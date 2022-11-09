Hành trình mang thai liền 2 con cho chồng Tây, Elly Trần đối mặt nguy hiểm vẫn không quyết bỏ cuộc

Elly Trần tên thật là Nguyễn Kim Hồng, là một trong những hot girl đời đầu của showbiz Việt. Người đẹp sinh năm 1987 được nhiều người biết đến nhờ sở hữu thân hình quyến rũ và theo đuổi phong cách gợi cảm. Thời điểm nổi tiếng cách đây nhiều năm, Elly Trần không chỉ nhận được sự quan tâm ở Việt Nam mà còn được mời chụp ảnh, quay quảng cáo ở nước ngoài, đặc biệt là Thái Lan.

Elly Trần được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí , ngay từ khi bước chân vào nghề đây đã là cái tên nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận. Với gương mặt tươi trẻ, tràn đầy năng lượng nếu không theo dõi Elly Trần, ít ai biết được đây đã là mẹ của hai người con.

Năm 2010, cựu hot girl thử sức với vai trò diễn viên trong bộ phim mang tên "That Sounds Good - Rao Song Sam Khon" của Thái Lan. Ngoài ra, cô cũng từng xuất hiện trong một số phim Việt. Riêng vai diễn trong "Khát vọng thượng lưu" đã giúp Elly Trần nhận được giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc tại lễ trao giải Cánh diều năm 2011.

Năm 2014, thời điểm tên tuổi đang nhận được nhiều sự quan tâm, sự nghiệp có nhiều bước tiến, Elly Trần bất ngờ vướng tin đồn đã sinh con. Không để mọi người phải đoán già đoán non quá nhiều, cô đã lên tiếng sau đó không lâu về chuyện con cái.



Elly Trần hạ sinh con gái Cadie trong bí mật.

Elly Trần cho biết, con gái của cô là Cadie Mộc Trà, chào đời vào tháng 8/2014 bằng phương pháp sinh mổ. Elly Trần không muốn giấu giếm chuyện có con, nhưng vì lý do công việc nên cô đợi thời điểm hợp lý mới có thể công bố.



Khi mang thai, ngoại hình của Elly Trần không thay đổi quá nhiều, ngoài việc bụng to lên. Vì vậy khó có thể đoán được cô nàng mang thai lúc đó.

Nữ diễn viên cho biết, cô thuộc nhóm muộn con, việc sinh bé Cadie hoàn toàn nằm trong kế hoạch và bản thân cô đã cố gắng suốt hơn 1 năm để mong ước của bản thân được hoàn thành.

Bụng bầu của Elly Trần không quá lớn, ngoài ra ngoại hình của cô không thay đổi quá nhiều trong suốt thai kỳ. Elly Trần may mắn không phải đối diện với tình trạng nghén ngẩm hay mệt mỏi, nôn ói, trái lại, cô vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn như bình thường, ăn uống tốt. Nữ diễn viên vẫn làm việc đến 6 tháng rưỡi rồi mới nghỉ để chờ sinh.

Sau khi sinh xong, Elly Trần lấy lại vóc dáng rất nhanh. Cô có một thời gian đủ dài để chuẩn bị cho việc làm mẹ, tham khảo về kiến thức thai sản, nuôi con, chăm con, thế nên khi em bé chào đời, nữ diễn viên không gặp quá nhiều khó khăn, bỡ ngỡ.

Cựu hot girl sau sinh lấy lại vóc dáng siêu tốc, thậm chí nhiều người cho rằng cô nàng trông mặn mà và quyến rũ hơn trước

Một năm sau, vào thời điểm thôi nôi bé Cadie, tin đồn Elly Trần đang mang thai lần 2 lại được rộ lên khi bà mẹ trẻ để lộ những hình ảnh với vòng 2 to bất thường. Và đúng thật, cuối năm 2015, Elly Trần sinh con trai thứ 2 cũng bằng phương pháp sinh mổ. Bé nặng 3kg và được đặt tên là Alfie Túc Mạch.

Sinh con gái được ít tháng, Elly Trần đã mang thai lần 2.

Mặc dù Elly Trần sinh mổ, việc sinh con liên tiếp trong vòng 2 năm sẽ khiến cô phải đối diện với nguy hiểm, điều này cũng đã được bác sĩ khuyến cáo. Tuy nhiên, Elly Trần vẫn tin bản thân sẽ làm được và việc sinh bé Alfie cũng nằm trong kế hoạch của nữ diễn viên sinh năm 1987.

Dù mang thai liên tiếp có thể gây nguy hiểm, nhưng Elly Trần vẫn kiên quyết tin bản thân sẽ làm được.

Elly Trần cho biết cô rất yêu trẻ con và mong có nhiều con. Nhưng nếu sinh cách xa nhau thì sẽ khá mất thời gian nên cô muốn sinh luôn một lèo.

Giống như lần mang thai đầu tiên, lần bầu thứ 2 Elly Trần cũng không thay đổi quá nhiều, đến mức cô phải đối diện với tin đồn thất thiệt rằng Aldie không phải do Elly Trần sinh ra mà là nhờ người mang thai hộ. Suốt quá trình mang thai, Elly Trần vẫn khỏe mạnh, chăm sóc con cái, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch và làm việc bình thường. Gần ngày sinh, cô cũng vẫn cùng con gái đi quay quảng cáo.

Việc sinh và chăm sóc cho hai đứa trẻ chỉ hơn kém nhau một tuổi khiến Elly Trần cũng có lúc kiệt sức, nhưng cô không bao giờ hối hận. Bà mẹ hai con tự nhận mình là người lì đòn, khi đã đặt ra mục tiêu thì không bao giờ cho phép bản thân từ bỏ. “Nhất định mình phải làm được”, là câu nói mà Elly Trần luôn tự nhủ với chính mình khi cảm thấy tâm trạng có phần đi xuống.

Việc chăm 2 con không phải là chuyện dễ dàng, nhưng bà mẹ hai con vẫn cố gắng nuôi dạy và không cho phép bản thân được từ bỏ dù cho có phải kiệt sức

Đến hiện tại, hai con của Elly Trần đã lớn, Cadie 8 tuổi và Alfie 7 tuổi. Hai nhóc tỳ vô cùng xinh đẹp, đáng yêu và hiểu chuyện. Suốt bao năm qua, Elly Trần vẫn luôn được khen ngợi là một người mẹ toàn năng khi có thể vừa chăm sóc, dạy dỗ tốt cho các con, vừa giữ cho bản thân ngoại hình xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ.

Hai nhóc tì nhà Elly Trần không chỉ lớn lên xinh đẹp, khỏe mạnh mà còn là những đứa trẻ rất hiểu chuyện, và ngoan ngoãn

Tháng 1/2020, có nhiều tin đồn cho rằng Elly Trần và chồng ngoại quốc đã ly hôn. Tuy nhiên, phía chính chủ chưa từng khẳng định tính đúng - sai của thông tin này. Song, trong một lần trả lời câu hỏi của người hâm mộ, Elly Trần đã khiến cộng đồng mạng khá bất ngờ khi chia sẻ "chưa có mối tình nào vắt vai".

Được biết, Elly Trần không chủ động đăng tải hình ảnh của chồng lên trang cá nhân, nhưng ngược lại D.F lại thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng vợ và hai con lên mạng xã hội.

Đầu năm 2020, Elly Trần gây chú ý khi thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái chán chường, buồn bã. Thời điểm đó, cô cho biết thường rơi vào trạng thái stress, bị biếng ăn, chỉ uống nước cầm chừng và giảm gần 10kg. Cô cho biết nguyên nhân bị trầm cảm một phần là do chuyện tình cảm không suôn sẻ và mất gần 1 năm để điều trị trầm cảm

Người đẹp sinh năm 1987 cũng từng bày tỏ quan điểm: "Nhiều người cũng hỏi tôi vì sao "người thứ 3" có khi không bằng "chính thất" nhưng đàn ông vẫn đi ngoại tình. Tôi chỉ có thể trả lời rằng đàn ông thường không biết đủ"

Mới đây, Elly Trần khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công khai hình ảnh của chồng và "trà xanh", đồng thời còn gửi lời cầu cứu đến mọi người vì giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn trong việc thỏa thuận quyền nuôi con.