Hoa hậu H'Hen Niê nói gì trước nghi vấn bí mật đính hôn sau khi chia tay bạn trai lâu năm?

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, H'Hen Niê đã đăng tải loạt ảnh đang vi vu tại Italia nhân một chuyến công tác. Đặc biệt, người hâm mộ đã tinh ý soi ra chi tiết H'Hen Niê đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út. Điều này khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn nàng hậu đã đính hôn trong bí mật.

H'Hen Niê sinh năm 1992 ở Đắk Lắk, là người dân tộc Ê đê. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau đó, H'Hen Niê đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Universe 2018 và xuất sắc lọt top 5 chung cuộc. Đến nay, H'Hen Niê vẫn là người nắm giữ thành tích cao nhất mà Việt Nam từng giành được ở đấu trường sắc đẹp này.

Sau đó H'Hen Niê đã lập tức lên tiếng đính chính, cô cho biết: "À không phải, nhẫn tự mua, tự đeo cho vui thôi".

Ngay lúc này, một tài khoản bình luận: "Đó có phải là một chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay của bạn không?! Xin chúc mừng, Hen! Bạn thật xinh đẹp, từ trong ra ngoài! Bạn xứng đáng với những điều tốt nhất!".

Hiện tại, chia sẻ này của H'Hen Niê đang thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là các fan hâm mộ của nàng hậu.

Trước đó, tối ngày tối ngày 8/4, Hoa hậu H'Hen Niê xác nhận đã chia tay bạn trai - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - sau nhiều năm bên nhau.

Top 5 Miss Universe 2018 chia sẻ: "Chuyện tình cảm của tôi hiện tại đã dừng lại. Tôi rất trân trọng quãng thời gian đó. Lần đầu tiên tôi yêu nên những cảm xúc ấy cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Tôi nghĩ chữ duyên rất khó lý giải và cảm ơn vì đã cùng tôi trong những tháng năm qua".

Tuấn Khôi nhiều lần đăng ảnh úp mở về bạn gái

Tuy nhiên, nàng hậu đã nhanh chóng xóa đi dòng trạng thái này, khiến dân cư mạng thêm phần tò mò.

Theo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, bạn trai là người tử tế, chân thành và đáp ứng đủ tiêu chí mà cô mong muốn. Anh sống kín tiếng và âm thầm đứng sau hỗ trợ công việc cho cô.

Trong nhiều năm hẹn hò, H'Hen Niê và Tuấn Khôi từng có thời gian rạn nứt hồi năm 2020. Tuy nhiên, họ đã quay lại sau vài tháng chia tay. Tiết lộ về nguyên nhân chia tay lần đó, H'Hen Niê nói: "Lần đầu tiên yêu một người, tôi tưởng tượng tình yêu sẽ như trong phim nhưng thực sự nó không giống như vậy".