Đại diện Việt Nam Đặng Thanh Ngân gây tranh cãi với màn thể hiện khả năng nói tiếng Anh ở phòng thi SupraChat của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2023.

Ngày 10/6 mới đây, người đẹp Đặng Thanh Ngân - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 cùng các thí sinh tham gia vòng thi SupraChat. Ngay sau khi kết thúc, phần thi của Thanh Ngân được đăng tải nhanh chóng trên các diễn đàn sắc đẹp và gây nhiều tranh cãi. Ngày 10/6 mới đây, người đẹp Đặng Thanh Ngân - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 cùng các thí sinh tham gia vòng thi SupraChat. Cụ thể, trong phần thi Supra Chat, người đẹp Đặng Thanh Ngân được xếp ở nhóm thứ 3, đồng hành cùng các đại diện khác đến từ Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Ấn Độ... Các người đẹp cùng giao lưu và trả lời những câu hỏi được đặt ra từ MC.

Ở phần giới thiệu bản thân, Thanh Ngân trả lời bằng tiếng anh. Cô nàng cho biết đang là diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp tại Việt Nam, cô cũng chia sẻ bản thân bị ảnh hưởng bởi tính cách của phụ nữ miền Tây như chăm chỉ, hào phóng với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, trong 2 câu hỏi tiếp theo, cô nàng lại chọn trả lời bằng tiếng Việt. Khi được hỏi đến vấn đề miệt thị ngoại hình, người đẹp Thanh Ngân cho biết mỗi người có định nghĩa về cái đẹp khác nhau nên đôi khi sẽ dành những lời khó nghe cho đối phương, cô cho biết, khi đối diện với những bình luận tiêu cực, không nên để ý mà hãy cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày.

Với câu hỏi tiếp theo, khi được MC hỏi về điều mà bạn mơ ước từ cách đây 5 năm, Thanh Ngân đã có câu trả lời chung chung, cụ thể là trong 5 năm trước, cô chưa đủ tự tin nhưng hiện tại cảm thấy bản thân đã dần trưởng thành hơn. Trên các diễn đàn sắc đẹp, phần thi của cô nhanh chóng gây nhiều tranh cãi, nhiều khán giả của các cuộc thi sắc đẹp bày tỏ sự thất vọng với khả năng tiếng Anh của Đặng Thanh Ngân, từ cách phát âm, từ vựng và ngữ pháp của cô nàng không được đánh giá cao. Ngoài ra, cô nàng còn thiếu tự tin vào khả năng ngoại ngữ khi chọn cách trả lời bằng tiếng Việt ở hai câu hỏi quan trọng. Ngày 5/5, đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) bất ngờ công bố Á hậu 2 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 Đặng Thanh Ngân được cử đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2023. Đơn vị nắm giữ bản quyền bất ngờ công bố Á hậu 2 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 Đặng Thanh Ngân được cử đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2023. Được biết, Đặng Thanh Ngân sinh năm 1999 tại Sóc Trăng. Cô sở hữu chiều cao 1,75m, cân nặng: 55kg, số đo ba vòng: 85-60-95. Người đẹp là Á hậu 2 Hoa hậu đại dương 2017, Hoa khôi sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ 2017, là "Ngôi sao danh vọng- Leading Stars 2018". Người đẹp là Á hậu 2 Hoa hậu đại dương 2017, Hoa khôi sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ 2017, là "Ngôi sao danh vọng- Leading Stars 2018". Trước đó, năm 2022 đại diện Việt Nam Nguyễn Huỳnh Kim Duyên xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2, trở thành đại diện Việt Nam nắm giữ thành tích cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp này. Trước đó, năm 2022 đại diện Việt Nam Nguyễn Huỳnh Kim Duyên xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2.

Đại diện Việt Nam 'out' khỏi bảng dự đoán Top 20 cuộc thi sắc đẹp Miss Supranational 2023 Đại diện Việt Nam - Đặng Thanh Ngân không phải là sự lựa chọn đáng cân nhắc nhất đối với các chuyên gia sắc đẹp tại Miss Supranational 2023.

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