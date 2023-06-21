Điểm danh những bóng hồng 9x Việt Nam làm việc cho các hãng hàng không quốc tế nổi tiếng với mức thu nhập khủng

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ du học và viết luận án tốt nghiệp đại học, một người bạn thân đã đề nghị cho Khánh Ly thử sức ứng tuyển vào bất kỳ vị trí nào trong ngành để có thể trải nghiệm và lưu giữ những kỷ niệm trước khi chuyển ngành. Vì vậy, cô đã quyết định nộp đơn ứng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không tại hãng Emirates.

Vũ Khánh Ly đã quyết định nộp đơn vào Học viện Hàng không Việt Nam sau khi hoàn thành cấp 3, bắt đầu từ sự hiếu kỳ của cô ở độ tuổi 18. Tuy nhiên, khi sắp tốt nghiệp đại học, cô không chắc chắn liệu mình có phù hợp với bất kỳ vị trí nào trong ngành hàng không hay không hay theo học một ngành khác.

Cuối cùng, Khánh Ly đã sang Mỹ học phi công, bắt đầu hành trình huấn luyện căn bản tại Air Venture Flight Center. Vào dấud năm 2022, cô chính thức làm việc tại Pacific Airlines.

Sau khi tham gia phỏng vấn và vượt qua các vòng thi, Khánh Ly đã nhận được lời mời làm việc cho hãng và qua Dubai huấn luyện làm việc. Sau hơn 3 năm làm việc tại hãng hàng không Emirates Airlines, cô đã quyết định về nước để lập nghiệp, và đó là sự lựa chọn rất táo bạo.

Vũ Ngọc Châm - Hãng hàng không Korean Air

Vũ Ngọc Châm sinh năm 1992, với ngoại hình cân đối, gu thời trang hiện đại, hiện công tác tại hãng hàng không Korean Air. Được biết, trước khi trở thành nữ tiếp viên của hãng hàng không Korean Air, Ngọc Châm đã có khoảng thời gian công tác tại hãng hàng không Vietnam Airlines.

Từ nhỏ, Ngọc Châm được bố mẹ định hướng trở thành họa sĩ, nhưng cô lại có ước mơ cầm mic trên sân khấu. Những tưởng con đường mới của Ngọc Châm sẽ hướng về nghệ thuật nhưng đây cũng chỉ là sự lựa chọn nhất thời của cô gái xinh đẹp. Cuối năm 2014, 9X quyết định nộp hồ sơ thi tuyển tiếp viên của hãng hàng không Korean Air.

Khoảng thời gian đầu rất khó khăn với Ngọc Châm vì phải kiểm tra liên tục

"Tới giờ nhớ lại, mình vẫn không thể tin là đã vượt qua 3 tháng học khắc nghiệt khi mỗi sáng đều phải dậy từ 5h để chuẩn bị, đi học đến tối mịt. Về tới nhà, lại vùi đầu ôn thi vì cách 3-4 ngày lại có một bài thi tiếng Hàn lẫn tiếng Anh. Chỉ cần sơ sảy chút thôi sẽ phải trở về Việt Nam” - Ngọc Châm chia sẻ.

Theo đuổi công việc nhiều người mơ ước, mức lương hấp dẫn, nhưng Ngọc Châm vẫn luôn suy nghĩ về những kế hoạch mới. 9X cho rằng, việc kiếm được những đồng tiền từ chính tay mình rất có sức hút với cô và vẫn ấp ủ nhiều dự định nhằm phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Đồng Thị Hương - hãng hàng không Emirates Airlines

Từ một sinh viên Sân Khấu Điện Ảnh rẽ hướng sang ngành Hàng không sau biến cố gia đình. Nữ tiếp viên xinh đẹp Đồng Thị Hương cô lại khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ khi thi đỗ vào Emirates Airlines đến tận 3 lần.

Nữ tiếp viên sinh đẹp tâm sự: "Mình đã có 4 năm học múa. Đó là quá trình khổ luyện, mặc dù giờ không theo ngành nhưng mình rất biết ơn những gì đã học được tại trường Đại học. Đó là sự kiên nhẫn, sự tự tin và linh hoạt trong ngôn ngữ lẫn cơ thể.

Đó là chuỗi ngày trên sàn tập từ 8 giờ sáng đến 5 - 6 giờ chiều. Sau đó mình sẽ bắt Grab về đi học tiếng Anh, hôm nào cũng 11 - 12 giờ đêm mới về đến nhà.

Ngồi trên xe về nhà vào giờ đó, mình vẫn tự nhủ với bản thân rằng, những ngày vất vả này sẽ là tiền đề để xây dựng tương lai tốt đẹp sau này".

Đồng Thị Hương, khoác lên mình bộ đồng phục "sang chảnh" của hãng hàng không Emirates Airlines

Với mong muốn có được căn nhà cho riêng mình, sau khi tốt nghiệp đại học và có kinh nghiệm ngoại ngữ cô đã quyết tâm thi vào tiếp viên hàng không. Đầu tiên, cô chỉ muốn trở thành tiếp viên hàng không đủ tiền trang trải cho gia đình. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân giỏi giang hơn bất kì ai mà ngược lại, cô luôn nỗ lữ tốt hơn mỗi ngày.