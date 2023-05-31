Hoa hậu Khánh Vân phản ứng cực gắt phát ngôn 'sau một đêm ngủ dậy, có nhà và xe mới'

Sao Việt 31/05/2023 11:10

Tối 30/5, Hoa hậu Khánh Vân lên tiếng trên trang cá nhân phản hồi về phát ngôn “sau một đêm ngủ dậy, tôi bỗng có nhà và xe mới" lan truyền trên MXH.

Khánh Vân sinh năm 1995, hoạt động ở vai trò người mẫu. Năm 2019, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó ghi tên mình vào Top 21 Miss Universe 2020.

Hoa hậu Khánh Vân phản ứng cực gắt phát ngôn 'sau một đêm ngủ dậy, có nhà và xe mới' - Ảnh 1
Hoa hậu Khánh Vân phản ứng cực gắt phát ngôn 'sau một đêm ngủ dậy, có nhà và xe mới' - Ảnh 2
Hoa hậu Khánh Vân rạng rỡ trong bộ ảnh đón tuổi 28

Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân có một chia sẻ dài trên trang cá nhân liên quan việc thông tin chia sẻ trong một bài phỏng vấn bị bóp méo, xuyên tạc. Cụ thể cô viết: "Trong một bài phỏng vấn gần đây, Vân có trả lời rằng: "Sau một đêm thức dậy, mình bỗng có nhà mới, xe mới, mình có một ekip luôn bên cạnh hỗ trợ, và những áp lực từ từ tìm đến nữa" khi được hỏi: "Cùng với sự nổi tiếng, được nhiều người biết đến, cuộc sống của chị biến động nhiều không sau ngày đăng quang?" đây là câu trả lời của người đẹp từng từ năm 2020 về sự thay đổi trong cuộc sống sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Hoa hậu Khánh Vân phản ứng cực gắt phát ngôn 'sau một đêm ngủ dậy, có nhà và xe mới' - Ảnh 3
Thông tin của Khánh Vân bị bóp méo, chia sẻ trên nhiều diễn đàn với lời lẽ tiêu cực

Ngoài ra, cô còn còn giải thích rõ về việc được tặng xe, nhà sau khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Theo đó, nàng hậu cũng xác nhận đã trả lại những tài sản này cho ban tổ chức sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào giữa tháng 6/2022. 

 "Nhà và xe là giải thưởng của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trao tặng cho Vân khi đạt được danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, đó là thành quả của những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của Vân.

Phần thưởng này đã đồng hành cùng Vân trong suốt hơn hai năm nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, gắn liền với Vân trong với rất nhiều kỷ niệm, xe giúp Vân đi đến những nơi cần mình giúp đỡ, đồng hành cùng Vân trên rất nhiều chặng đường ý nghĩa, nhà là nơi Vân lưu giữ những kỷ niệm trong suốt nhiệm kỳ mà Vân không thể nào quên được. Và khi hết nhiệm kỳ thì phần thưởng đó tiếp tục được trao lại cho Hoa hậu kế nhiệm, những giá trị mà Vân vô cùng trân quý". 

Hoa hậu Khánh Vân phản ứng cực gắt phát ngôn 'sau một đêm ngủ dậy, có nhà và xe mới' - Ảnh 4
Khánh Vân quan niệm: “Thời gian đương nhiệm có hạn nhưng sứ mệnh của một hoa hậu là mãi mãi".

Khánh Vân cho biết đã bị hiểu nhầm, vướng vào ồn ào tương tự từ năm 2019 nhưng đến nay phải lên tiếng đính chính để sự việc không đi quá xa dẫn đến những chuyện không đáng có.

"Vân cũng luôn hi vọng mọi người sẽ tiếp nhận thông tin sẽ được rõ ràng, văn minh, đầy đủ, có kiểm chứng và không cổ súy cho những hành động bạo lực ngôn từ, làm tổn thương người khác trên mạng xã hội", Khánh Vân nhấn mạnh. 

Đây không phải lần đầu tiên Khánh Vân "nổi đoá" trước những thông tin tiêu cực về mình. Trước đó khi bị chê bai nhan sắc, cô đã đáp trả thẳng thắn: "Mọi người bữa giờ cũng hay "cà khịa" với mình, nói là mình hô. Thật ra mình hô thiệt, nhưng mẹ nói mình hô duyên nên mình quyết định sẽ để nụ cười này.

Hoa hậu Khánh Vân phản ứng cực gắt phát ngôn 'sau một đêm ngủ dậy, có nhà và xe mới' - Ảnh 5
Những chia sẻ của Khánh Vân thu hút sự chú ý, nàng hậu được người hâm mộ bênh vực trong sự việc này

Mọi người cũng nói Vân mắt buồn, thật ra mắt Vân cũng buồn thiệt, do mình cười thì không thể mở mắt ra được. Nhưng nhìn mình rất châu Á phải không? Gửi lời đến antifan thì mình cũng có nhiều điều, nhưng chắc do các bạn yêu thương mình quá nên hay quan tâm đến mình. Mình thấy các bạn quan tâm mình còn hơn fan của mình. Cảm ơn các bạn, cứ tiếp tục cho mình ý kiến và đóng góp thật nhiều".

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