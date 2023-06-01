Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tiết lộ dự án đặc biệt dành cho những bé gái khiến người hâm mộ cảm động

Sao Việt 01/06/2023 16:15

Từ sau khi đăng quang ''Miss Grand Viet Nam 2022'', Đoàn Thiên Ân gây được ấn tượng và thiện cảm trong lòng công chúng nhờ vào những hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa.

Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam). Sau đó, người đẹp gốc Long An đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi cuộc thi Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) tại Indonesia và đạt thành tích Top 12 chung cuộc.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tiết lộ dự án đặc biệt dành cho những bé gái khiến người hâm mộ cảm động - Ảnh 1
Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Viet Nam 2022 
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tiết lộ dự án đặc biệt dành cho những bé gái khiến người hâm mộ cảm động - Ảnh 2
Đoàn Thiên Ân xuất sắc vào Top 12 chung cuộc khi tham gia Miss Grand International 2022 

Mới đây, Đoàn Thiên Ân vừa chính thức ra mắt dự án “Khuyết” nhằm sẻ chia cảm xúc với những trẻ em gái đồng cảnh ngộ với mình. Người đẹp tâm sự, từ nhỏ đã mồ côi mẹ nên cô lớn lên chỉ có tình yêu thương của bố. Bởi lẽ đó, cô rất thấu hiểu và đồng cảm với khó khăn mà những em nhỏ, đặc biệt là các bé gái phải trải qua trong quá trình trưởng thành mà khuyết đi sự yêu thương từ cha mẹ. 

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tiết lộ dự án đặc biệt dành cho những bé gái khiến người hâm mộ cảm động - Ảnh 3
Đoàn Thiên Ân chính thức ra mắt dự án “Khuyết” nhằm sẻ chia cảm xúc với những trẻ em gái đồng cảnh ngộ với mình

Dự án ra đời cũng là cách để Thiên Ân có thể sẻ chia cảm xúc, sưởi ấm tổn thương và lấp đầy tình yêu thương cho những bé gái đồng cảnh ngộ với mình. Người đẹp tích cực đưa ra những lời khuyên cho các bé về những kỹ năng mềm cần thiết như bảo vệ, chăm sóc bản thân, quản lý cảm xúc,… 

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tiết lộ dự án đặc biệt dành cho những bé gái khiến người hâm mộ cảm động - Ảnh 4
Trong sự kiện Đoàn Thiên Ân gửi tặng các em gái nhỏ những chiếc túi xinh xắn

Thông qua dự này này, đương kim "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022" mong muốn gửi đi bức thông điệp ý nghĩa đến các em nhỏ rằng: “Dù khuyết hay tròn thì chúng ta vẫn là một vầng trăng soi sáng con đường mình đi. Và chỉ cần trăng còn sáng thì chúng ta hãy còn nỗ lực, phấn đấu bước tiếp và vẽ tiếp ước mơ của mình”. Dự án ngay khi lan tỏa đều nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tiết lộ dự án đặc biệt dành cho những bé gái khiến người hâm mộ cảm động - Ảnh 5
Hoa hậu Thiên Ân chia sẻ ý nghĩa của dự án đặc biệt dành cho trẻ em gái 

Sau cuộc thi sắc đẹp tại xứ người, Đoàn Thiên Ân trở về quê nhà tại Long An thực hiện nhiều dự án cộng đồng. Nàng hậu đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Long An để thăm hỏi những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tiết lộ dự án đặc biệt dành cho những bé gái khiến người hâm mộ cảm động - Ảnh 6

Đoàn Thiên Ân đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Long An để thăm hỏi những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại đây, người đẹp sinh năm 2000 tổ chức bếp ăn tình thương với 400 suất ăn dinh dưỡng dành tặng cho những người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ và người tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Long An.

Ngoài việc tự tay nấu những suất ăn dinh dưỡng, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 còn trao tặng 30 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm như: sữa, bánh, nước trái cây, dầu gội… đến những hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà. 

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tiết lộ dự án đặc biệt dành cho những bé gái khiến người hâm mộ cảm động - Ảnh 7
Đoàn Thiên Ân nấu ăn và tặng nhu yếu phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn 

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 cũng cho biết thêm, cô sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương thông qua chương trình “Tết hạnh phúc” tại vùng cao miền Trung trong thời gian tới.

Đoàn Thiên Ân xác nhận tham gia giải thể thao quốc tế, gặp gỡ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới

Đoàn Thiên Ân xác nhận tham gia giải thể thao quốc tế, gặp gỡ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới

Người hâm mộ không khỏi vui mừng và phấn khích khi giải quần vợt quốc tế Terra Wortmann Open đăng hình đại diện Việt Nam duy nhất tham dự là hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

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