Hoa hậu H'Hen Niê tung váy đỏ rực trong hang động Tú Làn đẹp hùng vĩ

Hoa hậu H'Hen Niê tung bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp lung linh trong hệ thống hang động Tú Làn (tỉnh Quảng Bình).

Hành trình 4 ngày 3 đêm tại Quảng Bình mang đến cho H'Hen Niê những trải nghiệm khó quên. Ấn tượng trước cảnh đẹp thiên nhiên, H'Hen Niê và ê-kíp quyết định thực hiện bộ ảnh thời trang, nhằm quảng bá du lịch nước nhà đến du khách. Bộ ảnh khoe vẻ đẹp của thạch nhũ trong hệ thống hang động Tú Làn

Hoa hậu H'Hen Niê diện trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa Không giống với các hang động khác, hang Sơng có các thềm san hô hóa thạch, mang đến cho H'Hen Niê cảm giác như “lạc vào thế giới thần tiên”. H'Hen Niê tạo dáng bên cạnh những khối thạch nhũ của hang Sơng, nơi có hệ thống thạch nhũ độc đáo nhất tại hệ thống hang động Tú Làn. H’Hen Niê chia sẽ với truyền thông cô cảm thấy vui, hào hứng và thích thú khi thực hiện bộ ảnh này, dù điều kiện chụp ảnh thiếu thốn, không đủ tiện nghi như trong studio. Khi di chuyển khám phá các hang động, ê kíp sẽ dừng lại ở những vị trí đẹp để chụp.

“Nếu như chụp trong studio có ê kíp chăm sóc thì khi chụp ở hang động Hen phải tự lo mọi thứ, từ trang điểm, làm tóc đến trang phục. Chụp hình ở hang động Hen ưu tiên chọn màu sắc nổi bật, để tôn lên vẻ đẹp của hang động hơn là chăm chút bản thân” - H’Hen Niê chia sẻ.

Vì sự hữu tình của phong cảnh thiên nhiên, nàng hậu người Ê-đê cho biết đã “quên mất” việc tạo dáng mà hoàn toàn tận hưởng khung cảnh xung quanh. Hiện tại, H'Hen Niê tất bật với lịch trình làm việc của mình. Cô vừa tham gia show thời trang Giao Hoà tại Ý của NTK Hoàng Hải. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 cũng đang đảm nhận vai trò host cho chương trình truyền hình thực tế Top chef Vietnam. Chương trình có sự góp mặt của hoa hậu H’Hen Niê, Trần Tiểu Vy, Hà Kiều Anh, người mẫu Lê Hoàng Phương, ca sĩ Hồng Nhung…

H’hen Niê diện thiết kế in hình công trình kiến trúc biểu tượng của Venice. Caterina Di Fuccia mặc trang phục với Tháp Rùa, Hồ Gươm và hoa đào mùa xuân Hà Nội. Mở màn bộ sưu tập, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 H'Hen Niê và Hoa hậu Hoàn vũ Italy 2021 Caterina Di Fuccia sánh bước cùng nhau trong trang phục áo dài tông đen - trắng đối lập nhau.

Hoa hậu H'Hen Niê nói gì trước nghi vấn bí mật đính hôn sau khi chia tay bạn trai lâu năm? Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, H'Hen Niê đã đăng tải loạt ảnh đang vi vu tại Italia nhân một chuyến công tác, đặc biệt ngón áp út đeo một chiếc nhẫn to khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn nàng hậu đã đính hôn.

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