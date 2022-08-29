Du học sinh Nhật bí mật về thăm mẹ và cái kết 'đắng' khi bị mẹ đuổi chạy khắp sân

Nhịp sống trẻ 29/08/2022 18:39

Vì muốn bí mật về thăm nhà để tạo bất ngờ nhưng nam du học sinh này lại nhận về một cái kết "dở khóc dở cười".

Mới đây, một chủ tài khoản TikTok có tên là N.V.H đã đăng tải lên nền tảng này một đoạn video ghi lại cảnh anh về thăm nhà sau thời gian dài đi du học tại Nhật Bản. Vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ và gia đình nên anh chàng này quyết định sẽ không thông báo trước mà im lặng bay về.

du hoc sinh 1
Du học sinh Nhật tạo bất ngờ cho mẹ bằng cách về nhà mà không thông báo trước - Ảnh: Internet

Ngay đến đây, ai cũng sẽ xúc động trước tình cảm của du học sinh này dành cho gia đình mình. Tuy nhiên, điều trái ngược là anh chàng này lại nhận về một cái kết hoàn toàn trái ngược.

Theo đó, tuy du học sinh này không thông báo cho gia đình về sự trở về nhưng có nói với các bạn của mình và nhờ họ giữ bí mật và cùng lên kế hoạch để làm người nhà bất ngờ. Lúc về tới nhà, anh mua bó hoa thật to nhờ bạn giữ giúp, đồng thời một bạn khác kéo vali.

du hoc sinh 2
Anh chàng cùng các bạn tạo bất ngờ cho mẹ và gia đình mình - Ảnh: Internet

 du hoc sinh 3

Tuy nhiên, khi thấy con trai về nhà, người mẹ lại tưởng rằng đây là một nhóm người lạ nên đã dùng chổi đuổi theo một anh chàng trong nhóm, người này cũng chạy xung quanh xe máy mà không hề giải thích gì. Sự việc này khiến cho ai nấy đều được một trận cười vỡ bụng. May thay, người mà cô đuổi lạ là bạn của con trai cô.

Đoạn clip này của chàng du học sinh Nhật về thăm nhà tuy ngắn nhưng nhanh chóng nhận về sự chú ý lớn của các cư dân mạng. Mọi người không khỏi ghen tị với chàng trai vì có người mẹ đáng yêu lại thương con hết mực.

Nữ streamer Milona bị lên án bởi những phát ngôn thiếu chuẩn mực

Nữ streamer Milona bị lên án bởi những phát ngôn thiếu chuẩn mực

Mới đây, nữ streamer Milona gây tranh cãi với loạt phát ngôn không chuẩn mực liên quan tới những vị trí cấp cao ngay trên sóng trực tiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   Du học sinh du học sinh Nhật Bản tình huống hài hước

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 39 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 9 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn