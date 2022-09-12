Đi mời cưới có tâm nhất năm, ấy vậy mà Pew Pew vẫn bị trêu "rải thiệp cưới khắp Hà Nội"

Mới đây, netizen được một phen xôn xao vì hình ảnh thiệp cưới của streamer nổi tiếng PewPew được hé lộ. Tuy nhiên, anh chàng streamer vẫn chưa chính thức lên tiếng càng khiến dân tình thêm phần tò mò. Tấm thiệp in ảnh của PewPew và bạn gái lâu năm trong trang phục cô dâu chú rể và tên riêng ngày càng được lan truyền trên mạng.

Một trong những người bạn thân thiết của PewPew là Vương Anh Ole cũng đã đăng tải hình ảnh ngầm khẳng định đã được PewPew mời cưới. Cụ thể, anh chàng đăng bức ảnh cùng PewPew đi ăn tiết canh, trên tay là thiệp mời kèm dòng caption: "Bắt gặp ông anh đi khắp Hà Nội phát thiệp". Trên thiệp hồng có in tên riêng của cô dâu chú rể là Hoàng Khoa - Hồng Nhật.

Đa số đều cho rằng PewPew quả là người mời cưới có tâm nhất quả đất khi khao hẳn bạn một chầu ngon lành. Ảnh: Internet

Dù chính chủ chưa lên tiếng xác nhận nhưng netizen đều hiểu rằng PewPew đã tranh thủ buổi hẹn tại hàng quán để mời cưới bạn mình. Đa số đều cho rằng PewPew quả là người mời cưới có tâm nhất quả đất khi khao hẳn bạn một chầu ngon lành. Về phần Vương Anh Ole, anh chàng cũng hài hước chú thích thêm: "Vợ con gì tính sau, tiết canh đã".

Trước đó, những streamer có tiếng trong giới và thân thiết với PewPew như Xoài Non - Xemesis, ViruSs,...cũng đã đăng tải thiệp mời cưới. Theo nhiều nguồn tin, vợ sắp cưới của Pewpew tên thật là Hồng Nhật. Cặp đôi đã tìm hiểu nhau từ năm 2019 và đã công khai trên mạng xã hội. Anh cũng được cho là đã cầu hôn bạn gái từ 2 năm về trước.

PewPew và Hồng Nhật đã tìm hiểu nhau từ năm 2019 và đã công khai trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, PewPew và bạn gái đều giữ kín chuyện đời tư, ít chia sẻ với truyền thông.