Hoa hậu H'Hen Niê tung váy đỏ rực trong hang động Tú Làn đẹp hùng vĩ

Hoa hậu H'Hen Niê tung bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp lung linh trong hệ thống hang động Tú Làn (tỉnh Quảng Bình).
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Hành trình 4 ngày 3 đêm tại Quảng Bình mang đến cho H'Hen Niê những trải nghiệm khó quên. Ấn tượng trước cảnh đẹp thiên nhiên, H'Hen Niê và ê-kíp quyết định thực hiện bộ ảnh thời trang, nhằm quảng bá du lịch nước nhà đến du khách.
H’Hen Niê chia sẽ với truyền thông cô cảm thấy vui, hào hứng và thích thú khi thực hiện bộ ảnh này, dù điều kiện chụp ảnh thiếu thốn, không đủ tiện nghi như trong studio. Khi di chuyển khám phá các hang động, ê kíp sẽ dừng lại ở những vị trí đẹp để chụp.
“Nếu như chụp trong studio có ê kíp chăm sóc thì khi chụp ở hang động Hen phải tự lo mọi thứ, từ trang điểm, làm tóc đến trang phục.
Chụp hình ở hang động Hen ưu tiên chọn màu sắc nổi bật, để tôn lên vẻ đẹp của hang động hơn là chăm chút bản thân” - H’Hen Niê chia sẻ.
Vì sự hữu tình của phong cảnh thiên nhiên, nàng hậu người Ê-đê cho biết đã “quên mất” việc tạo dáng mà hoàn toàn tận hưởng khung cảnh xung quanh.
Hiện tại, H'Hen Niê tất bật với lịch trình làm việc của mình. Cô vừa tham gia show thời trang Giao Hoà tại Ý của NTK Hoàng Hải. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 cũng đang đảm nhận vai trò host cho chương trình truyền hình thực tế Top chef Vietnam.
Mở màn bộ sưu tập, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 H'Hen Niê và Hoa hậu Hoàn vũ Italy 2021 Caterina Di Fuccia sánh bước cùng nhau trong trang phục áo dài tông đen - trắng đối lập nhau.