Gia thế "khủng" của bạn gái cầu thủ Đức Huy: Bà chủ một tiệm xăm hình có tiếng kiêm giám đốc của một công ty thiết kế nội thất

Khánh Huyền hiện là chủ một tiệm xăm hình có tiếng ở Hà Nội. Ngoài ra, cô còn là giám đốc của một công ty thiết kế nội thất.

Là một cầu thủ nổi tiếng của làng bóng đá Việt Nam, bên cạnh những câu chuyện trên sân cỏ thì chuyện tình yêu của cầu thủ Phạm Đức Huy cũng được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Chuyện tình yêu của cầu thủ Phạm Đức Huy cũng được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Được biết, cộng đồng mạng từng "khui" chuyện Đức Huy hẹn hò với cô nàng Tô Khánh Huyền từ năm 2020. Mặc dù cả hai khá kín tiến trên mạng xã hội nhưng thông qua những tấm ảnh Khánh Huyền thường xuyên xuất hiện trên sân cỏ cổ vũ Đức Huy thi đấu, cũng như tương tác trên facebook thì netizen đã cho cả hai là một cặp.

Khánh Huyền hiện là chủ một tiệm xăm hình có tiếng ở Hà Nội. Ngoài ra, cô còn là giám đốc của một công ty thiết kế nội thất.

Khánh Huyền hiện là chủ một tiệm xăm hình có tiếng ở Hà Nội. Ngoài ra, cô còn là giám đốc của một công ty thiết kế nội thất. Khánh Huyền gây ấn tượng bởi ngoại hình chuẩn "người mẫu" cùng phong cách thời trang nóng bỏng, quyến rũ.

Khánh Huyền gây ấn tượng bởi ngoại hình chuẩn "người mẫu" cùng phong cách thời trang nóng bỏng, quyến rũ.

Gần đây, bạn gái Đức Huy mới công khai hình ảnh của cả hai trên trang cá nhân như một lời ngầm xác nhận họ thực sự là một cặp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-the-khung-cua-ban-gai-cau-thu-duc-huy-ba-chu-mot-tiem-xam-hinh-co-tieng-kiem-giam-doc-cua-mot-cong-ty-thiet-ke-noi-that-510022.html