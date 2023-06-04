Năm 2011, Ngọc Hiếu sang Thái Lan chuyển giới. Quyết định của Hiếu không nhận được sự đồng ý của gia đình. Chính vì thế, Ngọc Hiếu trải qua một tháng trời nằm viện nơi "đất khách quê người" mà không có người thân bên cạnh. Cậu sụt 13 kg và có lúc nghĩ tới cái chết. Sau ca phẫu thuật ấy, Ngọc Hiếu được trở về đúng với hình hài mà cậu luôn mong ước - hình hài của một cô gái.

Hương Giang tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu. Sinh ra trong một gia đình ở Hà Nội, bố làm thiết kế pano quảng cáo, mẹ làm nội trợ. Hiếu có một chị gái. Hiếu là con trai duy nhất của gia đình nên được bố mẹ rất cưng chiều và đặt nhiều kỳ vọng.

Lúc ấy, các đường nét trên khuôn mặt của Hương Giang được cho là còn khá "cứng". Nhưng sau này, cô dần hoàn thiện vẻ ngoài và ngày càng nữ tính. Mỗi lần xuất hiện, ca sĩ đều gây chú ý bởi sắc vóc rạng rỡ.

Năm 2018, Hương Giang Idol tham gia cuộc thi "Hoa hậu chuyển giới" tại Thái Lan. Cô muốn câu chuyện về hành trình tìm về với giới tính thực của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người. Đặc biệt, trước đêm chung kết, bố Hương Giang sang ủng hộ con gái.

Cô nàng dần hoàn thiện vẻ ngoài và ngày càng nữ tính

Có thời điểm, vóc dáng Hương Giang bị chê vì quá gầy gò. Hoa hậu 9X chia sẻ vào năm 2018, cô từng phải ép cân để thi nhan sắc quốc tế và sau đó việc giảm cân vẫn không có điểm dừng. Ý thức được nhược điểm của bản thân, Hương Giang luôn nỗ lực tập luyện.

Hiện tại, Hương Giang sở hữu ngoại hình quyến rũ, 3 vòng gợi cảm, không còn "gầy trơ xương" hay bị chê "nam tính" như xưa. Người đẹp chia sẻ cô theo đuổi nhiều bài tập khắc nghiệt để cải thiện vóc dáng. Thói quen yêu thích của Hương Giang là mỗi sáng thức dậy đến phòng tập, dành 2 tiếng tập gym.

Hương Giang sở hữu ngoại hình quyến rũ, 3 vòng gợi cảm, không còn "gầy trơ xương" hay bị chê "nam tính" như xưa

Về chế độ ăn uống, Hương Giang từng chia sẻ: 'Ăn kiêng khem là cơ thể sẽ không có sức. Tôi ăn rất nhiều rau củ quả và đạm từ thịt, cá, trứng, gà. Chế độ ăn của tôi rất khoa học nên có thể vừa giữ dáng mà vẫn đảm bảo sức khỏe'.

Cô nàng luôn áp dụng chế độ ăn uống khoa học

Bên cạnh những lời khen, vẫn còn những ý kiến trái chiều hay bình luận soi mói khuyết điểm hình thể của Hương Giang. Tuy nhiên, nữ diễn viên "Sắc đẹp dối trá" thường chọn cách "ngó lơ". Cô từng tâm sự: 'Quan trọng là mỗi ngày tôi cảm thấy vui vì mình ngày càng trở nên xinh đẹp, tự tin hơn. Nói thật, tôi không buồn vì những lời soi mói như bàn chân, bàn tay… Nếu mọi người thấy vui thì cứ trêu, còn tôi thấy chuyện đó đã cũ với mình'.

Người đẹp chọn cách ngó lơ những bình luận tiêu cực về mình

Được biết, cô nàng từng hẹn hò với doanh nhân Matt Liu nhưng cả hai đã 'đường ai nấy đi' vào năm 2022. Sau đó Hương Giang khá kín tiếng về đời tư và tập trung vào các dự án công việc. Gần đây, công ty của Hương Giang bị phạt 55 triệu đồng vì tổ chức cuộc thi nhan sắc Đại sứ Hoàn mỹ không xin phép.