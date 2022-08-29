Du học sinh Nhật bí mật về thăm mẹ và cái kết 'đắng' khi bị mẹ đuổi chạy khắp sân

Vì muốn bí mật về thăm nhà để tạo bất ngờ nhưng nam du học sinh này lại nhận về một cái kết "dở khóc dở cười".

Mới đây, một chủ tài khoản TikTok có tên là N.V.H đã đăng tải lên nền tảng này một đoạn video ghi lại cảnh anh về thăm nhà sau thời gian dài đi du học tại Nhật Bản. Vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ và gia đình nên anh chàng này quyết định sẽ không thông báo trước mà im lặng bay về.

Du học sinh Nhật tạo bất ngờ cho mẹ bằng cách về nhà mà không thông báo trước - Ảnh: Internet

Ngay đến đây, ai cũng sẽ xúc động trước tình cảm của du học sinh này dành cho gia đình mình. Tuy nhiên, điều trái ngược là anh chàng này lại nhận về một cái kết hoàn toàn trái ngược.

Theo đó, tuy du học sinh này không thông báo cho gia đình về sự trở về nhưng có nói với các bạn của mình và nhờ họ giữ bí mật và cùng lên kế hoạch để làm người nhà bất ngờ. Lúc về tới nhà, anh mua bó hoa thật to nhờ bạn giữ giúp, đồng thời một bạn khác kéo vali.

Anh chàng cùng các bạn tạo bất ngờ cho mẹ và gia đình mình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi thấy con trai về nhà, người mẹ lại tưởng rằng đây là một nhóm người lạ nên đã dùng chổi đuổi theo một anh chàng trong nhóm, người này cũng chạy xung quanh xe máy mà không hề giải thích gì. Sự việc này khiến cho ai nấy đều được một trận cười vỡ bụng. May thay, người mà cô đuổi lạ là bạn của con trai cô.

Đoạn clip này của chàng du học sinh Nhật về thăm nhà tuy ngắn nhưng nhanh chóng nhận về sự chú ý lớn của các cư dân mạng. Mọi người không khỏi ghen tị với chàng trai vì có người mẹ đáng yêu lại thương con hết mực.

Nữ streamer Milona bị lên án bởi những phát ngôn thiếu chuẩn mực Mới đây, nữ streamer Milona gây tranh cãi với loạt phát ngôn không chuẩn mực liên quan tới những vị trí cấp cao ngay trên sóng trực tiếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-hoc-sinh-nhat-bi-mat-ve-tham-me-va-cai-ket-dang-khi-bi-me-duoi-chay-khap-san-497194.html