Bị đồn 'đi chơi với ai là người đó có bầu', bác sĩ Cao Hữu Thịnh lên tiếng đáp trả

Tiếng tăm của bác sĩ Thịnh còn siêu siêu hot trên các nền tảng mạng xã hội. Anh cũng thường đăng các clip tư vấn, trò chuyện với chị em đến khám, lâu lâu còn làm cả clip tình huống nghề y đăng trên TikTok. Trang cá nhân của BS Thịnh trên các nền tảng đều có lượt theo dõi lớn, khoảng 700.000 - 800.000 flowers, bài đăng nào cũng thu hút tương tác lớn. Anh cũng nhiệt tình trả lời bình luận, giải đáp thắc mắc của mọi người.

Thời gian qua, bác sĩ Cao Hữu Thịnh là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Nam bác sĩ ngoài chuyên môn sản phụ khoa còn được xem là "mát tay" trong điều trị hiếm muộn, thụ tinh nhân tạo và phẫu thuật thẩm mỹ. Anh rất nổi tiếng là người đàn ông "làm hàng nghìn phụ nữ có bầu còn được rối rít cảm ơn".

Bên dưới phần bình luận của bức ảnh, nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú khi thấy bác sĩ sản khoa khá lại có mối quan hệ khá mật thiết với các nghệ sĩ Vbiz. Nhiều cư dân mạng còn vui đùa rằng, có lẽ nào bác sĩ Thịnh sắp vào showbiz?

Tên tuổi của nam bác sĩ này càng nhận được nhiều sự chú ý hơn khi anh liên tục xuất hiện trong những bữa tiệc thân mật với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz. Trong đó phải kể đến loạt ảnh bác sĩ Thịnh check in cùng hàng loạt mỹ nhân Vbiz, từ Ngọc Trinh, Lệ Quyên tới Sam rồi Trương Quỳnh Anh,… Bức ảnh này cũng được Sam đăng tải trên trang cá nhân của cô với dòng trạng thái: "Gặp nhau là tới công chuyện liền, hồi hộp ghê".

Bên cạnh đó, nhiều bình luận khác cũng cho rằng, có lẽ, các mỹ nhân Vbiz này cần nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ Thịnh trong việc tìm con cái nên giữa họ có mối quan hệ mật thiết với nhau cũng là chuyện bình luận. Tuy nhiên, cũng chính lối suy nghĩ này của nhiều dân mạng đã khiến vị bác sĩ phải lên tiếng đính chính.

Theo đó, dưới phần bình luận của bức ảnh này, bác sĩ Cao Hữu Thịnh viết: "Không biết từ bao giờ, hễ tui đi chơi với ai là thiên hạ đồn rần rần người ta sắp có bầu vậy trời ! Tui là bác sỹ, cũng là con người nên cho tui đi chơi, tìm người yêu với chứ ! Mấy em đồn như vậy ai dám chơi với anh nữa em ơi".

Bị đồn 'đi chơi với ai là người đó có bầu', bác sĩ Cao Hữu Thịnh lên tiếng đáp trả

Đáp lại phần bình luận này, Sam còn viết phần trả lời khá hài hước: "Khổ thân anh "guộc". Anh tui đang tìm người yêu nha mọi người ơi".

Được biết, bác sĩ Cao Hữu Thịnh theo nghề sản khoa được hơn 20 năm. Anh từng tiết lộ anh chọn nghề y là bởi lời hứa với người mẹ quá cố của mình. Khi anh đang học lớp 10, mẹ anh bị ung thư cổ tử cung. Trước khi mất, bà nhắn nhủ anh nên theo ngành y để chữa bệnh cứu người.

Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh

Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu cùng khung hình với bác sĩ Thịnh

Thời đi học, bác sĩ Thịnh đậu 1 lúc 3 trường đại học, nhưng anh quyết định theo ngành y. Học y xong, anh thực tập ở khoa sản. Thấy anh mổ xẻ khéo, Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (nguyên Giám đốc BV Từ Dũ) đã tạo điều kiện cho anh sang Pháp du học 2 năm về phẫu thuật thẩm mỹ. Trở về Việt Nam, anh cũng có cơ hội làm chuyên về thẩm mỹ nhưng vẫn không muốn từ bỏ sản khoa. Cuối cùng, anh lại quyết định trở thành bác sĩ của chị em, vì nhớ lời mẹ.