Bất ngờ cuộc sống MỚI của cô dâu nhận 200 cây vàng sau 5 năm đám cưới tại lâu đài 7 tầng

Kể từ năm 2019 khi đám cưới bạc tỷ diễn ra, Thu Hương nhận được nhiều sự quan tâm của dân cư mạng.

Đầu năm 2019, cô dâu Trần Thu Hương (sinh năm 2000) ở Nam Định khiến mạng xã hội rần rần về đám cưới khủng của mình. Lễ vu quy của cô được tổ chức tại tư gia là một tòa lâu đài 7 tầng có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Bố của Thu Hương đã sắm 200 cây vàng để làm của hồi môn cho con gái cưng. Đám cưới của một cặp đôi diễn ra tại lâu đài 7 tầng ở Nam Định khiến dư luận xôn xao Ngoài ra, Thu Hương sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm nhiều người vẫn ví von cô là nàng công chúa sống trong lâu đài ngoài đời thực. Phụ thân của Thu Hương là ông Trần Văn Dĩnh, một đại gia trong ngành đóng tàu biển.

Thu Hương và bố - đại gia Trần Văn Dĩnh Sau đám cưới xa xỉ, Thu Hương chuyển về sống tại biệt thự bằng gỗ đá của nhà chồng cũng bề thế, hoàng tráng không kém. Chỉ một vài hình ảnh được hé lộ cũng đủ nói lên độ giàu có, môn đăng hậu đối của gia đình chú rể và cô dâu. Cơ ngơi bề thế của gia đình chồng Thu Hương Đến đầu năm 2020, Thu Hương sinh một bé gái đầu lòng rất dễ thương, kháu khỉnh tên là Đinh Gia Hân. Sau đó, "cô dâu 200 cây vàng" tiếp tục khoe tổ ấm đã có sự xuất hiện của thành viên thứ 4 là một bé trai tên Đinh Gia Thịnh.

Tổ ấm của Thu Hương Trải qua 2 lần sinh nở, Thu Hương vẫn giữ được nhan sắc thanh tú và vóc dáng thon thả. Trong một lần trò chuyện với mọi người, Thu Hương tâm sự sau khi kết hôn, cô ở nhà chăm sóc em bé và "đầu tư" vào ông xã. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Thu Hương cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 5 năm hôn nhân, cặp đôi vẫn giữ lửa hạnh phúc ngọt ngào như thời đang yêu, không ngại dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội. Hai vợ chồng thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng khắp nơi trong và ngoài nước. Thu Hương và ông xã có cuộc hôn nhân hạnh phúc, ngập trong giàu sang nhung lụa Mới đây, Thu Hương bất ngờ chia sẻ hình ảnh cùng gia đình đi nghỉ dưỡng ở vùng biển Khánh Hoà. Cô nàng rạng rỡ, diện bikini vô cùng quyến rũ, song lại để lộ bụng bầu lần 3. Lúc này bạn bè ngỡ ngàng nhận ra Thu Hương đang mang thai lần 3 và gửi lời chúc phúc đến vợ chồng cô. Nhiều bạn bè ngỡ ngàng nhận ra Thu Hương đang mang thai lần 3 và gửi lời chúc phúc đến vợ chồng cô Trên trang cá nhân, Thu Hương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã Năng Tĩnh. Ông xã của Thu Hương thể hiện là một người chồng tâm lý và cưng chiều vợ hết mực. Anh thường xuyên đứng ra tổ chức những bữa tiệc 20/10, 8/3, sinh nhật hoành tráng cho vợ. Vào dịp Quốc tế Phụ nữ, Thu Hương đã nhận được một món quà mà nhiều chị em xuýt xoa đó là khoản "ting ting" trị giá 200 triệu đồng từ người bạn chung giường.

Hậu Hoàng, 8 triệu fan và 3 tỷ lượt xem: Chẳng ai ăn may đến tận 6 năm Từ một nhân viên văn phòng trở thành nữ YouTuber đình đám, chặng đường của Hậu Hoàng có rất nhiều sự nỗ lực, cố gắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-cuoc-song-moi-cua-co-dau-nhan-200-cay-vang-sau-5-nam-am-cuoi-tai-lau-ai-7-tang-592608.html