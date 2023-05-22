Hà Kiều Anh trải lòng về câu chuyện vừa mới đăng quang hoa hậu đã bị đồn vào viện nạo thai

Khi đó, Hà Kiều Anh 16 tuổi, đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Từ thời điểm đăng quang đó, cuộc đời cô bước sang trang mới và kéo dài sự nổi tiếng hơn 30 năm về sau.

Hà Kiều Anh được công chúng biết đến nhiều sau khi đăng quang hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 3 vào năm 1992. Cô được xem là hoa hậu đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất từ trước đến nay của cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam).

Dù danh vọng đến với cô từ rất sớm nhưng trong thời gian vừa mới đương nhiệm cô mắc phải nhiều lùm xùm gây chấn động làng giải trí Việt lúc bấy giờ.

Ngoài ra cô còn được đánh giá cao trong vai trò diễn viên khi đảm nhận nhiều vai diễn để lại ấn tượng trong lòng khán giả như Lục Vân Tiên, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Hạnh phúc có thật, Lối sống sai lầm,...

Cụ thể, nàng hậu chia sẻ sau khi trở thành hoa hậu cô có vào bệnh viện Từ Dũ thăm người thân, hôm sau đồng loạt các trang báo đều đưa tin Hà Kiều Anh lén đi nạo thai sau đăng quang. Sự việc trên khiến một Hà Kiều Anh tuổi còn rất trẻ cảm thấy rất sốc và lo lắng trước ''búa rìu'' dư luận.

Hà Kiều Anh trải lòng với MC Ngọc Khánh về khoảng thời gian vướng tin đồn ác ý khi vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992

Cô chia sẻ thêm mặc dù thời điểm đấy trải qua không ít bàn tán từ những người xung quanh nhưng cô không hề oán trách số phận. Ngược lại, nàng hậu còn cảm thấy bản thân may mắn khi nhận được những thử thách mà ông trời đã sắp đặt, giúp cô trưởng thành như ngày hôm nay.

Ngoài ra, trong sự nghiệp đã không ít lần nàng hậu nhận phải chỉ trích từ khán giả. Trong cuộc thi sắc đẹp Miss Grand Viet Nam 2022, Hà Kiều Anh vinh dự được đảm nhận vai trò ban giám khảo. Tại đây, nàng hậu bị cho là thiếu chuyên nghiệp khi cứ chăm chăm nhìn điện thoại khi thí sinh trình diễn.

Hà Kiều Anh bị chỉ trích thiếu chuyên nghiệp trong cuộc thi Miss Grand Viet Nam 2022

Ngay sau đó nàng hậu cũng lên tiếng đính chính cho bản thân rằng cô không hề chăm chăm nhìn vào điện thoại, những lúc cô bấm điện thoại có thể là giờ giải lao và bị máy quay lia trúng. Nàng hậu còn cho biết bản thân ý thức được trách nhiệm lớn lao của mình đối với cuộc thi và khán giả hãy yên tâm tin tưởng cô.

Năm 2007, sau cuộc hôn nhân tan vỡ Hoa hậu Hà Kiều Anh bí mật tổ chức đám cưới với người chồng thứ hai. Hậu kết hôn, Hà Kiều Anh cũng rời showbiz, chuyển hướng sang kinh doanh và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng.

Hà Kiều Anh hạnh phúc bên ông xã doanh nhân và các con

Hoa hậu Hà Kiều Anh của hiện tại có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên gia đình. Đặc biệt, ở tuổi 46, Hoa hậu Việt Nam 1992 có gia tài được định lượng hàng chục triệu USD. Hà Kiều anh hiện có "đủ nếp đủ tẻ" với 2 bé trai là Vương Khang, Vương Khôi và 1 bé gái Huỳnh Viann. Gia đình Hoa hậu 7X thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh ở khắp nơi trên thế giới.