Thiên Ân không giấu nổi cảm xúc khi nhiệm kì tại tại Miss Grand Vietnam 2022 sắp kết thúc

Kể từ sau khi đăng quang tại Miss Grand Vietnam 2022 cuộc sống của Thiên Ân được đông đảo khán giả quan tâm.

Trên trang cá nhân, Đoàn Thiên Ân đăng tải bài viết dài chia sẻ cảm xúc trước khi kết thúc nhiệm kì tại Miss Grand Vietnam 2022. Với Thiên Ân, hành trình chạm tới vương miện đầy trông gai, giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều. Đoàn Thiên Ân bày tỏ: "Đây chắc là câu hỏi em nhận được nhiều nhất từ hôm qua đến giờ. Ngay từ lúc bắt đầu nhiệm kỳ của mình, em đã nghĩ đến ngày nhiệm kỳ của em kết thúc.Với em hành trình trở thành Miss Grand Vietnam 2022 của em hết sức chông gai, nhưng đội trên đầu mình chiếc vương miện này lại còn khiến bản thân mình kiên cường và trưởng thành hơn nữa. Thời gian trôi nhanh quá...càng đến gần ngày final valk trong lòng em càng xúc động nhiều hơn. 258 ngày, mỗi ngày trôi qua với em đều ý nghĩa và có những giá trị đặc biệt. Và em sẽ để dành chia sẻ vào đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2023 nhé".

Với Thiên Ân, hành trình chạm tới vương miện đầy trông gai, giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đó dàn người đẹp của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022-Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 vừa có cuộc hội ngộ trước thềm kết thúc nhiệm kỳ. Hoa hậu và các á hậu hậu khoe sắc vóc thăng hạng sau 8 tháng đăng quang. Mỗi người một vẻ đẹp riêng, tự tin khoe trọn thần thái “cực chất.” Nhan sắc của 5 người đẹp Miss Grand Vietnam 2022 trước thềm kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sau 8 tháng đương nhiệm đã trưởng thành hơn nhiều với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Người đẹp này còn cho ra mắt chuỗi series “Học sách” được nhiều khán giả yêu thích, dự án ý nghĩa “Khuyết Workshop”… cũng như tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Thiên Ân ngày càng định hướng rõ nét được hình ảnh thương hiệu bản thân.

Với Thiên Ân, hành trình chạm tới vương miện đầy trông gai, giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều. Đoàn Thiên Ân có thế mạnh về tiếng Anh, đủ khả năng giao tiếp một cách lưu loát. Trong cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân cũng đã xuất sắc đạt Giải thưởng thuyết trình về hòa bình hay nhất. Sau khi đăng quang tại Miss Grand International 2022, Đoàn Thiên Ân thành công chiếm trọn tình cảm của các fan sắc đẹp với nhiều việc làm ý nghĩa. Đoàn Thiên Ân thành công chiếm trọn tình cảm của các fan sắc đẹp. Bằng chứng là mỗi chia sẻ, hình ảnh của người đẹp đều nhận được lượt tương tác "khủng" trên mạng xã hội Đoàn Thiên Ân được chú ý nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nổi bật và khả năng catwalk ấn tượng. Người đẹp cao 1m75, cân nặng 60kg và có số đo ba vòng lần lượt là 88,5-66-98. Trong chương trình, Đoàn Thiên Ân từng gây chú ý với câu chuyện bị miệt thị ngoại hình. Thiên Ân tiết lộ cô từng nặng đến 75kg và luôn tự ti về ngoại hình. Sau đó, cô quyết tâm giảm 15 kg trong khoảng bốn tháng và có được nhan sắc lẫn hình thể như hiện tại.

Xúc động chuyện tình đẹp của cô gái trẻ từ bỏ công việc ổn định sang Mỹ học ngành Y vì bạn trai mắc ung thư Suốt những năm tháng điều trị, bạn gái của anh tên Hà Phương là người luôn theo sát cùng gia đình mình. Đợt chữa trị đầu tiên tại Trung Quốc, bạn gái cũng là người đi cùng chăm sóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thien-an-khong-giau-noi-cam-xuc-khi-nhiem-ki-tai-tai-miss-grand-vietnam-2022-sap-ket-thuc-593096.html