không lâu về chuyện con cái.
Elly Trần cho biết, con gái của cô là Cadie Mộc Trà, chào đời vào tháng 8/2014 bằng phương pháp sinh mổ. Elly Trần không muốn giấu giếm chuyện có con, nhưng vì lý do công việc nên cô đợi thời điểm hợp lý mới có thể công bố.
Nữ diễn viên cho biết, cô thuộc nhóm muộn con, việc sinh bé Cadie hoàn toàn nằm trong kế hoạch và bản thân cô đã cố gắng suốt hơn 1 năm để mong ước của bản thân được hoàn thành.
Bụng bầu của Elly Trần không quá lớn, ngoài ra ngoại hình của cô không thay đổi quá nhiều trong suốt thai kỳ. Elly Trần may mắn không phải đối diện với tình trạng nghén ngẩm hay mệt mỏi, nôn ói, trái lại, cô vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn như bình thường, ăn uống tốt. Nữ diễn viên vẫn làm việc đến 6 tháng rưỡi rồi mới nghỉ để chờ sinh.
Sau khi sinh xong, Elly Trần lấy lại vóc dáng rất nhanh. Cô có một thời gian đủ dài để chuẩn bị cho việc làm mẹ, tham khảo về kiến thức thai sản, nuôi con, chăm con, thế nên khi em bé chào đời, nữ diễn viên không gặp quá nhiều khó khăn, bỡ ngỡ.
Một năm sau, vào thời điểm thôi nôi bé Cadie, tin đồn Elly Trần đang mang thai lần 2 lại được rộ lên khi bà mẹ trẻ để lộ những hình ảnh với vòng 2 to bất thường. Và đúng thật, cuối năm 2015, Elly Trần sinh con trai thứ 2 cũng bằng phương pháp sinh mổ. Bé nặng 3kg và được đặt tên là Alfie Túc Mạch.
Mặc dù Elly Trần sinh mổ, việc sinh con liên tiếp trong vòng 2 năm sẽ khiến cô phải đối diện với nguy hiểm, điều này cũng đã được bác sĩ khuyến cáo. Tuy nhiên, Elly Trần vẫn tin bản thân sẽ làm được và việc sinh bé Alfie cũng nằm trong kế hoạch của nữ diễn viên sinh năm 1987.
Elly Trần cho biết cô rất yêu trẻ con và mong có nhiều con. Nhưng nếu sinh cách xa nhau thì sẽ khá mất thời gian nên cô muốn sinh luôn một lèo.
Giống như lần mang thai đầu tiên, lần bầu thứ 2 Elly Trần cũng không thay đổi quá nhiều, đến mức cô phải đối diện với tin đồn thất thiệt rằng Aldie không phải do Elly Trần sinh ra mà là nhờ người mang thai hộ. Suốt quá trình mang thai, Elly Trần vẫn khỏe mạnh, chăm sóc con cái, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch và làm việc bình thường. Gần ngày sinh, cô cũng vẫn cùng con gái đi quay quảng cáo.
Việc sinh và chăm sóc cho hai đứa trẻ chỉ hơn kém nhau một tuổi khiến Elly Trần cũng có lúc kiệt sức, nhưng cô không bao giờ hối hận. Bà mẹ hai con tự nhận mình là người lì đòn, khi đã đặt ra mục tiêu thì không bao giờ cho phép bản thân từ bỏ. “Nhất định mình phải làm được”, là câu nói mà Elly Trần luôn tự nhủ với chính mình khi cảm thấy tâm trạng có phần đi xuống.
Đến hiện tại, hai con của Elly Trần đã lớn, Cadie 8 tuổi và Alfie 7 tuổi. Hai nhóc tỳ vô cùng xinh đẹp, đáng yêu và hiểu chuyện. Suốt bao năm qua, Elly Trần vẫn luôn được khen ngợi là một người mẹ toàn năng khi có thể vừa chăm sóc, dạy dỗ tốt cho các con, vừa giữ cho bản thân ngoại hình xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ.
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Mới đây, Elly Trần khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công khai hình ảnh của chồng và "trà xanh", đồng thời còn gửi lời cầu cứu đến mọi người vì giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn trong việc thỏa thuận quyền nuôi con.