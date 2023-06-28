Danh hiệu nữ hoàng sở hữu hình thể 'đồng hồ cát': Kỳ Duyên đứng thứ 2, không ai dám tranh đứng nhất!

Soi rõ hình thể đồng hồ cát của dàn hậu Việt: Kỳ Duyên đứng thứ 2, không ai đứng nhất!

Mùa hè oi bức đã đến, các nàng hậu thi nhau "chiêu đãi" khán giả hàng loạt bộ ảnh nóng bỏng với trang phục bikini. Ngay lập tức, dân tình "cân đo đong đếm" để tìm ra trong dàn mỹ nhân Việt ai là người có hình thể đồng hồ cát khi diện bikini, xứng đáng với ngôi vị top 1? Kỳ Duyên Với vòng eo khoảng 58 cm, Kỳ Duyên thường được khen có vóc dáng 'siêu thực'. Nhiều người còn nghi ngờ hoa hậu cắt dạ dày, rút xương sườn để thân hình tựa búp bê Barbie. Tuy nhiên, Kỳ Duyên cho biết body của cô đến từ việc tập gym chăm chỉ hai năm nay, kết hợp chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Có thể nói, Hoa hậu Việt Nam 2014 là một trong những nàng hậu sở hữu hình thể đẹp nhất trong đối với cộng đồng sắc đẹp Vbiz. Cứ mỗi lần người đẹp Nam Định đăng tải ảnh với các trang phục khoe eo đều khiến netizen phải trầm trồ với đường thắt eo tuyệt mỹ.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên Đương kim Hoa hậu Hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên cao 1,71m. Dù sở hữu chiều cao không quá nổi bật so với nhiều đối thủ khác tại sân chơi Miss Grand International 2021, Thùy Tiên vẫn ghi điểm với vóc dáng khỏe khoắn, gợi cảm, cơ bụng săn chắc cùng số đo hình thể: 83-62-92. Không những thế, khi đứng trước ống kính, Thùy Tiên luôn nhận được nhiều lời khen nhờ thần thái cuốn hút, những bước đi tự tin và biết cách làm chủ thần thái. Hoa hậu Thùy Tiên chuộng các kiểu bikini thiết kế táo bạo, làm nổi bật vòng một nóng bỏng. Người đẹp sinh năm 1998 tự tin khoe vóc dáng với thiết kế áo tắm màu hồng nhạt Thanh Thủy Thanh Thủy hiện tại vẫn đang giữ được số đo 80-63-94 giống lúc tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022.

So với thời điểm mới đăng quang, Thanh Thủy ngày càng thay đổi theo hướng gợi cảm và trưởng thành. Cô cho biết dù hiện tại là đương kim Hoa hậu Việt Nam, thực tế cô không khác gì trước đây. Mỗi ngày, cô dậy sớm làm việc, tranh thủ thời gian tập thể dục. Số đo cơ thể của Thanh Thủy giống lúc thi Hoa hậu Việt Nam là 80-63-94. Thiên Ân Miss Grand Vietnam 2022 là nhân vật thường xuyên bị "body shaming" nhất trong tất cả các nàng hậu. Tuy nhiên, đến cả anti-fan cũng khó phủ nhận rằng thắt eo của Thiên Ân thực sự đẹp và đúng với khuôn mẫu của một chiếc đồng hồ cát. Đoàn Thiên Ân gây chú ý bởi gương mặt rạng rỡ, thần thái tươi tắn Đoàn Thiên Ân ghi điểm nhờ gương mặt sắc sảo và chiều cao ấn tượng 1m75. Ngoài ra, người đẹp còn gây ấn tượng với tư duy nhạy bén và cách trả lời ứng xử thông minh. Mai Phương Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai. Mai Phương sở hữu chiều cao 1m70, số đo hình thể lần lượt là 82 - 63 - 92cm Diện bikini, Mai Phương khoe ba vòng 82-63-92 cm. Cô kết hợp cùng phụ kiện tăng vẻ ấn tượng. Người đẹp sinh năm 1999 thể hiện cá tính riêng với những bộ trang phục nổi loạn Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Mai Phương còn có trình độ học vấn đáng nể. Cô từng giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm 2016, giải Ba học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh 2017 và nhiều lần nhận học bổng của trường.

Hoa hậu H'Hen Niê tung váy đỏ rực trong hang động Tú Làn đẹp hùng vĩ Hoa hậu H'Hen Niê tung bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp lung linh trong hệ thống hang động Tú Làn (tỉnh Quảng Bình).

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